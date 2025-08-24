NB IIHonvédCsákvár Aqvital FC Csákvár

Még reklamált is a hentesmunkát végző brutális csákvári játékos - videó

A Csákvár focistájának brutális belépőjét csak erős idegzetűek nézzék meg. Ritkán látni ilyen alattomos és elképesztő szabálytalanságot. A honvédos Szabó Alexet hordágyon vitték le a pályáról.

Magyar Nemzet
2025. 08. 24. 20:29
A Honvéd 3-1-re nyert a Csákvár ellen Fotó: Erdos Laszlo Elmedia
A labdarúgó NB II-ben vasárnap este a Honvéd 3-1-re legyőzte a Csákvárt. A mérkőzés végén ritkán látható, brutális szabálytalanságot követett el a csákvári Somfalvi Bence, aki szétrúgta szerencsétlen Szabó Alexet. A bíró habozás nélkül kiállította a magáról megfeledkezett csákvári játékost.

A videót csak erős idegzetű olvasóink nézzék meg:

A brutális belépő után Szabó Alexet hordágyon vitték le. Azt is érdemes megnézni, hogy az elképesztő szabálytalanság után reklamálni kezd a csákvári játékos, mint aki nem érti, miről van szó.

