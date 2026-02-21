Kréta mellett borult fel egy migránsokat szállító csónak

Felborult egy migránsokat szállító csónak Kréta partjainál szombaton, öt ember meghalt, legkevesebb húszan eltűntek – jelentette a görög parti őrség. A tájékoztatás szerint az embercsempészek kedvelt célállomása Kréta, így csak idő kérdése volt, mikor történik újabb tragédia.
A tájékoztatás szerint a fából készült csónak Líbiából indult útnak, és mintegy 28 kilométerre Kréta partjaitól szenvedett balesetet. A görög közszolgálati rádió azt közölte, hogy a mentésben több hajó is részt vesz, azonban az erős szél miatt csak lassan haladnak. Az embercsempészetre szakosodott bűnbandák gyakran szállítanak Törökország és Líbia felől illegális bevándorlókat Kréta szigetére.
