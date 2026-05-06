Repedezik a brüsszeli hatalom: már Von der Leyen utódját keresik?

Több uniós diplomata szerint a feszültség már régóta ismert Brüsszelben. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, az Európai Parlament védelmi és biztonsági bizottságának elnöke is arról beszélt: a rivalizálás a két vezető között egyértelmű. A konfliktus különösen akkor vált látványossá, amikor az uniós vezetők az iráni eseményekre próbáltak reagálni. Míg Ursula von der Leyen és António Costa közös nyilatkozatot adott ki, addig Kaja Kallas már korábban külön megszólalt

A háttérben egyre erősödnek azok a hangok is, amelyek a bizottsági elnök jövőjét firtatják. A találgatások szerint akár új vezető is érkezhet Brüsszel élére, és felmerült Alexander Stubb finn elnök neve is, aki aktív szerepet vállalt az Ukrajna támogatásáról szóló nemzetközi egyeztetésekben, és széles körű kapcsolatrendszerrel rendelkezik.

Ami látható, hogy Von der Leyen bizottsági ideje alatt igazi sikertörténetek nincsenek

– vélekedett lapunknak Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. Az orosz–ukrán háború Brüsszel támogatásával folyik tovább, a közel-keleti konfliktus gazdasági következményei, az energiaválság Európai gazdaságait sújtják. – Az Európai Unió nem igazán tud befolyást gyakorolni ezekben a kérdésekben, eközben pedig az európai gazdaság stagnál, az amerikaiakkal való kapcsolat pedig meglehetősen rossz. Gyakorlatilag semmilyen fronton nem tud sikert felmutatni Ursula von der Leyen – tette hozzá. Siklósi Péter szerint ezért nem meglepő, hogy időről időre előkerül a leváltás kérdése, ugyanakkor úgy véli, a probléma mélyebb:

Megpróbálják ezt rátolni egy személyre, de valójában ez az egész politikai establishment-nek a sikertelensége. Az európai parlamenti választások azonban még messze vannak, a tagállami választásokat pedig nem igazán befolyásolná, hogy az Európai Bizottság élén esetleg egy új ember állna.

Siklósi Péter arra is felhívta a figyelmet, hogy a jelenlegi helyzet a liberális-centrista erők útkeresését tükrözi: