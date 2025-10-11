Új rakéta tűnt fel Észak-Koreában

Cilian Murphy

Így folytatódott volna eredetileg a Tron-franchise: Cillian Murphy lett volna a főgonosz és visszatért volna néhány régi szereplő is

A 2010-es Tron: Örökség után nem volt kérdés, hogy a Disney szeretné tovább szőni a történetet, mégis 15 évet kellett várni a folytatásra. A harmadik film címe ekkoriban Tron: Ascension volt – egy ambiciózus projekt, amely azonban soha nem jutott el a forgatásig. Helyette több mint egy évtizedes várakozás után a Tron: Ares formájában született újjá a koncepció, egészen más irányba kanyarodva.