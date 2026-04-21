Szankcióellenes fordulat Bulgáriában: Rumen Radev fejfájást okozhat Brüsszelnek

A bolgár fordulat és a magyar energiaellátás

Szóba került az is, hogy a szankcióellenes politikus győzelme csökkenti-e a magyar energiaellátás kockázatait. Kifejtette, hogy

a pragmatikus Radev konstruktívabb partnere lesz Magyarországnak energiaügyekben, körvonalazódik egy román–szerb–magyar–bolgár energiaügyi együttműködés, ami jótékony hatással lesz térségünkre is. Az új bolgár kormány igyekszik majd újrakezdeni a gáz- és olajimportot Oroszországból, a két meglévő fekete-tengeri vezetéken is.

A szakértő hozzátette, hogy Burgaszban orosz tulajdonú finomító van. Kiemelte: „energiaellátásunk profitál majd a növekvő forrásbiztonság és a diverzifikálás miatt is, több vezeték hozhatja a gázt”. Ugyanakkor jelezte, hogy mindezen projektekre várni kell, és ezek inkább csak az ukrajnai háború lezárása után indulnak be.

A „maffiaállam” felszámolása

Radev a kampányban a „maffiaállam” felszámolását ígérte. A kutató kitért rá, hogy Bulgáriában rendszerszintű a korrupció, ugyanakkor – mint fogalmazott – szemben például Ukrajnával, ahol centralizált a szervezett bűnözés, Bulgáriában néhány nagyobb érdekcsoport verseng. Úgy látja,

Radev és pártja nem tartozik egyik érdekcsoporthoz sem, így valós eredmények várhatóak.

Emlékeztetett, hogy a választási kampány során Radev kijelentette, hogy az infrastruktúra-építésnek szánt források jó részét az elmúlt években „ellopták” főleg az eddigi kormánypárthoz, a GERB-hez közelálló vállalkozók, így várható, hogy legelőbb ezeket veszik elő. Úgy látja, a rendszerszintű korrupció mentalitásfüggő, így hosszúi idő kell ahhoz, hogy sikereket érjenek el ellene.