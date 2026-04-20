Hatalmas pofont kapott az uniós ország választóitól Von der Leyen

Deák Dániel közösségi oldalán reagált a bolgár választás eredményére. A szakértő szerint Ursula von der Leyen nem örülhetett sokáig, hiszen Rumen Radev egyértelműen szankcióellenes álláspontot képvisel.

„Bulgáriában a szankcióellenes és Ukrajna támogatását ellenző Rumen Radev magabiztosan megnyerte a választást” – írta a közösségi oldalán Deák Dániel.

A választás öt éven belül a nyolcadik volt a balkáni országban – folyamatos politikai válságok és törékeny koalíciók közepette –, és a 62 éves volt légierő-parancsnok, Radev az újonnan létrehozott Progresszív Bulgária pártját használta fel a patthelyzet feloldására, a voksok csaknem 45 százalékát szerezte meg. Gyakorlatilag felborította Bulgária régi politikai rendjét.

A második helyen egy EU-párti liberális reformkoalíció végzett, mintegy 14 százalékkal.

Radev és a második helyezett liberálisok egyaránt történelmi vereségként értékelték a vasárnapi eredményeket Bulgária oligarchikus elitje számára, amelyet szerintük Bojko Boriszov volt miniszterelnök GERB pártja és Deljan Peevszki pártja képviselt.

Az előzetes eredmények azt mutatták, hogy a GERB a szavazatok mindössze 13 százalékát, a DPS pedig csak öt százalékát szerezte meg. Radev arra is utalt, hogy közös nevezőre juthat a Brüsszel-párti reformtáborral.

A bolgár választásokat értékelve Hortay Olivér szakértő úgy fogalmazott: Bulgáriában a szankcióellenes Rumen Radev nyerte a választást, ami jó hír a Török Áramlat és a magyar gázellátás szempontjából.

