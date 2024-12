Phenjan Moszkva két jó barát, együtt rendezik át Eurázsiát?

Ami azonban ezeknél a szempontoknál is fontosabb lehet: azzal, hogy a júniusban megkötött stratégiai partnerségi egyezmény kölcsönös biztonsági klauzuláját konkrét lépések követték – nevezetesen Észak-Korea katonákat küldött Oroszországnak, miután a területét támadás érte az ukránok kurszki betörésével –, az egyezménynek gyakorlati érvénye is lett, és azt az üzenetet sugározza a külvilág, elsősorban az USA és Dél-Korea felé, hogy amennyiben megtámadnák Észak-Koreát, Oroszország is beszállna a konfliktusba Phenjan védelmére