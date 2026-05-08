A szorult helyzetbe került Zelenszkij fenyegetőzik, Ukrajnában tovább gyűrűzik a korrupciós botrány

Az Egyesült Államok jelentősen szigorítaná az Iránnal folytatott nukleáris tárgyalások feltételeit. A The Wall Street Journal információi szerint Washington azt várja Teherántól, hogy legalább húsz évre függessze fel az urándúsítást, továbbá szolgáltassa ki a már előállított dúsított nukleáris anyagokat is.

Az amerikai fél azt is követeli, hogy Irán szerelje le a fordói, natánzi és iszfaháni nukleáris létesítményeket, valamint tiltsa be a föld alatti nukleáris munkálatokat.

Washington feltételeire Irán egyelőre nem reagált.