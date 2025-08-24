Szívmelengető gálát tartottak Százhalombattán

Százhalombattán az Aranyszív gálán voltunk, ahol a Forrás Néptáncegyüttes és a Felhőjárók Alapítvány egy közös, különleges műsort adott elő – mondta el Kardosné Gyurkó Katalin, a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszteri biztosa.

Számomra a legcsodálatosabb az volt, hogy megmutatták, milyen érzés, amikor megérintik a fogyatékossággal élőket, megérintik a szemükkel, megérintik a kezükkel és megérintik a szívükkel. Szeretettel fordulnak hozzájuk és ebből született egy csodálatos produkció

– emelte ki. Kardosné reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy nemcsak hazánkban, hanem mindenhol a világon előrelépést lehet elérni az elfogadás terén.