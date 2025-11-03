Meglepő javaslattal állt elő a finn elnök Trump és Putyin találkozójával kapcsolatban

Alexander Stubb finn elnök felvetette, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozhatna a novemberi G20-csúcstalálkozón, amelyet 2025. november 21–22-én Johannesburgban, a Dél-afrikai Köztársaság legnagyobb városában rendeznek – írja a Liga.

Alexander Stubb finn elnök felvetette, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozhatna a novemberi G20-csúcstalálkozón Fotó: AFP

Trump nem vesz részt a G20-csúcson

Stubb hozzátette, hogy a világ egy „új nukleáris korszakba” lépett, ahol a fegyverek ellenőrzése egyre bonyolultabbá válik. A finn elnök nem részletezte a javaslatot, és érdemes megjegyezni, hogy

Trump korábban közölte: nem tervezi, hogy személyesen részt vegyen a dél-afrikai csúcstalálkozón, helyette az Egyesült Államok alelnöke, J. D. Vance képviseli majd az országot.

Orosz részről sem biztos a személyes részvétel: Dmitirij Peszkov, Putyin sajtótitkára jelezte, hogy az orosz elnök nem tervezi az utazást, és egyelőre nem ismert, ki képviselheti Oroszországot a rendezvényen.