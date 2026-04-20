szankciók Oroszország ellenBulgáriaRumen Radev

A szankciókat ellenző jelölt nyert Bulgáriában

Rumen Radev volt elnök magabiztos győzelmet aratott a vasárnapi bolgár választásokon. Bulgáriában a szankcióellenes jelölt kapta a legtöbb szavazatot.

Kozma Zoltán
2026. 04. 20. 6:39
Rumen Radev pártja nyerte a bolgár választást (Fotó: AFP)
A választások öt éven belül a nyolcadikak voltak a balkáni országban – folyamatos politikai válságok és törékeny koalíciók közepette –, és a 62 éves volt légierő-parancsnok, Radev az újonnan létrehozott Progresszív Bulgária pártját használta fel a patthelyzet feloldására, a voksok csaknem 45 százalékát szerezte meg. Gyakorlatilag felborította Bulgária régi politikai rendjét. A második helyen egy EU-párti liberális reformkoalíció végzett, mintegy 14 százalékkal.

Bulgária választott: Radev pártja nyert (Fotó: AFP)

Radev és a második helyezett liberálisok egyaránt történelmi vereségként értékelték a vasárnapi eredményeket Bulgária oligarchikus elitje számára, amelyet szerintük Bojko Boriszov volt miniszterelnök GERB pártja és Deljan Peevszki pártja képviselt.

Az előzetes eredmények azt mutatták, hogy a GERB a szavazatok mindössze 13 százalékát, a DPS pedig csak 5 százalékát szerezte meg.

Radev arra is utalt, hogy közös nevezőre juthat a Brüsszel-párti reformtáborral.

Rumen Radev azzal alapozta meg politikai hírnevét, hogy a maffiózók és a politika közötti összefüggés ellenzőjeként tüntette fel magát. Közvetlenül a vasárnapi választások előtt azzal vádolta Boriszovot és Peevszkit, hogy ők ülnek a maffiaállamot irányító „oligarchikus piramis” csúcsán.

Ellenfelei azonban azzal érvelnek, hogy politikája gyakran egyezik a Kremlével, különösen az ukrajnai háborúval kapcsolatban.

A bolgár választásokat értékelve Hortay Olivér szakértő űgy fogalmazott: 

Bulgáriában a szankcióellenes Rumen Radev nyerte a választást, ami jó hír a Török Áramlat és a magyar gázellátás szempontjából.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

