paunoch péterFerencvárosVarga BarnabásFTC

Varga Barnabásért Németországból és Olaszországból is bejelentkeztek, ekkor dőlhet el a jövője

Varga Barnabás jövőjét illetően sok a kérdés. A Ferencváros labdarúgócsapatának 31 éves támadója rengeteg ajánlatot kap, miután szenzációs őszt zárt a zöld-fehéreknél. Most Varga Barnabás menedzsere reagált a pletykákra. Paunoch Péter szerint a következő hét fontos lesz a játékos jövőjét illetően.

Magyar Nemzet
2025. 12. 30. 15:54
Varga Barnabás jövője a következő napokban eldőlhet a játékos ügynöke szerint
Varga Barnabás jövője a következő napokban eldőlhet a játékos ügynöke szerint Fotó: Koszticsák Szilárd Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A januári átigazolási ablakhoz közeledve egyre több hír jelenik meg arról, hogy a Ferencváros 31 éves támadója, Varga Barnabás a télen távozik-e a magyar bajnoktól. Nemrégiben az FTC elnöke, Kubatov Gábor az év végi interjújában azt mondta, hogy a csatárral abban állapodtak meg, hogy megfelelő ajánlat esetén télen távozhat. A minap pedig arról lehetett olvasni, hogy a 14-szeres görög bajnok, jelenleg a Konferencialigában szereplő AEK Athén radarján van ott a válogatott csatár, mindezt azonban a görögök cáfolták. A találgatások közepette Varga menedzsere, Paunoch Péter nyilatkozott ügyfele jövőjéről.

Varga Barnabás megy vagy marad? Ez a kérdés a Ferencváros háza táján
Varga Barnabás megy vagy marad? Ez a kérdés a Ferencváros háza táján  (Fotó: Vasvári Tamás / MTI)

Bundesliga vagy Serie A? Varga Barnabás rengeteg ajánlatot kap

– Elég sok klub keres minket, a szabályokat szem előtt tartva a klubhoz irányítom őket. Hogy ebből mennyi konkretizálódik, az azon múlik, milyen ajánlatot tesznek a csapatnak, utána kell nekünk a klubokkal megállapodni – fogalmazott Paunoch az M1-nek nyilatkozva, aki kiemelte, hogy Varga remek ősz zárt az Európa-ligában hatodik Ferencváros színeiben, ezt pedig a számok is alátámasztják.

  • 29 mérkőzés
  • 20 gól (ebből tíz a nemzetközi kupasorozatokban)
  • 5 gólpassz

Paunoch hozzátette, a játékos iránt hatalmas az érdeklődés, két európai topliga, a német Bundesligából és az olasz Serie A-ból is jelentkeztek már, de Európán kívüli országokban szereplő csapatok is megkeresték őt. 

A Bundesligából, Olaszországból, jó néhány európai országból, Ázsiából és meglepő módon még Brazíliából is jelentkezett csapat, amely szívesen fogadta volna Barnabást. Egészen széles a spektrum, hogy ebből melyiket tudjuk realizálni – ha egyáltalán tudjuk – az egy összetett kérdés. Mind szakmailag, mind anyagilag olyan ajánlatnak kell érkeznie, ami számára és a Ferencvárosnak is megfelelő.

Milyen csapatba illik Varga Barnabás?

A csatár menedzsere kiemelte, a sok ajánlat közül azt is figyelembe kell venniük, hogy a csapatok milyen játékfelfogásban játszanak. Hiszen ha egy klub a bennmaradásért küzd, és szinte végig védekezik, az Varga erényeit nem fogja kidomborítani. – Olyan csapatban gondolkodunk, mely a támadásra helyezi a hangsúlyt, van szélsőjátéka, jönnek a beadások és ki tud domborodni Barna egészen elképesztő fejjátéka.

Paunoch Péter zárásnak pedig egy kis morzsát is elejtett, ami Varga Barnabás jövőjét illeti.

Jó néhány klub érdeklődik Barnabás iránt – van, amelyik komolyabban, van, amelyik kevésbé, szerintem egy héten belül nagyon sok minden el fog dőlni a jövőjével kapcsolatban

Az FTC legközelebb január 22-én, a görög Panathinaikoszt fogadja az Európa-liga hetedik fordulójában. Az, hogy Varga Barnabás akkor még a Fradit fogja-e erősíteni valószínűleg olyan kérdés, amit jelenleg senki nem tud megválaszolni.

A DVTK elleni 1-0-s siker lehetett Varga utolsó mérkőzése az FTC színeiben. 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfelfedezés

„Ami volt, ugyanaz lesz majd…” (A közeledő új év elé)

Bayer Zsolt avatarja

A manhattani és londoni Cityben gurgulázva röhögnek és térdüket csapkodják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu