Varga Barnabásért Németországból és Olaszországból is bejelentkeztek, ekkor dőlhet el a jövője

A januári átigazolási ablakhoz közeledve egyre több hír jelenik meg arról, hogy a Ferencváros 31 éves támadója, Varga Barnabás a télen távozik-e a magyar bajnoktól. Nemrégiben az FTC elnöke, Kubatov Gábor az év végi interjújában azt mondta, hogy a csatárral abban állapodtak meg, hogy megfelelő ajánlat esetén télen távozhat. A minap pedig arról lehetett olvasni, hogy a 14-szeres görög bajnok, jelenleg a Konferencialigában szereplő AEK Athén radarján van ott a válogatott csatár, mindezt azonban a görögök cáfolták. A találgatások közepette Varga menedzsere, Paunoch Péter nyilatkozott ügyfele jövőjéről.

Varga Barnabás megy vagy marad? Ez a kérdés a Ferencváros háza táján (Fotó: Vasvári Tamás / MTI)

Bundesliga vagy Serie A? Varga Barnabás rengeteg ajánlatot kap

– Elég sok klub keres minket, a szabályokat szem előtt tartva a klubhoz irányítom őket. Hogy ebből mennyi konkretizálódik, az azon múlik, milyen ajánlatot tesznek a csapatnak, utána kell nekünk a klubokkal megállapodni – fogalmazott Paunoch az M1-nek nyilatkozva, aki kiemelte, hogy Varga remek ősz zárt az Európa-ligában hatodik Ferencváros színeiben, ezt pedig a számok is alátámasztják.

29 mérkőzés

20 gól (ebből tíz a nemzetközi kupasorozatokban)

5 gólpassz

Paunoch hozzátette, a játékos iránt hatalmas az érdeklődés, két európai topliga, a német Bundesligából és az olasz Serie A-ból is jelentkeztek már, de Európán kívüli országokban szereplő csapatok is megkeresték őt.

A Bundesligából, Olaszországból, jó néhány európai országból, Ázsiából és meglepő módon még Brazíliából is jelentkezett csapat, amely szívesen fogadta volna Barnabást. Egészen széles a spektrum, hogy ebből melyiket tudjuk realizálni – ha egyáltalán tudjuk – az egy összetett kérdés. Mind szakmailag, mind anyagilag olyan ajánlatnak kell érkeznie, ami számára és a Ferencvárosnak is megfelelő.

Milyen csapatba illik Varga Barnabás?

A csatár menedzsere kiemelte, a sok ajánlat közül azt is figyelembe kell venniük, hogy a csapatok milyen játékfelfogásban játszanak. Hiszen ha egy klub a bennmaradásért küzd, és szinte végig védekezik, az Varga erényeit nem fogja kidomborítani. – Olyan csapatban gondolkodunk, mely a támadásra helyezi a hangsúlyt, van szélsőjátéka, jönnek a beadások és ki tud domborodni Barna egészen elképesztő fejjátéka.