Rumen Radev történelmi győzelmet aratott pártjával

A bolgár központi választási bizottság 100 százalékos feldolgozottság mellett nyilvánosságra hozta a vasárnapi előre hozott parlamenti választások eredményét. Az első helyen a nemrég leköszönt államfő, Rumen Radev balközép pártja, a Progresszív Bulgária (PB) végzett 44,6 százalékkal.

Rumen Radev győzelme sok éves politikai kálvária végére tehet pontot Bulgáriában

Második lett a Bojkov Boriszov vezette jobbközép GERB 13,4 százalékkal, amelyet a liberális Folytatjuk a változást–Demokratikus Bulgária (PP–DB) követett 12,6 százalékkal. A negyedik helyre került a Deljan Peevszki vezette török etnikai DPSZ párt 7,1 százalékkal, és épphogy átugrotta a négyszázalékos parlamenti küszöböt a Vazrazsdane párt 4,3 százalék támogatottsággal. A szebb időket megélt Bolgár Szocialista Párt és az egykor győztes Van ilyen nép párt nem jutott be a parlamentbe.

A választási eredmények alapján a PB 131, a GERB 39, a PP–DB 37, a DPSZ 20, a Vazrazsdane 13 képviselői helyet szerzett a 240 fős nemzetgyűlésben. A kilenc évnyi államfői tisztségből leköszönő 62 éves Rumen Radev elsöprő győzelmet aratott: koalíciós kényszer nélkül egymaga alakíthat kormányt, ami egyedülálló Bulgária harmadik évezredi történelmében.

Minek köszönhető Radev győzelme?

Több tényező együttes hatása áll a leköszönő államfő sikere mögött: köztük az egekbe szökő árak, az euró túl gyors bevezetése, a korrupció, és a GERB tízéves kormányzása utáni fásultság. A PB óriási mennyiségű protestszavazatot gyűjtött be minden pártból és minden korosztályból, egyszerűen elszívta vetélytársai támogatóit.