A világ egyik fele már 2026-ot ünnepel, Európa még búcsúzik az óévtől + videók

Új-Zélandon és Ausztráliában az elsők között köszöntötték 2026-ot. Az ünneplést idén Ausztráliában azonban beárnyékolták a közelmúlt eseményei.

Új-Zélandon és Ausztráliában az elsők között köszöntötték 2026-ot Fotó: AFP

Sydney világhírű kikötőjében már a kora esti órákban vakító tűzijáték dördült el. A látványosságot hatalmas tömeg figyelte, miközben a város felett továbbra is ott lebegett a Bondi Beach-i támadás emléke. A tragédia nyomán sokan tartottak attól, hogy az ünneplés visszafogottabb lesz, ám végül tömegek döntöttek úgy, hogy a félelem ellenére is utcára vonulnak – írja a Canberra Times.