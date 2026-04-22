BulgáriaEurópaVálasztásokRumen Radev

Rumen Radev történelmi győzelmet aratott pártjával

Bulgária történetében először fordul elő, hogy a választók egyetlen embernek ilyen hatalmat adnak: a korábbiakkal ellentétben ugyanis egypárti kormánya lesz az országnak. Az elmúlt években egymást követték az előre hozott választások, de vajon Radev győzelme véget vethet Bulgária öt éve tartó politikai válságának?

Tütünkov Jordán
2026. 04. 22. 9:43
Fotó: JAAP ARRIENS Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A bolgár központi választási bizottság 100 százalékos feldolgozottság mellett nyilvánosságra hozta a vasárnapi előre hozott parlamenti választások eredményét. Az első helyen a nemrég leköszönt államfő, Rumen Radev balközép pártja, a Progresszív Bulgária (PB) végzett 44,6 százalékkal.

Rumen Radev győzelme sok éves politikai kálvária végére tehet pontot Bulgáriában
Rumen Radev győzelme sok éves politikai kálvária végére tehet pontot Bulgáriában
 Fotó: JAAP ARRIENS / NurPhoto

Második lett a Bojkov Boriszov vezette jobbközép GERB 13,4 százalékkal, amelyet a liberális Folytatjuk a változást–Demokratikus Bulgária (PP–DB) követett 12,6 százalékkal. A negyedik helyre került a Deljan Peevszki vezette török etnikai DPSZ párt 7,1 százalékkal, és épphogy átugrotta a négyszázalékos parlamenti küszöböt a Vazrazsdane párt 4,3 százalék támogatottsággal. A szebb időket megélt Bolgár Szocialista Párt és az egykor győztes Van ilyen nép párt nem jutott be a parlamentbe.

A választási eredmények alapján a PB 131, a GERB 39, a PP–DB 37, a DPSZ 20, a Vazrazsdane 13 képviselői helyet szerzett a 240 fős nemzetgyűlésben. A kilenc évnyi államfői tisztségből leköszönő 62 éves Rumen Radev elsöprő győzelmet aratott: koalíciós kényszer nélkül egymaga alakíthat kormányt, ami egyedülálló Bulgária harmadik évezredi történelmében.

Minek köszönhető Radev győzelme?

Több tényező együttes hatása áll a leköszönő államfő sikere mögött: köztük az egekbe szökő árak, az euró túl gyors bevezetése, a korrupció, és a GERB tízéves kormányzása utáni fásultság. A PB óriási mennyiségű protestszavazatot gyűjtött be minden pártból és minden korosztályból, egyszerűen elszívta vetélytársai támogatóit.

– Azt mondta, amit az utcán hallani akartak. Az emberek elutasították a régi pártok önelégült és fennhéjázó viselkedését – hangsúlyozta Valeria Veleva, az Epicenter.bg hírportál főszerkesztője.

A szakértő szerint a bolgár választók körében azért vált különösen népszerűvé Radev, mert így „bosszút tudtak állni” az összes többi politikuson. Emlékeztetett, hogy 2009-ben hasonló események zajlottak Bojko Boriszov esetében. „Nem érdekelte őket sem a programja, sem az elképzelései, sem a mögötte álló kulcsemberek, sem a listákon feltűnő régi arcok, sem az oligarchái” – írta. Veleva hangsúlyozta, hogy másfél millió bolgár „vakon” szavazott Radevre, akinek pedig a körülmények is kedveztek: Bulgáriában 2020 óta tartott a kormányválság, amely 2024 őszén kicsúcsosodott.

A cikk szerzője azonban figyelmeztetett arra, hogy nagy a tét. A PB-nek rövid időn belül össze kell állítania a költségvetést, ki kell fizetnie a nyugdíjat és béreket, fel kell számolnia a korrupciós hálózatokat. Ezeken túlmenően a szükséges intézkedésként írt az igazságszolgáltatás megreformálásáról, nem zárta ki az alkotmánymódosítást sem. Veleva szerint megszorítások is várhatók az országban, beleértve az államapparátus csökkentését.

Ha nem tud megfelelni, hamar megtapasztalja, milyen rövid az út a »Hozsanna« és a »Feszítsd meg« között

– fogalmazott a szakértő.

A háromszoros miniszterelnök, Bojko Boriszov kudarca mögött szintén több tényező áll: a választók elutasították a szocialistákkal és a Van ilyen nép párttal kötött, euróbevezetést célzó koalíciót, miközben erősödött a változás iránti társadalmi igény és nőtt a kormányzással szembeni fáradtság. Bár a GERB eredményeket is fel tudott mutatni, a csalódások, a hibás döntések és a kiüresedett ígéretek aláásták a támogatottságát. A társadalom nyugodtabb politikai stílust és jövőbe mutató víziót várt, miközben az erős brüsszeli orientációval párhuzamosan látványosan nőtt az euroszkepticizmus.

Oroszbarát vagy inkább euroszkeptikus Rumen Radev?

A hazai és a nemzetközi közvéleményt leginkább az foglalkoztatja, milyen politikát fog folytatni Moszkvával kapcsolatban. Közismert, hogy a bolgár társadalom jelentős része – különösen az idősebb generációk – rokonszenvvel tekint Oroszországra, amelynek szerepét a történelmi emlékezet a felszabadulással és az államiság helyreállításával kapcsolja össze az 1877–78-as orosz–török háború nyomán. Radev kampányában érzékelhetően megszólította ezeket a választói csoportokat is, és a liberális narratívával szemben hangsúlyozta: Bulgária felszabadulása az oroszokhoz kötődik.

A politikus már évekkel ezelőtt is vitákat kiváltó kijelentéseket tett, amikor úgy fogalmazott, hogy a Krím Oroszországhoz tartozik. A győzelem estéjén geopolitikai dimenzióba helyezte Bulgária szerepét: „Mi vagyunk az Európai Unió egyetlen tagállama, amely egyszerre szláv és ortodox. Fontos kapcsolódási pont lehetünk az Oroszországgal való kapcsolatok helyreállításában.” Radev többször is ellenezte a katonai segítségnyújtást Kijevnek, és béketárgyalásokra szólított fel Oroszországgal.

 Emellett bírálta Bulgária euróövezeti gyors csatlakozását.

Győzelmi beszédében ugyanakkor egy tágabb európai perspektívát is felvázolt: „Amire Európának most szüksége van, az a kritikus gondolkodás, a pragmatikus cselekvés és a kézzelfogható eredmények, különösen egy új biztonsági struktúra kiépítésében. Ez lehet Bulgária fő hozzájárulása az európai küldetéshez” – fogalmazott.

Borítókép: Rumen Radev, a bolgár választás győztese (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu