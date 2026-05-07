Az elképzelések között szerepel az amerikai szankciók enyhítése, a Hormuzi-szoros biztonságának garantálása, valamint az is, hogy Irán lemondjon a tömegpusztító fegyverek fejlesztéséről.
Washington húszéves urándúsítási tilalmat követel Irántól
Az Egyesült Államok jelentősen szigorítaná az Iránnal folytatott nukleáris tárgyalások feltételeit. A The Wall Street Journal információi szerint Washington azt várja Teherántól, hogy legalább húsz évre függessze fel az urándúsítást, továbbá szolgáltassa ki a már előállított dúsított nukleáris anyagokat is.
A tervezet ugyanakkor legalább tizenkét éves moratóriumot is előírna az urándúsításra, miközben a mostani sajtóértesülések szerint Washington már húszéves korlátozást szeretne.
Az Axios szerint amerikai és izraeli tisztviselők attól tartanak, hogy Donald Trump elnök akár már a héten újraindíthatja az Irán elleni katonai műveleteket, amennyiben a tárgyalásokon nem történik érdemi előrelépés.
Borítókép: Diákok imádkoznak egy iráni atomlétesítmény előtt (Fotó: AFP)
