Egyesült ÁllamokIránháborúDonald Trump

Trump szerint ketyeg az óra az iráni háborúban

Miközben a Hormuzi-szoros továbbra is le van zárva, Donald Trump az Ovális irodából drámai jóslatot tett: a háború órákon vagy napokon belül véget érhet. Az amerikai békeajánlat a teheráni vezetés asztalán hever – ez formális tűzszünetet ígér, de a valódi „bombák” – az atomprogram, a rakéták és a proxy háborúk – kérdéseit érintetlenül hagyja. A piacok pozitívan reagáltak Trump szavaira.

Magyar Nemzet
2026. 05. 07. 8:30
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
Trump szerdán újságíróknak nyilatkozva optimistán nyilatkozott:

„Nagyon jó tárgyalásokat folytattunk az elmúlt 24 órában, és jó esély van rá, hogy megállapodjunk. Gyorsan vége lesz.”

Az elnök már hetek óta hangoztatja, hogy közel a megállapodás, eddig azonban sikertelenül. A két fél között továbbra alapvető nézetkülönbség van Irán atomprogramjának, valamint a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros feletti ellenőrzés kérdésében. A szoros a háború előtt a világ olaj- és gázszállításának mintegy 20 százalékát bonyolította, lezárása pedig súlyos energiaellátási válságot okozott világszerte.

 

A Reuters által idézett források szerint a közvetítők már közel járnak egy egyoldalas memorandummal történő előzetes megállapodáshoz. Ez formálisan lezárná a nyílt konfliktust, és elindítana egy 30 napos intenzív tárgyalási folyamatot.

Ebben a szakaszban kerülhet sor a hajózás újraindítására a szorosban, az amerikai szankciók enyhítésére, valamint az iráni nukleáris program korlátozására. Fontos hangsúlyozni, hogy a tervezett memorandum kezdetben nem követel jelentős engedményeket egyik féltől sem, és nem említi az iráni rakétaprogramot, a közel-keleti proxy milíciák támogatását, sem Teherán jelentős, közel fegyverminőségű urániumkészletét.

Trump szavaira megérkeztek az iráni reakciók

Iránból vegyes reakciók érkeztek. Az iráni külügyminisztérium szóvivője szerint Teherán hamarosan megadja válaszát. Ebrahim Rezaei parlamenti képviselő, a külpolitikai és nemzetbiztonsági bizottság szóvivője azonban „amerikai kívánságlistának” nevezte a javaslatot, nem pedig reális megállapodásnak.

A lehetséges béke híre azonnal meglátszott a pénzpiacokon. A globális olajárak meredeken estek, a Brent egy ponton 11 százalékot zuhanva 98 dollár közelébe került, majd 100 dollár fölé emelkedett. A tőzsdék emelkedtek, a kötvényhozamok csökkentek. A szakértők szerint „noha a békeajánlat gyenge lábakon áll, a piac abban bízik, hogy nem lesz további katonai akció”.

Trump kedden váratlanul felfüggesztette a mindössze két napja indított haditengerészeti missziót, amelynek célja a blokád alatt álló Hormuzi-szoros erőszakos újranyitása lett volna. Az NBC News értesülései szerint a döntés hátterében Szaúd-Arábia áll: a királyság meglepetten és dühösen reagált Trump bejelentésére, és megtagadta az amerikai katonai gépek szaúdi bázisokról történő használatát, valamint a légterén történő átrepülését. Az Egyesült Államok ugyanakkor fenntartja saját blokádját az iráni hajók ellen. Szerdán az amerikai erők egy üres iráni zászló alatt hajózó tankert is kilőttek, miután az megsértette a blokádot.

A tárgyalásokat Trump különmegbízottja, Steve Witkoff és veje, Jared Kushner vezeti.

Borítókép: A Fehér Ház Washingtonban (Fotó:  MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
