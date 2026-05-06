Növekszik feszültség Washington és Berlin között, Krétán migrációs válság fenyeget, miközben kérdéses a május 9-i ünneplés

Nem törölték végleg, de egyre bizonytalanabb az amerikai Tomahawk nagy hatótávolságú rakéták németországi telepítése, erősítette meg a Német Szövetségi Védelmi Minisztérium. Több mint húszezer illegális bevándorló érkezett tavaly Krétára Líbiából, miközben két éve még alig néhány százan érték el a görög szigetet. A szakértők szerint a migrációs hullám már elérte Krétát, és a helyiek attól tartanak, hogy a sziget hamarosan ugyanarra a sorsra jut, mint Lampedusa vagy a Kanári-szigetek. Ukrajna kijelentette, hogy nem lát okot arra, hogy betartsa az Oroszország által a május 9-én tartandó győzelem napi ünnepségekre javasolt tűzszünetet.

2026. 05. 06. 23:59
Illusztráció (Fotó: AFP)
Krétát eláraszthatják a az illegális bevándorlók

Míg 2023-ban még alig 800 bevándorló érkezett Krétára Líbiából, addig tavaly már több mint húszezren érték el a görög szigetet. Kréta korábban nem számított az illegális migráció egyik fő útvonalának, az embercsempész-hálózatok azonban folyamatosan új belépési pontokat keresnek Európa felé. 

A migrációs hullám elérte Krétát

– fogalmazott Marsai Viktor, aki szerint a helyi lakosság létszámához viszonyítva már most is komoly migrációs nyomás nehezedik a szigetre. A szakértő szerint az embercsempészek mindig az európai határok „gyenge pontjait” próbálják megtalálni. Marsai Viktor arról is beszélt, hogy Kréta földrajzi elhelyezkedése kedvez az embercsempészeknek, mivel a sziget alig több mint 200 kilométerre található az afrikai partoktól. Elmondása szerint a Kelet-Líbiát ellenőrző Halifa Haftar tábornok együttműködik az embercsempészcsoportokkal, amelyek egyszerűen csónakokba ültetik az embereket, majd észak felé indítják őket.

Gyakorlatilag csak be kell tenniük az embereket a csónakokba, és azt mondani, hogy mindig észak felé haladjanak

– mondta a szakértő.

Elmaradhat a győzelmi napi ünnep

Miközben Moszkva a győzelem napi, május 9-i ünnepségekre készül, Kijev egyértelművé tette, hogy nem kíván alkalmazkodni az orosz fél által javasolt rövid tűzszünethez. Az ukrán vezetés szerint Oroszország már az ukránok által kezdeményezett fegyvernyugvást is több mint ezer alkalommal megsértette, ezért nincs garancia arra, hogy bármilyen ideiglenes harci szünet valóban működne. A felek ismét egymást vádolják a tűzszünet megszegésével – számolt be cikkében a Kyiv Independent.

Ukrajna nem lát okot arra, hogy betartsa az Oroszország által a győzelem napi ünnepségekre javasolt tűzszünetet 

– mondta május 6-án egy magas rangú ukrán tisztviselő. 

Közben Oroszország nyomatékosan felszólította a világ országait, hogy idejében evakuálják Kijevből diplomatáikat arra az esetre, ha Ukrajna megpróbálná meghiúsítani a május 9-i ünnepségeket Moszkvában. A figyelmeztetés Marija Zaharova külügyi szóvivő videónyilatkozatában hangzott el, amelyet szerdán este tettek közzé a diplomáciai tárca honlapján.

Ukrajna jelentős területi sikereket ért el

Háborúkutató Intézet (ISW) friss elemzése szerint az orosz hadsereg áprilisban mintegy 120 négyzetkilométernyi terület felett veszítette el az ellenőrzést. Ez azért különösen figyelemre méltó, mert Kijev először tudta megállítani a 2024 nyara óta szinte folyamatos orosz előrenyomulást.

Az ukrán erők az ISW adatai szerint három keleti régióban értek el sikereket: Zaporizzsja, Harkiv és Donyeck térségében egyaránt mintegy negyven-negyven négyzetkilométert foglaltak vissza. Ez összességében ugyan csak az ország területének mintegy 0,02 százaléka, mégis stratégiai jelentőségű.

Ezzel párhuzamosan azonban Oroszország is képes volt kisebb előretörésekre, különösen Donyeck központi részén, Kramatorszk környékén.

Az ISW szerint Oroszország továbbra is Ukrajna több mint 19 százalékát tartja megszállás alatt. Ebbe beletartozik a 2014-ben annektált Krím félsziget, valamint a Donyeck és Luhanszk térségében található, már a 2022-es invázió előtt is szeparatisták által ellenőrzött területek.

Borítókép: Migránsok Kréta felé (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
