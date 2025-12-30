Felvonóbaleset az olasz Alpokban: csaknem száz embert kellett kimenekíteni

A tájékoztatás szerint a felvonó egyik kabinja nagy sebességgel nekicsapódott a mintegy 2800 méteres magasságban található Monte Moro hegyi állomás korlátjának a svájci határ közelében található Macugnaga község határában.
Négyen könnyebben megsérültek a történtek során, őket mentőhelikopterrel szállították el. Ugyanakkor csaknem száz síelő, illetve túrázó rekedt több órán át a hegyi állomásnál, mivel a felvonó a balesetet követően nem üzemelt.
