Kréta mellett borult fel egy migránsokat szállító csónak

Ismét tragédia történt a görög partoknál, miután újabb migránsokat szállító csónak szenvedett balesetet. Kréta eddig is kedvelt célpontja volt az embercsempészeknek, így csak idő kérdése volt, mikor történik újabb tragédia.

Magyar Nemzet
2026. 02. 21. 15:55
Fotó: MUSTAFA CIFTCI Forrás: ANADOLU AGENCY
Felborult egy migránsokat szállító csónak Kréta partjainál szombaton, öt ember meghalt, legkevesebb húszan eltűntek – jelentette a görög parti őrség. A tájékoztatás szerint az embercsempészek kedvelt célállomása Kréta, így csak idő kérdése volt, mikor történik újabb tragédia. 

Kréta partjainál történt a tragédia, ami kedvelt célpontja az embercsempész csoportoknak
Fotó: MUSTAFA CIFTCI / ANADOLU AGENCY

A tájékoztatás szerint a fából készült csónak Líbiából indult útnak, és mintegy 28 kilométerre Kréta partjaitól szenvedett balesetet. A görög közszolgálati rádió azt közölte, hogy a mentésben több hajó is részt vesz, azonban az erős szél miatt csak lassan haladnak. Az embercsempészetre szakosodott bűnbandák gyakran szállítanak Törökország és Líbia felől illegális bevándorlókat Kréta szigetére.

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) adatai szerint 2025-ben mintegy 42 ezer migráns ért partot különböző görög szigeteken. 

A hivatal 107-re teszi azok számát, akik nem jutottak partra élve, a görög parti őrség szerint viszont ez a szám sokkal magasabb lehet, sok halálesetet ugyanis nem jelentenek. Február elején legkevesebb 15 ember vesztette életét, amikor motorcsónakjuk összeütközött a görög parti őrség egyik járőrhajójával az Égei-tenger keleti részén található Híosz szigetének partjainál.

Borítókép: Migránsok egy csónakban (Fotó: AFP)

