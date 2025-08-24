NB IIBudapest HonvédKecskemét

Orrba vágták Budafokon a tavaly még NB I-es Kecskemétet, tömegverekedés és brutalitás a Honvéd meccsén - videó

Nincs könnyű helyzetben a tavaly még NB I-es Kecskemét, mert a Gera Zoltán irányította együttes vasárnap simán kikapott a Budafok vendégeként. A Honvéd viszont javított: az ajkai veresége után magabiztosan legyőzte a listavezető Csákvárt, a meccsen ritkán látható brutalitás és tömegverekedés is történt.

2025. 08. 24. 19:47
NB II
A Honvéd szurkolók örülhettek, mert a csapat legyőzte a Csákvárt Fotó: Erdos Laszlo Elmedia
A labdarúgó NB II-ben nincs könnyű élete a tavaly még elsőosztályú Kecskemétnek. Bár hat nappal ezelőtt úgy tűnt, hogy Gera Zoltán csapata kilábal a hullámvölgyből, ez nem így történt. A hét elején a Kecskemét ugyan legyőzte a Videotont, de a vasárnap esti, budafoki összecsapáson nem volt esélye a vendégeknek. A Budafok simán nyert 2-0-ra, ráadásul az első budafoki gól a kecskeméti Szabó Alex öngóljából született meg.

Egy héttel ezelőtt a Honvéd elvesztette veretlenségét, mert kikapott Ajkán. Most az a Csákvár látogatott a Bozsik Arénába, amely a forduló előtt vezette a tabellát. Nos, a Csákvárnak ezen a mérkőzésen semmi esélye nem volt, a Honvéd simán, 3-1-re nyert úgy, hogy a hazaiak még egy tizenegyest is kihagytak.

A 86. percben, 3-1-es Honvéd-vezetésnél óriási tömegverekedés robbant ki, miután az egyik csákvári játékos szabálytalankodott.

A két csapat játékosai a Honvéd kapujában kötöttek ki, ott csépelték egymást, még szerencse, hogy a háló nem szakadt szét a bunyó során.

 A felfokozott idegállapotban focizó Csákvár nem sokkal később kettős emberhátrányba került. Előbb Helembai Márkot ütés miatt állította ki a bíró, majd Somfalvi Bence brutális belépője következett, a kárvallott Szabó Alex volt, akit hordágyon kellett levinni. 

Ritkán látni ennyire kíméletlen és brutális szabálytalanságot, a csákvári játékos teljesen begőzölt. Igazi hentesmunka volt.

A mérkőzésen több gól már nem esett, így a kispesti csapat visszavette az első helyet a Csákvártól. 

A Videoton megszerezte ebben a bajnokságban az első győzelmét, mert 2-0-ra legyőzte a Békéscsabát.

Eredmények: 
Budafok–Kecskemét 2-0
Honvéd–Csákvár 3-1
Szentlőrinc–Ajka 1-0
BVSC–Karcag 1-1
Videoton–Békéscsaba 2-0
Soroksár–Mezőkövesd 1-5
Szeged–Kozármisleny 1-0

