Rendkívüli

Orbán Viktor: 2026-ban arra kérek mandátumot a magyaroktól, hogy kimaradjunk az európai háborúból

2026EurópaAusztráliaünneplés

A világ egyik fele már 2026-ot ünnepel, Európa még búcsúzik az óévtől + videók

Miközben Európa még az óévtől búcsúzik, a Föld másik felén – Új-Zélandon és Ausztráliában – már átléptek 2026-ba. A látványos tűzijátékokkal induló új esztendőt azonban idén nemcsak az ünneplés, hanem a fokozott biztonsági készültség és az emlékezés is meghatározta.

Sebők Barbara
2025. 12. 31. 15:02
Ausztráliában Sydney világhírű kikötőjében már a kora esti órákban vakító tűzijáték dördült el Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Új-Zélandon és Ausztráliában az elsők között köszöntötték 2026-ot. Az ünneplést idén Ausztráliában azonban beárnyékolták a közelmúlt eseményei.

Új-Zélandon és Ausztráliában az elsők között köszöntötték a 2026-os az újévet
Új-Zélandon és Ausztráliában az elsők között köszöntötték 2026-ot Fotó: AFP

Sydney világhírű kikötőjében már a kora esti órákban vakító tűzijáték dördült el. A látványosságot hatalmas tömeg figyelte, miközben a város felett továbbra is ott lebegett a Bondi Beach-i támadás emléke. A tragédia nyomán sokan tartottak attól, hogy az ünneplés visszafogottabb lesz, ám végül tömegek döntöttek úgy, hogy a félelem ellenére is utcára vonulnak – írja a Canberra Times.

A fesztivált példátlan biztonsági intézkedések kísérték. 

Több ezer rendőr volt szolgálatban, rendőrségi helikopterek járőröztek a város felett. Jelenlétük szokatlan és rideg látványt nyújtott Sydney-ben, mégis sok ünneplő arról számolt be, hogy a jó hangulat tompította a feszültséget. Többen úgy fogalmaztak: a felszabadult tömegben kevésbé érezték a fenyegetettséget. A Sydney Harbour Bridge pilonjain különleges vetítések jelentek meg. 

A „Hívó ország” című installáció Ausztrália őslakos-történelmét idézte meg, később pedig fehér fénybe borult a híd, és menórát vetítettek rá a Bondi Beach-i támadásban elhunyt 15 áldozat, valamint a 41 sérült emlékére. 

Helyi idő szerint 23 órakor egyperces néma csenddel tisztelegtek az áldozatok előtt. Anthony Albanese miniszterelnök az ünnepségek előtt arra buzdította az ausztrálokat, hogy legyenek kedvesek és együttérzők. Szavai szerint a támadás nemcsak fájdalmat hagyott maga után, hanem megmutatta az ausztrál társadalom bátorságát és összetartását is. Nemcsak Sydney-ben, hanem Melbourne-ben is rendkívüli rendőri jelenlét mellett zajlottak az események. 

A városban félmillió ember gyűlt össze az éjféli tűzijátékra és lézerbemutatóra. 

Több parkban – köztük a Treasury Gardensben, a Kings Domainben és a Docklandsben – élőzenés programok várták a családokat már az esti óráktól. 

Ausztrália más nagyvárosaiban is több időpontban világították meg az eget a tűzijátékok. Perthben a Swan folyó felett, Adelaide-ben a Torrens folyó partján, Brisbane-ben a Brisbane folyónál, valamint Hobartban és Darwinban is ezrek gyűltek össze, hogy közösen köszöntsék az új esztendőt.

Több parkban – köztük a Treasury Gardensben, a Kings Domainben és a Docklandsben – élőzenés programok várták a családokat
Több parkban – köztük a Treasury Gardensben, a Kings Domainben és a Docklandsben – élőzenés programok várták a családokat Fotó: AFP

Új-Zélandon már 2026 van

Eközben Új-Zélandon még korábban megkezdődött az ünneplés. Az NDTV beszámolója szerint Aucklandben a Sky Tower köré gyűltek össze a helyiek és a turisták, hogy tanúi legyenek az év első nagy visszaszámlálásának. Az ötperces bemutató során 3500 tűzijátékot indítottak Új-Zéland legmagasabb, 240 méteres építményének különböző szintjeiről.

Új-Zélandon a Chatham-szigeteken köszöntötték a legkorábban 2026-ot. 

Az ünneplést azonban befolyásolta az időjárás: az előrejelzett zivatarok miatt az Északi-szigeten több kisebb közösségi rendezvényt kénytelenek voltak lemondani.

Borítókép: Tűzijáték Sydney-ben (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekháború

Termonukleáris háború – a túlélők irigyelni fogják a holtakat?

Lóránt Károly avatarja

E háború kapcsán foglalkoznunk kell a közvetlenül résztvevőkkel és segítőikkel, mindegyiküket jellemezve a maguk érdekeivel, ideológiájával, gazdasági és katonai erejével, vezetése és lakossága elszántságával.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu