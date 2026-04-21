Erre nem kellett sokat várni Magyar Péteréknek: Brüsszel bírósága elkaszálta a magyar gyermekvédelmi törvényt

Szankcióellenes fordulat Bulgáriában: Rumen Radev fejfájást okozhat Brüsszelnek

Bulgáriában öt éven belül már a nyolcadik választást tartották. Rumen Radev volt elnök magabiztos győzelmet aratott, ezzel gyakorlatilag felborította a régi politikai rendet. Barabás T. Jánost, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját arról kérdeztük, hogy a szuverenista fordulatot hozó új vezetés hogyan vethet véget a bolgár politikai instabilitásnak, és gondot okozhat-e Brüsszelnek, hogy a szankciókat ellenző jelölt nyert.

Magyar Nemzet
2026. 04. 21. 13:09
Rumen Radev fejfájást okozhat Brüsszelnek? Forrás: AFP
Barabás T. Jánost arról is kérdeztük, hogy Rumen Radev győzelme miként garantálhatja Magyarország zavartalan energiaellátását és a Török Áramlat biztonságát. Szóba került emellett a maffiaállam lebontásának esélye is.

Rumen Radev volt elnök magabiztos győzelmet aratott Fotó: AFP

Stabil kormányzás válthatja a káoszt?

Bulgáriában öt éven belül már a nyolcadik választást tartották. A kutatótól megkérdeztük, hogy a mostani eredmény véget vethet-e a politikai instabilitásnak. Véleménye szerint igen, mivel Rumen Radev nemrég alakult centrista Progresszív pártjának többsége lesz a törvényhozásban. Hozzátette, hogy a választók reményei szerint kormányzásuk lezárja a 2018 óta tartó belpolitikai válságot. Azt is kiemelte, hogy a leendő bolgár parlamentben csak a 10 százalék körüli liberális PP párt lesz a fő ellenzéke.

Radev személye jelképezi a bolgárok politikai eszményeit, szovjet légügyi akadémiát végzett, de amerikai vezérkari tanulmányokat is folytatott, nem vádolható korrupcióval, és bár szocialista volt, de közben ortodox hívő is. Vagyis egyensúlyteremtő a megosztott Bulgáriában

– fogalmazott.

A bolgár fordulat és a magyar energiaellátás 

Szóba került az is, hogy a szankcióellenes politikus győzelme csökkenti-e a magyar energiaellátás kockázatait. Kifejtette, hogy

a pragmatikus Radev konstruktívabb partnere lesz Magyarországnak energiaügyekben, körvonalazódik egy román–szerb–magyar–bolgár energiaügyi együttműködés, ami jótékony hatással lesz térségünkre is. Az új bolgár kormány igyekszik majd újrakezdeni a gáz- és olajimportot Oroszországból, a két meglévő fekete-tengeri vezetéken is. 

A szakértő hozzátette, hogy Burgaszban orosz tulajdonú finomító van. Kiemelte: „energiaellátásunk profitál majd a növekvő forrásbiztonság és a diverzifikálás miatt is, több vezeték hozhatja a gázt”. Ugyanakkor jelezte, hogy mindezen projektekre várni kell, és ezek inkább csak az ukrajnai háború lezárása után indulnak be.

A „maffiaállam” felszámolása

Radev a kampányban a „maffiaállam” felszámolását ígérte. A kutató kitért rá, hogy Bulgáriában rendszerszintű a korrupció, ugyanakkor – mint fogalmazott – szemben például Ukrajnával, ahol centralizált a szervezett bűnözés, Bulgáriában néhány nagyobb érdekcsoport verseng. Úgy látja, 

Radev és pártja nem tartozik egyik érdekcsoporthoz sem, így valós eredmények várhatóak.

Emlékeztetett, hogy a választási kampány során Radev kijelentette, hogy az infrastruktúra-építésnek szánt források jó részét az elmúlt években „ellopták” főleg az eddigi kormánypárthoz, a GERB-hez közelálló vállalkozók, így várható, hogy legelőbb ezeket veszik elő. Úgy látja, a rendszerszintű korrupció mentalitásfüggő, így hosszúi idő kell ahhoz, hogy sikereket érjenek el ellene.

Rumen Radev fejfájást okozhat Brüsszelnek? Fotó: AFP

A kutató kifejtette, hogy az új bolgár kormányzat tagjai eddig kerülték az európai ideológiai küzdelmeket, és véleménye szerint ez várható a jövőben is. Mint mondta, pragmatikus céljaik vannak a szankciók eltörésével. Hozzátette: gazdaságuk energofág, vagyis az európai átlagnál több energiát használnak, miközben az átlagfizetés csak 1000 euró körüli, amit jelentősen megterhel az energiaszámla, ezért is lett az energia a választások fő témája. A szakértő hozzátette, hogy ehhez olcsón az oroszoktól jutnak hozzá, amit csak a szankciók oldásával lehet elérni. Úgy látja,

Radevék óvatosan politizálnak, így csak kis lépésekben fognak előrehaladni. Nagyobb gond lesz az, hogy várhatóan csökkentik a lőszerszállításokat Ukrajnának – azért is, mert enyhíteni igyekeznek a biztonsági feszültségeket a Fekete-tengeren. 

A szakértő szerint érdemes tudni, hogy Németország és Franciaország a kulisszák mögött szintén a háború gyorsabb lezárására ösztökélik Ukrajnát, így a bolgár biztonságpolitika – ha óvatos – nem fog ellentmondani az EU vezetőségének.

Szófia szuverenista politikája, egyensúlykeresése Kelet és Nyugat között gond lesz Brüsszelben, de az EU-nak sokkal nagyobb kihívásai is lesznek, ezért nem számítok lényegi változásra a két fél viszonyában

– vélekedett. A szakértő szerint vannak területek, ahol Rumen Radevék szívességet tehetnek az EU-nak: az euró bevezetésével közelítenek a nagyok pénzügypolitikájához, és az illegális migráció elleni fellépésük – mint fogalmazott – „titokban igencsak kedvére van Párizsnak és Berlinnek”.

Borítókép: Rumen Radev (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
