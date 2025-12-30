Célkeresztben az Iszlám Állam sejtjei – karácsonyi és újévi támadásokra készültek

A török rendőrség 110 gyanúsítottat vett őrizetbe kedden egy, az Iszlám Állam (IÁ) terrorszervezet elleni műveletben, egy nappal azután, hogy három rendőr és hat iszlamista fegyveres meghalt egy tűzharcban Törökország északnyugati részén – közölte az isztambuli főügyészség.

Célkeresztben az Iszlám Állam sejtjei

A rendőrség nyolc órán keresztül ostromolt egy házat az Isztambultól délre, a Márvány-tenger partján fekvő Yalovában egy héttel azután, hogy