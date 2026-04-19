Rumen Radev az év elején lemondott államfői tisztségéről, és a „Progresszív Bulgária” szövetség élén közvetlenül is belépett a politikai versenybe. Így a választás nem csupán pártok, hanem politikai irányvonalak és személyes vezetői ambíciók közötti összecsapássá is vált.

Előre hozott parlamenti választásokat tartanak Bulgáriában, a volt elnök, Ruman Radev pártja nyerhet

Radev a Boriszov/Peevszki duó ellen

Radev közel két államfői ciklusa alatt következetesen bírálta a bolgár korrupció jelképeinek tartott Bojko Boriszov–Deljan Peevszki párost. Válaszul a GERB és a DPSZ vezetői azzal vádolták, hogy túllépi alkotmányos szerepét, és beavatkozik a pártpolitikába, majd nyíltan felszólították: ha valóban politikai küzdelmet kíván folytatni, mondjon le államfői tisztségéről és mérkőzzön meg velük a választók előtt. Radev végül elfogadta ezt a kihívást, és lemondását követően közvetlenül is belépett a politikai versenybe.

Az egykori légierő-parancsnok, NATO-tábornokot politikai ellenfelei hol Moszkva-, hol Washington-, hol Brüsszel-barátként próbálják beállítani. Ő maga azonban rendre úgy fogalmaz: nem nagyhatalmi érdekeket képvisel, hanem kizárólag Bulgária érdekeit tartja szem előtt.

Radev – aki baloldali szavazatokkal nyerte el az államfői tisztséget – mára látványosan elhatárolódott a neoliberális politikai oldaltól is.