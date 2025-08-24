Röhejes jelenet történt a román futballmeccsen, amikor a bíró lapot akart adni

A román bajnokság újonca, az FK Csíkszereda továbbra is a nyitófordulóban szerzett egy ponttal a tabella utolsó helyén áll, miután szombaton a Botosani otthonában is vereséget szenvedett. A román futballban vállaltan a magyarokat képviselő csapat 3-1-es fiaskója után egy bizarr jelenet miatt cikkeznek Romániában.

A román játékvezető átveszi a lapokat kollégájától, miután elhagyta a sajátjait (Fotó: Prima Sport)

Történt, hogy az 52. percben a Botoșani 18 éves játékosának, Narciș Ilașnak sárga lapot kellett volna kapnia egy elkésett belépőért. Meg is kapta a figyelmeztetést, de csak egy röhejes közjáték után, mivel a játékvezetőnek nem volt lapja…

A 35 éves bíró, Horațiu Fesnic félidőben az öltözőben hagyta a lapjait, és amikor határozottan elő akarta venni a sárgát, hogy büntesse a Botosani játékosát, döbbenten tapasztalta, hogy üres a zsebe. Mivel nem tudott mit felmutatni, Fesnic a pálya széléhez futott, hogy a tartalék-játékvezetőtől lapokat kérjen.

A Csíkszereda edzője is kárhoztatta a román bírót

A Botoșani végül magabiztosan győzött a Csíkszereda ellen 3-1-re, a magyarokra építő csapat edzője, Robert Ilyes pedig kifakadt a lefújás után, a bírót is kárhoztatta, de nem a röhejes sárga lapos jelenet miatt, hanem mert szerinte döntő pillanatban érvénytelenítették egy góljukat.

– Ez a vereség fáj nekünk – idézte a Csíkszereda edzőjét a Gsp.ro. – A döntő pillanat az érvénytelenített gól volt. Ha sikerült volna egyenlítenünk, reménykedhettünk volna. További átigazolásokra számítunk, beszéltünk a vezetőséggel, még mindig szükségünk van tapasztalt játékosokra. Reméljük, hogy véget ér a balszerencse, és megnyerünk végre egy mérkőzést.

A Csíkszereda hat meccs után öt vereséggel és egy döntetlennel, 6-18-as gólkülönbséggel áll a román bajnokságban. A csapat több Magyarországról igazolt futballistával is erősített a nyáron: Pászka Lóránd (Fradi), Hegedűs János, Szabó Bálint (Paks), Ferenczi János (DVSC), Eppel Márton (Nyíregyháza), Szalay Szabolcs (ZTE) és Végh Bence (MTK) is oda került többek között.