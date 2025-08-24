Már csak százezer forintért lehet jegyet venni a Fradi BL-visszavágójára

Szerda este (18.45, tv: RTL) kétgólos hátrányból kéne a Ferencvárosnak felállnia a Qarabag otthonában a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező utolsó, negyedik körében. A budapesti odavágón 3-1-es azeri győzelem született. A Groupama Arénában a szurkolókon nem múlt semmi, majdnem húszezer hazai drukker okozott pokoli hangulatot, noha a Qarabag elnöke leszólta az FTC drukkereit. Tahir Gözel szerint a csaknem ötszáz azeri drukker hangosabb volt Budapesten.

Budapesten nagyjából 500 azeri szurkoló volt, a Qarabag–FTC BL-visszavágón ennél sokkal többen lesznek (Fotó: Ladóczki Balázs)

Nagyon gyorsan elfogytak a jegyek a Qarabag–FTC találkozóra

Az azeri sportoldal, a Qol.az írta meg szombat este, hogy hatalmas az érdeklődés a Qarabag–FTC BL-meccs kapcsán. Az alapszakaszról döntő meccset a bakui Tofiq Bahramov Stadionban rendezik – a Qarabag otthona nem ez, hanem a mindössze 5800 férőhelyes Azersun Aréna –, a bakui létesítménybe 31 200 néző fér be.

A cikk szerint két nap alatt elkelt szinte az összes jegy, mintegy 28 800 belépő talált már gazdára.

A hivatalos jegykezelő oldalon jól látszik, hogy már csak a legdrágább, VIP-kategóriájú belépők elérhetőek. Ezek ára fejenként 260 euró, ami átszámítva 103 ezer forint.

Már csak a legdrágább, VIP-jegyek elérhetőek az FTC Qarabag elleni BL-meccsére (Forrás: footballticket.net)

A hangulat és a stadion atmoszférája nem lesz ismeretlen a magyar bajnoknak, hiszen 2022-ben ugyanitt találkozott a két csapat a BL-selejtezőben. Akkor az azeri első mérkőzés 1-1-es döntetlent hozott, noha az akkori Fradi-kezdőből mindössze Dibusz Dénes maradt.

Ebben bízhat az FTC a visszavágó előtt

A Qarabag vereséggel hangolt a Fradi elleni visszavágóra, noha Gurban Gurbanov vezetőedző egy játékost sem nevezett a kezdőbe a budapesti összeállításból. A felforgatott csapat végül 1-0-ra kikapott hazai pályán a Sumqayit ellen. A pénteki meccs óta az azeriek teljes erőbedobással készülnek a szerdai BL-meccsre, mindeközben a Fradi a hétvégén nem lépett pályára az NB I-ben, a Kisvárda elleni idegenbeli találkozót decemberre halasztotta.

Robbie Keane az első mérkőzés után kiemelte, a Fradi esélye lehet, hogy a Qarabag játékosai túlzottan nagy ünneplést tartottak a budapesti győzelem után, így már idő előtt azt hihetik, hogy megvan a továbbjutás. A Sumqayit már bevitt egy gyomrost, a Fradi lehet a következő.