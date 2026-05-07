Trump szerint ketyeg az óra az iráni háborúban

A Reuters által idézett források szerint a közvetítők már közel járnak egy egyoldalas memorandummal történő előzetes megállapodáshoz. Ez formálisan lezárná a nyílt konfliktust, és elindítana egy 30 napos intenzív tárgyalási folyamatot.

Ebben a szakaszban kerülhet sor a hajózás újraindítására a szorosban, az amerikai szankciók enyhítésére, valamint az iráni nukleáris program korlátozására. Fontos hangsúlyozni, hogy a tervezett memorandum kezdetben nem követel jelentős engedményeket egyik féltől sem, és nem említi az iráni rakétaprogramot, a közel-keleti proxy milíciák támogatását, sem Teherán jelentős, közel fegyverminőségű urániumkészletét.

Trump szavaira megérkeztek az iráni reakciók

Iránból vegyes reakciók érkeztek. Az iráni külügyminisztérium szóvivője szerint Teherán hamarosan megadja válaszát. Ebrahim Rezaei parlamenti képviselő, a külpolitikai és nemzetbiztonsági bizottság szóvivője azonban „amerikai kívánságlistának” nevezte a javaslatot, nem pedig reális megállapodásnak.