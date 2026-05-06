Riasztó helyzet Krétán: migrációs hullám fenyegeti a szigetet + videó

A migrációs hullám elérte Krétát

– fogalmazott Marsai Viktor, aki szerint a helyi lakosság létszámához viszonyítva már most is komoly migrációs nyomás nehezedik a szigetre. A szakértő szerint az embercsempészek mindig az európai határok „gyenge pontjait” próbálják megtalálni.

Marsai Viktor arról is beszélt, hogy Kréta földrajzi elhelyezkedése kedvez az embercsempészeknek, mivel a sziget alig több mint 200 kilométerre található az afrikai partoktól. Elmondása szerint a Kelet-Líbiát ellenőrző Halifa Haftar tábornok együttműködik az embercsempészcsoportokkal, amelyek egyszerűen csónakokba ültetik az embereket, majd észak felé indítják őket.

Gyakorlatilag csak be kell tenniük az embereket a csónakokba, és azt mondani, hogy mindig észak felé haladjanak

– mondta a szakértő.

Marsai Viktor szerint a rendszer azért életképes, mert a túlzsúfolt, gyakran meghibásodó csónakokat a görög parti őrség sok esetben automatikusan kimenti, így a migránsok gyakorlatilag már el is érik az Európai Unió területét. A legtöbb esetben később a görög szárazföldre szállítják őket, ahonnan sokan továbbindulnak Nyugat-Európa irányába.

A szakértő szerint Líbiában jelenleg több ezren várnak az átkelésre, miközben jelentősen emelkedett a Szudánból érkezők száma is. Marsai Viktor elmondta:

a szudáni polgárháború miatt már több mint félmillió szudáni tartózkodhat Líbiában, és sokan Európa felé szeretnének továbbmenni. Az érkezők mintegy hetven százaléka már szudáninak vallja magát.

Marsai Viktor hangsúlyozta, hogy az embercsempész-hálózatok szerepe meghatározó, mivel Európába gyakorlatilag senki sem jut el nélkülük.

Ahol kereslet van, ott a kínálat is meg fog születni

– fogalmazott, hozzátéve: az embercsempész-hálózatok nemcsak Kelet-, hanem Nyugat-Líbiában is aktívan működnek.