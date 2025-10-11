Rendkívüli

Váratlan helyen bukkant fel Orbán Viktor

Kim Dzsong UnÉszak-Korearakétakatonai parádé

Új rakéta tűnt fel Észak-Koreában

Észak-Koreában a kormányzó párt, a Koreai Munkapárt megalakulásának 80. évfordulója alkalmából rendezett katonai parádén felvonultattak többek között egy újonnan kifejlesztett interkontinentális ballisztikus rakétát, a Hwasong-20-at.

Magyar Nemzet
2025. 10. 11. 10:22
A Koreai Munkáspárt 80. évfordulóját ünneplő katonai parádé Fotó: STR Forrás: KCNA VIA KNS
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Észak-Koreában, Phenjanban a katonai parádét a Kim Ir Szenről elnevezett téren tartották Kim Dzsong Un észak-koreai vezető mellett egyebek között Kína, Oroszország és Vietnám magas rangú képviselőinek jelenlétében. Li Csiang kínai miniszterelnök és To Lam, a vietnámi kommunista párt főtitkára állt Kim Dzsong Un két oldalán, míg Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök, jelenleg az orosz biztonsági tanács alelnöke pedig To Lam mellett.

A Koreai Munkapárt megalakulásának 80. évfordulója alkalmából rendezett katonai parádé Észak-Koreában (Fotó: STR / KCNA VIA KNS)
A Koreai Munkapárt megalakulásának 80. évfordulója alkalmából rendezett katonai parádé Észak-Koreában (Fotó: STR / KCNA VIA KNS)

A KCNA észak-koreai hírügynökség a bemutatott új interkontinentális ballisztikus rakétát „a legerősebb nukleáris stratégiai fegyverrendszernek” írta le.

A KCNA szeptemberben számolt be egy új, nagy tolóerővel működő szilárd üzemanyagú rakétahajtómű tesztjéről, amivel kapcsolatban akkor megjegyezte, hogy azt a fejlesztés alatt álló új generációs Hwasong-20 interkontinentális ballisztikus rakétához fogják használni.

Az észak-koreai hírügynökség beszámolója szerint 

ahogy a Hwasong-20 interkontinentális ballisztikus rakéta, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság legerősebb nukleáris stratégiai fegyverrendszere, belépett a térre, (…) a nézők lelkes éljenzése a tetőfokára hágott.

A KCNA jelentése szerint a parádén egyebek között rövidebb hatótávolságú ballisztikus, cirkáló és szuperszonikus rakéták is voltak, amelyekről Észak-Korea korábban úgy nyilatkozott, hogy képesek nukleáris csapást mérni a rivális Dél-Korea területén lévő célpontokra.

Borítókép: A Koreai Munkapárt 80. évfordulóját ünneplő katonai parádé (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekLondonban

Égjen bele a retinánkba

Bayer Zsolt avatarja

Fognak a jogvédők tiltakozni? Nem fognak.

Cilian Murphy

Így folytatódott volna eredetileg a Tron-franchise: Cillian Murphy lett volna a főgonosz és visszatért volna néhány régi szereplő is

A 2010-es Tron: Örökség után nem volt kérdés, hogy a Disney szeretné tovább szőni a történetet, mégis 15 évet kellett várni a folytatásra. A harmadik film címe ekkoriban Tron: Ascension volt – egy ambiciózus projekt, amely azonban soha nem jutott el a forgatásig. Helyette több mint egy évtizedes várakozás után a Tron: Ares formájában született újjá a koncepció, egészen más irányba kanyarodva.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu