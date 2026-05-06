Rendkívüli

Zelenszkij: Visszakaptuk az aranykonvojt

krétaszigetmigrációs

Riasztó helyzet Krétán: migrációs hullám fenyegeti a szigetet + videó

Több mint húszezer illegális bevándorló érkezett tavaly Krétára Líbiából, miközben két éve még alig néhány százan érték el a görög szigetet. A szakértők szerint a migrációs hullám már elérte Krétát, és a helyiek attól tartanak, hogy a sziget hamarosan ugyanarra a sorsra jut, mint Lampedusa vagy a Kanári-szigetek. Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója az M1 műsorában arról beszélt: az embercsempész-hálózatok új útvonalat nyitottak Európa felé, miközben a görög hatóságok egyre nehezebben tudják kezelni a növekvő migrációs nyomást.

Magyar Nemzet
2026. 05. 06. 17:53
Riasztó helyzet Krétán: migrációs hullám fenyegeti a szigetet
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A migrációs hullám elérte Krétát

– fogalmazott Marsai Viktor, aki szerint a helyi lakosság létszámához viszonyítva már most is komoly migrációs nyomás nehezedik a szigetre. A szakértő szerint az embercsempészek mindig az európai határok „gyenge pontjait” próbálják megtalálni.

Marsai Viktor arról is beszélt, hogy Kréta földrajzi elhelyezkedése kedvez az embercsempészeknek, mivel a sziget alig több mint 200 kilométerre található az afrikai partoktól. Elmondása szerint a Kelet-Líbiát ellenőrző Halifa Haftar tábornok együttműködik az embercsempészcsoportokkal, amelyek egyszerűen csónakokba ültetik az embereket, majd észak felé indítják őket.

Gyakorlatilag csak be kell tenniük az embereket a csónakokba, és azt mondani, hogy mindig észak felé haladjanak

– mondta a szakértő.

Marsai Viktor szerint a rendszer azért életképes, mert a túlzsúfolt, gyakran meghibásodó csónakokat a görög parti őrség sok esetben automatikusan kimenti, így a migránsok gyakorlatilag már el is érik az Európai Unió területét. A legtöbb esetben később a görög szárazföldre szállítják őket, ahonnan sokan továbbindulnak Nyugat-Európa irányába.

A szakértő szerint Líbiában jelenleg több ezren várnak az átkelésre, miközben jelentősen emelkedett a Szudánból érkezők száma is. Marsai Viktor elmondta:

a szudáni polgárháború miatt már több mint félmillió szudáni tartózkodhat Líbiában, és sokan Európa felé szeretnének továbbmenni. Az érkezők mintegy hetven százaléka már szudáninak vallja magát.

Marsai Viktor hangsúlyozta, hogy az embercsempész-hálózatok szerepe meghatározó, mivel Európába gyakorlatilag senki sem jut el nélkülük.

Ahol kereslet van, ott a kínálat is meg fog születni

– fogalmazott, hozzátéve: az embercsempész-hálózatok nemcsak Kelet-, hanem Nyugat-Líbiában is aktívan működnek.

A szakértő szerint Kréta nincs felkészülve ekkora migrációs nyomás kezelésére. Görögországban jelenleg komoly vita zajlik arról, hogy létrehozzanak-e befogadóközpontokat a szigeten. A helyiek ezt ellenzik, mivel Kréta gazdasága nagyrészt a turizmusra épül, és attól tartanak, hogy a migráció visszavetheti az idegenforgalmat.

Marsai Viktor arra is figyelmeztetett, hogy a Krétára érkező migránsok jelentős része később megjelenhet a nyugat-balkáni migrációs útvonalon, amelynek egyik ága Magyarország felé vezet.

A szakértő ugyanakkor hangsúlyozta: jelenleg a turisták még nem érzékelik a migrációs helyzetet Krétán, mivel az érkezések elsősorban a sziget déli részén történnek, miközben a turisztikai központok többsége északon található. Hozzátette: aki idén nyáron Krétára készül, annak egyelőre nincs oka lemondani az utazást.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekkáosz

A káosz küszöbén

Kondor Katalin avatarja

Az EU ma nem jelent mást, mint háborút saját lakosai ellen.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu