„Kár lett volna ezt kihagyni" – a magyar sportolók is csak ámulnak a Hungaroringen + fotók

Kapóra jött, hogy hosszú ideig ez az utolsó szabad hétvégéje közösen a csapatnak, így azt találtuk ki, hogy csapatépítőnek idejövünk. Sokan most jártak először Forma–1-es pályán, óriási élmény volt, főleg az, hogy a paddockban is sétálhattunk. Nem tudom, ki kinek szurkol, én is csak távolról követem az eseményeket, de azt tudom, hogy a két McLaren a legjobb idén. Úgyhogy nekik drukkolok a hétvégén.