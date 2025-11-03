TrumpPutyinatomfegyvernukleáris arzenálatomenergiaatomkísérlet

Meglepő javaslattal állt elő a finn elnök Trump és Putyin találkozójával kapcsolatban

Finnország elnöke azt javasolta, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin Dél-Afrikában találkozzon. Alexander Stubb szerint a világ egy „új nukleáris korszakba” lépett, ahol a fegyverek ellenőrzése egyre nehezebbé válik, miközben a nemzetközi feszültségek folyamatosan nőnek.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 10:53
Alexander Stubb felvetette, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozhatna a novemberi G20-csúcstalálkozón Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Alexander Stubb finn elnök felvetette, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozhatna a novemberi G20-csúcstalálkozón, amelyet 2025. november 21–22-én Johannesburgban, a Dél-afrikai Köztársaság legnagyobb városában rendeznek – írja a Liga

Alexander Stubb finn elnök felvetette, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozhatna a novemberi G20-csúcstalálkozón
Alexander Stubb finn elnök felvetette, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozhatna a novemberi G20-csúcstalálkozón Fotó: AFP

Trump nem vesz részt a G20-csúcson

Stubb hozzátette, hogy a világ egy „új nukleáris korszakba” lépett, ahol a fegyverek ellenőrzése egyre bonyolultabbá válik. A finn elnök nem részletezte a javaslatot, és érdemes megjegyezni, hogy 

Trump korábban közölte: nem tervezi, hogy személyesen részt vegyen a dél-afrikai csúcstalálkozón, helyette az Egyesült Államok alelnöke, J. D. Vance képviseli majd az országot.

Orosz részről sem biztos a személyes részvétel: Dmitirij Peszkov, Putyin sajtótitkára jelezte, hogy az orosz elnök nem tervezi az utazást, és egyelőre nem ismert, ki képviselheti Oroszországot a rendezvényen.

Stubb hangsúlyozta, hogy az elmúlt hónapokban több ország végrehajtott vagy jelentett be nukleáris kísérleteket, ami miatt „a nukleáris fegyverek jelentősége növekszik”, és a fegyverek ellenőrzése egyre bonyolultabbá válik. 

A világ többi részének is növelnie kell a nukleáris fegyverekkel kapcsolatos ismereteit, de számunkra, finnek számára ez talán sok újdonságot jelent

– tette hozzá.

A finn elnök a jelenlegi nemzetközi helyzetet nehéznek nevezte, kiemelve, hogy Oroszország immár negyedik éve háborúzik Ukrajna ellen. „Ukrajna páratlanul jól érti a modern háborút, és sokat tanulunk tőlük. Az együttműködés kétoldalú folyamat” – mondta Stubb.

Az utóbbi hónapokban a nukleáris fegyverekkel kapcsolatos feszültségek világszerte fokozódtak: szeptember végén Dél-Korea bejelentette, hogy Észak-Korea olyan rakétát fejleszt, amely képes nukleáris fegyverekkel elérni az Egyesült Államokat. Lengyelországban és Észtországban is felmerült a nukleáris fegyverek elhelyezésének lehetősége. Október végén Trump utasította a Hadügyminisztériumot, hogy kezdje meg az amerikai nukleáris fegyverek tesztelését, válaszul Oroszország hasonló lépésére.

Borítókép: Alexander Stubb, Finnország elnöke (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektransz

Amikor minden pofon jó helyre megy!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu