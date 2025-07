Álomszerű bemutatkozás, balhé a bukaresti drukkerekkel, majd félbeszakadt a meccs Csíkszeredában

Romániában már a mögöttünk hagyott hét végén megkezdődött az első osztályú labdarúgó-bajnokság. Miként arról beszámoltunk róka, a Paks ellenfele az Európa-ligában, a kolozsvári CFR vasárnap este izgalmas mérkőzésen 2-1-re legyőzte Unirea Slobozia együttesét. Az újonc FK Csíkszereda hétfőn fogadta a Dinamo Bukarestet. (A Sepsiszentgyörgy az előző idényben kiesett a másodosztályba.

Telt ház volt a városi stadionban az FK Csíkszereda-Dinamo Bukarest román bajnoki mérkőzésen Fotó: Orbán László

Miként először a Ripost számolt be róla román források nyomán, az FK Csíkszereda feljutását ellenségesen fogadták Romániában, a klub elnökén, Szondy Zoltánon élő tévéadásban kérték számon, hogy merészelik megsérteni az európai normákat azzal, hogy csupa magyar játékost foglalkoztatnak.

Szondy Zoltán nem köntörfalazott, nyíltan kimondta, felvállalják a magyar kisebbség képviseletét a labdarúgásban, csakúgy, mint a politikában az RMDSZ.

Állandó célpont lehet a Csíkszereda a román médiában

Ehhez tegyük hozzák, a Sepsi OSK szereplését is sokáig idegenkedve fogadták Romániában, csak éppen a háromszéki város csapatának rendszeresen román az edzője és a keret túlnyomó többségét román játékosok adják, így idővel megszokták. A szinte színmagyar Csíkszereda viszont számíthat arra, hogy állandó célponttá válik.

A találkozóra mintegy száz bukaresti drukker is érkezett, aki demonstratíve fel is vonultak a hargitai megyeszékhelyen, miként az a Székely Sport videóján látható és „bozgoroztak” (románul így bélyegzik hazátlannak a székelyeket) is a helyszíni beszámolók szerint. Szinte természetes, hogy a száken négyezer fő befogadására alkalmas városi stadionban telt ház volt.

Álomszerű kezdés a Dinamo Bukarest elleni román bajnoki mérkőzésen

Arra azonban senki még álmodi sem mert, ahogy a találkozó kezdődött. A Csíkszereda már a 2. percben megszerezte a vezetést: Dolny lőtt, a kapus kapufára tolta, a kipattanót pedig Roșca saját kapujába sodorta (1-0). A 11. percben Bödő szép lövésével pedig már 2-0 volt az állás a hazai csapat javára.

Sajnos a Dinamo a 15. percben szépített, de így is álomszerűen kezdődött a találkozó.

A vendégdrukkerek nem tudják megemészteni a történteket, balhéznak a stadionban, a biztonságiak kivezették őket a stadionból, erre a fővárosi ultrák az utcánfolytatják a műsort.

Mit mondhatnánk? Benne volt a levegőben a balhé. Azt az információt kaptuk a helyszínről, hogy a rendőrök egy Dinamo-drukkert kivezettek, mire föl a többiek sértetten kivonultak. Aztán bátran visszadomfordáltak... És sajnos azt már látták, hogy a 43. percben 2-2-re egyenlített a Dinamo.

Meghibásodott a világítás, félbeszakadt a találkozó

A második félidőben egészen más izgalmak adódtak. A 62. perc meghibásodott a stadion világítása, ezért félbeszakadt a mérkőzés. A játékosok várakoznak, hátha lesz folytatás. Előrebocsáthatjuk, a román média csámcsogni fog ezen a technikai malőrön. A világítás volt az egyik feltétele annak, hogy a Csíkszereda az otthonában játszhassa a hazai mérkőzéseit, erre rögtön az első mérkőzésen probléma merült fel. A szabálykönyv szerint egy óra áll rendelkezésre a hiba elhárítására, a következmények azon is múlnak, mi okozta a meghibásodást. Bő fél óra múlva folytatódott a mérkőzés.

