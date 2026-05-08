Volodimir Zelenszkijnapi hírösszefoglalóösszefoglaló

A szorult helyzetbe került Zelenszkij fenyegetőzik, Ukrajnában tovább gyűrűzik a korrupciós botrány

Ukrajna Moszkvát fenyegeti a háborúban. Volodimir Zelenszkij ukrán államfő nyaka körül egyre inkább szorul a korrupciós hurok – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Magyar Nemzet
2026. 05. 08. 1:00
Az Egyesült Államok jelentősen szigorítaná az Iránnal folytatott nukleáris tárgyalások feltételeit. A The Wall Street Journal információi szerint Washington azt várja Teherántól, hogy legalább húsz évre függessze fel az urándúsítást, továbbá szolgáltassa ki a már előállított dúsított nukleáris anyagokat is. 

Az amerikai fél azt is követeli, hogy Irán szerelje le a fordói, natánzi és iszfaháni nukleáris létesítményeket, valamint tiltsa be a föld alatti nukleáris munkálatokat. 

Washington feltételeire Irán egyelőre nem reagált.

Az előre hozott választásokon győztes Rumen Radev egykori köztársasági elnököt nevezték ki hivatalosan kormányfőnek Bulgáriában. Rumen Radev pártja közel 30 év után először rendelkezik majd abszolút parlamenti többséggel. 

A szavazók megerősítették arra vonatkozó akaratukat, hogy stabil intézményeik legyenek, megvédjék a szabadságot, a demokráciát és az igazságosságot, parlamenti többséget adva egyetlen politikai erőnek 

– fogalmazott a 62 éves, egykori vadászpilóta Radev a kinevezését követően.

Borítókép: Magyar Pétert Fabriozio Sagiio, az olasz miniszterelnök tanácsadója fogadta Rómában (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
