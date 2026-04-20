Hatalmas pofont kapott az uniós ország választóitól Von der Leyen

Az Európai Bizottság elnöke nem sokáig örülhetett, miután Bulgáriában szankcióellenes kormányt választottak. Ursula von der Leyen feltehetőleg nem repes attól, hogy Rumen Radev nyerte meg a választást, aki ráadásul Ukrajna támogatását is elutasítja.

2026. 04. 20. 12:55
Deák Dániel közösségi oldalán reagált a bolgár választás eredményére. A szakértő szerint Ursula von der Leyen nem örülhetett sokáig, hiszen Rumen Radev egyértelműen szankcióellenes álláspontot képvisel. 

Ursula von der Leyen számára rossz hír Rumen Radev győzelme
Ursula von der Leyen számára rossz hír Rumen Radev győzelme. Fotó: Jaap Arriens/NurPhoto

„Bulgáriában a szankcióellenes és Ukrajna támogatását ellenző Rumen Radev magabiztosan megnyerte a választást” – írta a közösségi oldalán Deák Dániel. 

A választás öt éven belül a nyolcadik volt a balkáni országban – folyamatos politikai válságok és törékeny koalíciók közepette –, és a 62 éves volt légierő-parancsnok, Radev az újonnan létrehozott Progresszív Bulgária pártját használta fel a patthelyzet feloldására, a voksok csaknem 45 százalékát szerezte meg. Gyakorlatilag felborította Bulgária régi politikai rendjét.

A második helyen egy EU-párti liberális reformkoalíció végzett, mintegy 14 százalékkal.

Radev és a második helyezett liberálisok egyaránt történelmi vereségként értékelték a vasárnapi eredményeket Bulgária oligarchikus elitje számára, amelyet szerintük Bojko Boriszov volt miniszterelnök GERB pártja és Deljan Peevszki pártja képviselt.

Az előzetes eredmények azt mutatták, hogy a GERB a szavazatok mindössze 13 százalékát, a DPS pedig csak öt százalékát szerezte meg. Radev arra is utalt, hogy közös nevezőre juthat a Brüsszel-párti reformtáborral.

A bolgár választásokat értékelve Hortay Olivér szakértő úgy fogalmazott: Bulgáriában a szankcióellenes Rumen Radev nyerte a választást, ami jó hír a Török Áramlat és a magyar gázellátás szempontjából.

Borítókép: Rumen Radev, a bolgár választás győztese (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

