A szorult helyzetbe került Zelenszkij fenyegetőzik, Ukrajnában tovább gyűrűzik a korrupciós botrány

Az Egyesült Államok jelentősen szigorítaná az Iránnal folytatott nukleáris tárgyalások feltételeit. A The Wall Street Journal információi szerint Washington azt várja Teherántól, hogy legalább húsz évre függessze fel az urándúsítást, továbbá szolgáltassa ki a már előállított dúsított nukleáris anyagokat is.
Az amerikai fél azt is követeli, hogy Irán szerelje le a fordói, natánzi és iszfaháni nukleáris létesítményeket, valamint tiltsa be a föld alatti nukleáris munkálatokat.
Washington feltételeire Irán egyelőre nem reagált.
