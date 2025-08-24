A bíró elgáncsolta, Bruno Fernandes pedig a Marsra rúgta a büntetőt – nagy árat fizetett érte az MU

A Manchester Unitednak nem indult jól a 2025/26-os idény, Ruben Amorim tanítványai az első fordulóban 1-0-s vereséget szenvedtek az Arsenal ellen, a második körben pedig a Fulham ellen sem sikerült javítaniuk. A mérkőzés azonban könnyen másképpen alakulhatott volna, ha a játékvezető nincs rosszkor, rossz helyen.

Hiába kapott tizenegyest a Manchester United, Bruno Fernandes kihagyta a büntetőt. Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

Az első félidőben a Manchester United volt aktívabb, a Fulham kapusának, Bendt Lenónak több alkalommal is észen kellett lennie, de a német kapus Bruno Fernandes távoli lövését és Matheus Cunha ziccerét is hárította. A 38. percben Chris Kavanagh játékvezető a videóbíró segítségével büntetőt ítélt a vörös ördögöknek, a tizenegyeshez pedig Bruno Fernandes állt oda.

Bruno Fernandes nyerőember lehetett volna

A büntető előtt azonban ritkán látható jelenetek játszódtak le, miközben Bruno Fernandes kilépte volna magának a megfelelő távolságot, neki sétált Chris Kavanagh-nak aki éppen mögötte haladt el. Akadt olyan kameraállás is, ahonnan úgy tűnt, mintha a bíró el akarná gáncsolni a tizenegyeslövőt. Valószínűleg csak egy véletlen ütközésről volt szó, azonban portugál középpályás felidegesítette magát a történteken, a játékvezetőnek vissza kellett lépnie hozzá, és tisztáznia, hogy esze ágában sem volt megzavarnia a tizenegyes előtt.

A komikus jelenetsor láthatóan nem Lenót zökkentette ki, hanem Bruno Fernandest, aki másodpercekkel később föld körüli pályára állította a labdát.

Az MU csapatkapitánya magabiztos ítélet végrehajtónak számít, már csak ezért is érdekes, hogy a kaput sem találta el.

Bruno Fernandes: miss the pen, cry at the ref, blame the grass. Same story.



pic.twitter.com/96VwAt4vFU — Slxt (@afcslxt) August 24, 2025

A második félidő 58. percében az Manchester United mégis megszerezte a vezetést, Bryan Mbeumo szögletét Leny Yoro bólintotta be. (1-0). De nem tartott sokáig a manchesteriek előnye, Alex Iwobi remek beadása után Emile Smith Rowe talált be a 73. percben. Több gól már nem született a mérkőzésen, így 1-1-s döntetlennel zárult a találkozó.