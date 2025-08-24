NOENagycsaládosok Országos EgyesületénekAranyszív GálaForrás NéptáncegyüttesKardosné Gyurkó Katalin

Szívmelengető gálát tartottak Százhalombattán

Százhalombattán mutatott be különleges műsort a Forrás Néptáncegyüttes és a Felhőjárók Alapítvány.

Magyar Nemzet
2025. 08. 24. 14:01
Aranyszív gála (Forrás: Facebook/ Kardosné Gyurkó Katalin)
Százhalombattán az Aranyszív gálán voltunk, ahol a Forrás Néptáncegyüttes és a Felhőjárók Alapítvány egy közös, különleges műsort adott elő – mondta el Kardosné Gyurkó Katalin, a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszteri biztosa. 

Számomra a legcsodálatosabb az volt, hogy megmutatták, milyen érzés, amikor megérintik a fogyatékossággal élőket, megérintik a szemükkel, megérintik a kezükkel és megérintik a szívükkel. Szeretettel fordulnak hozzájuk és ebből született egy csodálatos produkció

– emelte ki. Kardosné reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy nemcsak hazánkban, hanem mindenhol a világon előrelépést lehet elérni az elfogadás terén. 

Borítókép: Aranyszív gála (Forrás: Facebook/Kardosné Gyurkó Katalin)

