Észak-Koreában, Phenjanban a katonai parádét a Kim Ir Szenről elnevezett téren tartották Kim Dzsong Un észak-koreai vezető mellett egyebek között Kína, Oroszország és Vietnám magas rangú képviselőinek jelenlétében. Li Csiang kínai miniszterelnök és To Lam, a vietnámi kommunista párt főtitkára állt Kim Dzsong Un két oldalán, míg Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök, jelenleg az orosz biztonsági tanács alelnöke pedig To Lam mellett.
Új rakéta tűnt fel Észak-Koreában
Észak-Koreában a kormányzó párt, a Koreai Munkapárt megalakulásának 80. évfordulója alkalmából rendezett katonai parádén felvonultattak többek között egy újonnan kifejlesztett interkontinentális ballisztikus rakétát, a Hwasong-20-at.
A KCNA észak-koreai hírügynökség a bemutatott új interkontinentális ballisztikus rakétát „a legerősebb nukleáris stratégiai fegyverrendszernek” írta le.
A KCNA szeptemberben számolt be egy új, nagy tolóerővel működő szilárd üzemanyagú rakétahajtómű tesztjéről, amivel kapcsolatban akkor megjegyezte, hogy azt a fejlesztés alatt álló új generációs Hwasong-20 interkontinentális ballisztikus rakétához fogják használni.
Az észak-koreai hírügynökség beszámolója szerint
ahogy a Hwasong-20 interkontinentális ballisztikus rakéta, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság legerősebb nukleáris stratégiai fegyverrendszere, belépett a térre, (…) a nézők lelkes éljenzése a tetőfokára hágott.
A KCNA jelentése szerint a parádén egyebek között rövidebb hatótávolságú ballisztikus, cirkáló és szuperszonikus rakéták is voltak, amelyekről Észak-Korea korábban úgy nyilatkozott, hogy képesek nukleáris csapást mérni a rivális Dél-Korea területén lévő célpontokra.
Borítókép: A Koreai Munkapárt 80. évfordulóját ünneplő katonai parádé (Fotó: AFP)
Kényszersorozás: rokkant férfit hurcoltak el a toborzók
Folytatódik a brutális kényszersorozás Ukajnában.
Gáza: visszatérés a romok közé
Bizonytalanság, remény és a túszok hazahozatala körüli feszültség.
Globál Nógrádi Györggyel – Zelenszkij nem érdekelt a háború mihamarabbi lezárásában
Franciaország ördögi körben ragadt.
Trump Izraelbe megy a tűzszünet után
Ez az oka!
