Szankcióellenes fordulat Bulgáriában: Rumen Radev fejfájást okozhat Brüsszelnek

Barabás T. Jánost arról is kérdeztük, hogy Rumen Radev győzelme miként garantálhatja Magyarország zavartalan energiaellátását és a Török Áramlat biztonságát. Szóba került emellett a maffiaállam lebontásának esélye is.
Stabil kormányzás válthatja a káoszt?
Bulgáriában öt éven belül már a nyolcadik választást tartották. A kutatótól megkérdeztük, hogy a mostani eredmény véget vethet-e a politikai instabilitásnak. Véleménye szerint igen, mivel Rumen Radev nemrég alakult centrista Progresszív pártjának többsége lesz a törvényhozásban. Hozzátette, hogy a választók reményei szerint kormányzásuk lezárja a 2018 óta tartó belpolitikai válságot. Azt is kiemelte, hogy a leendő bolgár parlamentben csak a 10 százalék körüli liberális PP párt lesz a fő ellenzéke.
Radev személye jelképezi a bolgárok politikai eszményeit, szovjet légügyi akadémiát végzett, de amerikai vezérkari tanulmányokat is folytatott, nem vádolható korrupcióval, és bár szocialista volt, de közben ortodox hívő is. Vagyis egyensúlyteremtő a megosztott Bulgáriában
– fogalmazott.
