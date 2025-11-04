A finn elnök figyelmeztet: a világ új nukleáris korszakba lépett

Új nukleáris korszakba léptünk

– mondta a finn köztársasági elnök. Példaként említette, hogy az elmúlt héten Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok újra teszteli saját atomfegyvereit, válaszul Oroszország és Észak-Korea korábbi rakétatesztjeire. Emellett a NATO is nemrégiben tartotta éves nukleáris hadgyakorlatát.

Az Egyesült Államok több mint három évtizede nem végzett nukleáris tesztet, és az ilyen kísérleteket 1996-ban tiltották be. Stubb szerint a világban zajló események veszélyeztetik a nemzetközi biztonságot, és egyre nehezebbé teszik a fegyverzet-ellenőrzést.

Hangsúlyozta, hogy Finnország NATO-tagsága miatt nukleáris védelem alatt áll, hiszen az Egyesült Államok, Franciaország és az Egyesült Királyság is rendelkezik atomfegyverekkel.

Kiemelte, hogy a külföldi partnerek teljes bizalmat tanúsítanak a finn szakértelem és honvédelmi elkötelezettség iránt. Az elnök arról is beszélt, hogy rendszeres egyeztetéseket folytat Finnország szövetségeseivel, amelyek ezt a bizalmat tovább erősítik.