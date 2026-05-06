Ursula von der LeyenBrüsszelMKI

Repedezik a brüsszeli hatalom: már Von der Leyen utódját keresik?

Egyre élesebb belső konfliktusok rázzák meg az Európai Unió vezetését, miközben már nyíltan beszélnek Ursula von der Leyen esetleges leváltásáról. A lapunknak nyilatkozó szakértő szerint azonban nem egyetlen személy, Ursula von der Leyen kudarca áll a háttérben. Siklósi Péter úgy fogalmazott: megpróbálják ezt rátolni egy személyre, de valójában ez az egész politikai establishment-nek a sikertelensége.

Magyar Nemzet
2026. 05. 06. 4:55
Ursula von der Leyen Fotó: SEBASTIEN BOZON Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Több uniós diplomata szerint a feszültség már régóta ismert Brüsszelben. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, az Európai Parlament védelmi és biztonsági bizottságának elnöke is arról beszélt: a rivalizálás a két vezető között egyértelmű. A konfliktus különösen akkor vált látványossá, amikor az uniós vezetők az iráni eseményekre próbáltak reagálni. Míg Ursula von der Leyen és António Costa közös nyilatkozatot adott ki, addig Kaja Kallas már korábban külön megszólalt

A háttérben egyre erősödnek azok a hangok is, amelyek a bizottsági elnök jövőjét firtatják. A találgatások szerint akár új vezető is érkezhet Brüsszel élére, és felmerült Alexander Stubb finn elnök neve is, aki aktív szerepet vállalt az Ukrajna támogatásáról szóló nemzetközi egyeztetésekben, és széles körű kapcsolatrendszerrel rendelkezik.

Ami látható, hogy Von der Leyen bizottsági ideje alatt igazi sikertörténetek nincsenek

– vélekedett lapunknak Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. Az orosz–ukrán háború Brüsszel támogatásával folyik tovább, a közel-keleti konfliktus gazdasági következményei, az energiaválság Európai gazdaságait sújtják. – Az Európai Unió nem igazán tud befolyást gyakorolni ezekben a kérdésekben, eközben pedig az európai gazdaság stagnál, az amerikaiakkal való kapcsolat pedig meglehetősen rossz. Gyakorlatilag semmilyen fronton nem tud sikert felmutatni Ursula von der Leyen – tette hozzá. Siklósi Péter szerint ezért nem meglepő, hogy időről időre előkerül a leváltás kérdése, ugyanakkor úgy véli, a probléma mélyebb:

Megpróbálják ezt rátolni egy személyre, de valójában ez az egész politikai establishment-nek a sikertelensége. Az európai parlamenti választások azonban még messze vannak, a tagállami választásokat pedig nem igazán befolyásolná, hogy az Európai Bizottság élén esetleg egy új ember állna.

Siklósi Péter arra is felhívta a figyelmet, hogy a jelenlegi helyzet a liberális-centrista erők útkeresését tükrözi:

Itt azonban az adott politikákat kellene megváltoztatni, például a migrációval vagy az Oroszországgal való viszonyt.

Stubb az ideális jelölt?

A lehetséges utódok kapcsán a szakértő szerint az, hogy a finn elnök neve felmerül a Bizottság élére, nem véletlen.

Alexander Stubb Finnország elnöke, személyi tulajdonságait tekintve alkalmas lehet erre a pozícióra. Egy értelmes, tájékozott politikus, szóba állnak vele a világ vezetői, de, mint ahogy fogalmaztam, a sikeressége nem ezen múlik, hanem azon, hogy a brüsszeli centrista erők mennyire tudnak adaptálódni az Európai Uniót érintő kihívásokhoz

– összegezte Siklósi Péter.

A brüsszeli hatalmi játszmák így nem csupán személyi kérdésekről szólnak, hanem arról is, hogy az Európai Unió képes lesz-e irányt váltani egy egyre bizonytalanabb nemzetközi környezetben.

Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekHorn Gyula

Újra ellenzékben

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Tudom, hírlapíróként milyen az ellenzéki lét, a rendszerváltás után éveken át dolgoztam az Új Magyarország szerkesztőségében.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu