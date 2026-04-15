Így fogadták Bulgáriában a magyar választási eredményeket

A magyarországi kormányváltás híre Bulgáriát is elérte, noha a balkáni országban nagy erőkkel készülnek a vasárnap esedékes előre hozott választásokra. Miközben a neoliberálisok kedvező fejleményként értékelik a változást, a konzervatív többség úgy látja, hogy Orbán Viktor politikai korlátozására készülnek.

2026. 04. 15. 4:04
Szavazás Budapesten Fotó: Balogh Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A választási eredmények közzétételét követően egy sor változást jelentett be Magyar Péter, a Tisza párt elnöke. A politikus többek közt az alkotmánymódosítást is belengette, amiről Georgi Markov Magyarországon élő egykori bolgár alkotmánybíró úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor a politikából való eltávolítását célozza. Ugyanis ha sor kerül az alaptörvény átalakítására, 2030-ban a Fidesz elnöke nem indulhatna újra a kormányfői pozícióért.

Soha nem gondoltam volna, hogy az európai Magyarország balkáni trükkökkel és szenvedélyekkel módosítja az alkotmányát

– nyilatkozta a szakértő.

Markov az Epicenter.bg hírportálon publikált véleménycikkében kiállt Orbán Viktor mellett. A személyre szabott alkotmánymódosítás kapcsán utalt a bolgár cár esetére: II. Szimeon, Bulgária utolsó cárja mindössze hatévesen, 1943-ban megörökölte a trónt apja halála után. A kommunisták azonban 1946-ban emigrációba kényszerítették, és csupán a rendszerváltás után tért vissza hazájába, valamint a bolgár politikába. Politikai ellenfelei ekkorra úgy módosították az alkotmányt, hogy ne lehessen államfő, így végül 2001 és 2005 között miniszterelnökként sikerült az ország élére állnia. Markov felidézte: az alkotmánymódosítás értelmében az államfői pozíció megkövetelte, hogy a jelölt öt egymást követő évig Bulgáriában éljen. „Hogyan élhetett volna ott, amikor a kommunista hatalom kiűzte?” – tette fel a kérdést, hangsúlyozva, hogy II. Szimeon kiskorúként foglalta el a cári trónt.

Markov hasonló mintát lát a Tisza vezetője által bejelentett alkotmánymódosításban is, amelyet cikkében balkánosításnak nevezett. 

Bírálta, hogy tervek szerint a kormányfők legfeljebb két mandátumot tölthetnének be, noha ezt a szabályt jellemzően csak az elnökök és a legfelsőbb bírók esetében alkalmazzák. Az egykori bolgár alkotmánybíró úgy látja, hogy a háttérben a Fidesz megerősödésétől tart a Tisza párt, egyúttal megkérdőjelezte, hogy a párt fel tudja-e venni a versenyt az elmúlt 16 év sikereivel.

A következő választásokon a Tisza már nem egy digitális projekt lesz. Digitálisan lehet választást nyerni, de digitálisan nem lehet kormányozni

– fogalmazott, utalva arra, hogy a közösségi média nagymértékben hozzájárult a párt győzelméhez.

Markov emlékeztetett: Magyar Péter Orbán Viktor „asztalától jön”, továbbá Varga Judit egykori igazságügyi miniszter férje volt, így volt lehetősége megtapasztalni, hogy a Fidesz elnöke valóban erős politikus. „De még erősebb ellenzékben” – tette hozzá. Példaként megemlítette, hogy Orbán Viktor 1989. június 11-én egyedül szólította fel a szovjeteket, hogy hagyják el Magyarországot. 

A választási eredmények kapcsán pedig azt hangsúlyozta, hogy a Fidesz közel 40 százalékos támogatottságot szerzett, amellyel továbbra is Európa egyik legerősebb pártja.

