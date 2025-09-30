Oroszország és Észak-Korea összefogása: szövetség, amelytől retteghet a világ

A George W. Bush Presidential Center tanulmánya szerint Kim Dzsong Un és Vlagyimir Putyin kapcsolata 2022 óta folyamatosan erősödik a katonai és stratégiai összefonódás terén.

Mindeközben más jelentések arra hívják fel a figyelmet, hogy az együttműködés korántsem kiegyensúlyozott. Észak-Korea jelentős fegyver- és muníciótámogatást nyújt Oroszországnak, ám cserébe csak a haszon töredékét kapja vissza – Moszkva sokkal többet profitál a háború fenntartásából, mint amennyit Phenjan a támogatásáért ellenszolgáltatásként elnyer. Ez az aránytalanság jól mutatja, hogy a partnerségben Oroszország a domináns fél, míg Észak-Korea elsősorban politikai és stratégiai elismerést remél az együttműködéstől.

Észak-Korea és Oroszország kapcsolata új szintre lép

Phenjan 2023 óta akár 9,8 milliárd dollár értékben szállított gránátokat, rakétákat, nehézfegyvereket és katonákat, míg Moszkva ezért cserébe csupán korlátozott mennyiségű élelmiszert, üzemanyagot és katonai felszerelést adott, ami ennek az összegnek mindössze a tizedét éri – áll a Friedrich Naumann Alapítvány csütörtökön közzétett jelentésében.

A tanulmány szerzője, Olena Guszeinova szerint Észak-Korea mindössze 457 millió és 1,19 milliárd dollár közötti értéket kaphatott Oroszország „ellenszolgáltatási csomagjából”, amely élelmiszert, olajszállítmányokat, légvédelmi rendszereket, elektronikai hadviselési eszközöket és esetleg vadászgépeket tartalmazhatott.

Guszeinova, a Hankuk Külföldi Tanulmányok Egyetemének oktatója úgy fogalmazott, hogy a Kreml rendkívüli óvatosságot tanúsított a „fejlett technológiák” átadásával kapcsolatban, és szállításait az alapvető ellátmányra és az alacsonyabb szintű rendszerekre korlátozta.

„Több területen is úgy tűnik, Moszkva hozzájárulása jóval kisebb a vártnál” – áll a jelentésben. Phenjan több millió tüzérségi lövedéket, több száz rakétavetőt és tüzérségi eszközt, valamint KN–23 ballisztikus rakétákat, sőt mintegy 15 000 katonát küldött Oroszországnak, ami főként Moszkvának kedvezett, és „nem gyakorolt látható hatást Észak-Korea gazdaságára”.

Phenjan továbbra is súlyos gazdasági válsággal küzd

– írta Guszeinova, megjegyezve, hogy az észak-koreai vagyon továbbra is nagyrészt az orosz pénzügyi rendszerben van, és a rezsimhez csak mérsékelt összegű készpénz jut el.