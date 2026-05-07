Rendkívüli

Visszalép a miniszteri jelöléstől Magyar Péter sógora

BulgáriaRumen Radevminiszterelnök

Rumen Radevet nevezték ki Bulgária miniszterelnökévé

Az előre hozott választásokon győztes Rumen Radev egykori köztársasági elnököt nevezték ki csütörtökön hivatalosan kormányfőnek Bulgáriában. Rumen Radev pártja közel 30 év után először rendelkezik majd abszolút parlamenti többséggel.

Magyar Nemzet
2026. 05. 07. 19:52
Rumen Radev Fotó: NIKOLAY DOYCHINOV Forrás: AFP
Az egykori tábornok kabinetjének összetételét az utolsó pillanatig titokban tartotta. A kormányt nagyrészt volt elnöki tanácsadóiból és bizalmasaiból állította össze. A külügyi tárcát Veliszlava Petrova korábbi külügyi államtitkár vezeti.

A 6,5 millió lakosú Bulgária közel 30 év után először rendelkezik majd abszolút parlamenti többséggel bíró kormánnyal. Az Európai Unió legszegényebb tagállamának számító balkáni ország parlamentjében Radev Progresszív Bulgária pártja az április 19-i előre hozott választáson a 240 mandátumból 131-et szerzett meg. Az országban 2021 óta nyolc parlamenti választást tartottak.

Radev bírálója az Európai Unió energiapolitikájának, és Moszkvával pragmatikus kapcsolatokat szorgalmaz. A választások előtt kijelentette: nem él vétójoggal az Ukrajnának szánt segélyek ügyében, de Bulgária nem vesz részt azok finanszírozásában. 

„A külpolitika terén meg szeretnék nyugtatni mindenkit, nem lesz sem radikális, sem szélsőséges fordulat” – hangsúlyozta Petar Vitanov, a parlamenti frakció vezetője, és hozzátette, hogy a Radev-kormány álláspontja közel áll „a legtöbb európai vezető véleményéhez”.

Borítókép: Rumen Radev (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
