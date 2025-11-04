A finn elnök figyelmeztet: a világ új nukleáris korszakba lépett

Alexander Stubb, Finnország elnöke arról beszélt, hogy a világ új nukleáris korszakba lépett, közölte az Origo. Helsinkiben elmondott beszédében kiemelte: a nukleáris fegyverek jelentősége ismét növekszik. Példaként az Egyesült Államok tervezett nukleáris tesztjét hozta fel, amely válasz Oroszország és Észak-Korea rakétakísérleteire. Úgy véli, a jelenlegi globális tendenciák a nemzetközi biztonság és az ellenőrzési rendszerek gyengülését okozhatják. Hozzátette, hogy Finnország NATO-tagsága révén részesül a nukleáris elrettentés jelentette védelemből, és hangsúlyozta e stratégia megértésének fontosságát. Beszédében megerősítette azt is, hogy kitartanak Ukrajna támogatása mellett – írja a yle.fi.
Finnország elnöke úgy véli, a világ új korszak küszöbén áll, ahol a nukleáris elrettentés ismét meghatározó szerepet kap. A 254. országos honvédelmi tanfolyam megnyitóján Alexander Stubb kiemelte, hogy az országa biztonsági helyzete egyre bonyolultabbá válik. Emellett javaslatot tett egy Trump és Putyin közötti találkozóra a novemberi G20-csúcson, amelyhez szerinte Zelenszkij is csatlakozhatna. Hangsúlyozta, hogy a békének és a szabadságnak mindig ára van.
– mondta a finn köztársasági elnök. Példaként említette, hogy az elmúlt héten Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok újra teszteli saját atomfegyvereit, válaszul Oroszország és Észak-Korea korábbi rakétatesztjeire. Emellett a NATO is nemrégiben tartotta éves nukleáris hadgyakorlatát.
Az Egyesült Államok több mint három évtizede nem végzett nukleáris tesztet, és az ilyen kísérleteket 1996-ban tiltották be. Stubb szerint a világban zajló események veszélyeztetik a nemzetközi biztonságot, és egyre nehezebbé teszik a fegyverzet-ellenőrzést.
Hangsúlyozta, hogy Finnország NATO-tagsága miatt nukleáris védelem alatt áll, hiszen az Egyesült Államok, Franciaország és az Egyesült Királyság is rendelkezik atomfegyverekkel.
Kiemelte, hogy a külföldi partnerek teljes bizalmat tanúsítanak a finn szakértelem és honvédelmi elkötelezettség iránt. Az elnök arról is beszélt, hogy rendszeres egyeztetéseket folytat Finnország szövetségeseivel, amelyek ezt a bizalmat tovább erősítik.
Beszédében a biztonsági helyzet és a felkészültség jelentőségét emelte ki. A finn biztonsági környezetet rendkívül nehéznek ítélte, amit Oroszország céljaihoz és módszereihez kötött. Felidézte, hogy immár negyedik éve folyik az orosz–ukrán háború, és országa szerepét Ukrajna támogatásában határozottnak és egyértelműnek nevezte.
Ukrajna támogatása révén sokat tanulhatunk, főként a modern hadviselés terén szerzett tapasztalataikból
– fogalmazott Stubb. Hozzátette, hogy a biztonsági környezetet a válságok sokfélesége is befolyásolja és példaként említette a hibrid fenyegetések megjelenését.
Az elnök javasolta, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök újra találkozzanak a november végén, Johannesburgban megrendezésre kerülő G20-csúcson. Emellett felvetette azt is, hogy Volodimir Zelenszkij is legyen jelen az eseményen, ahol közvetlenül tárgyalhatna Putyinnal. Írtunk róla, hogy a finn elnök felvetette, hogy Trump és Putyin találkozhatna a november 21–22-én tartandó csúcstalálkozón.
Stubb szerint most kezdődik a finn szárazföldi haderő fejlesztésének évtizede. Elmondta, hogy a védelemre fordított keret növelése elkerülhetetlen, még ha a gazdasági körülmények miatt ez nehézségeket is okoz. Hangsúlyozta: a békének és a szabadságnak mindig ára van. A finn hadsereg a hagyományos fegyverzet mellett a hibrid és űrhadviselés fejlesztésére is nagy figyelmet fog fordítani.
