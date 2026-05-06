Növekszik feszültség Washington és Berlin között, Krétán migrációs válság fenyeget, miközben kérdéses a május 9-i ünneplés

Krétát eláraszthatják a az illegális bevándorlók

Míg 2023-ban még alig 800 bevándorló érkezett Krétára Líbiából, addig tavaly már több mint húszezren érték el a görög szigetet. Kréta korábban nem számított az illegális migráció egyik fő útvonalának, az embercsempész-hálózatok azonban folyamatosan új belépési pontokat keresnek Európa felé.

A migrációs hullám elérte Krétát

– fogalmazott Marsai Viktor, aki szerint a helyi lakosság létszámához viszonyítva már most is komoly migrációs nyomás nehezedik a szigetre. A szakértő szerint az embercsempészek mindig az európai határok „gyenge pontjait” próbálják megtalálni. Marsai Viktor arról is beszélt, hogy Kréta földrajzi elhelyezkedése kedvez az embercsempészeknek, mivel a sziget alig több mint 200 kilométerre található az afrikai partoktól. Elmondása szerint a Kelet-Líbiát ellenőrző Halifa Haftar tábornok együttműködik az embercsempészcsoportokkal, amelyek egyszerűen csónakokba ültetik az embereket, majd észak felé indítják őket.

Gyakorlatilag csak be kell tenniük az embereket a csónakokba, és azt mondani, hogy mindig észak felé haladjanak

– mondta a szakértő.