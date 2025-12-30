eurostarforgalomműszaki hiba

Műszaki hiba bénította meg a Csalagút forgalmát, minden Eurostar-járatot töröltek

Meghibásodott a felsővezeték a La Manche-csatorna alatti alagútban, ezért kedden leállították az összes Eurostar-szuperexpressz közlekedését Nagy-Britannia és Franciaország között.

Magyar Nemzet
2025. 12. 30. 17:40
Illusztráció Fotó: Benson Truong Forrás: Shutterstock
Műszaki hiba miatt leállították kedden a Eurostar szuperexpresszek közlekedését a Nagy-Britanniát Franciaországgal összekötő Csatorna-alagútban.

London, England. April 15th, 2022: Eurostar carriage along a platform in Paris.
Fotó: Benson Truong / Shutterstock

A Londont Párizzsal, Brüsszellel, Amszterdammal és több köztes célállomással összekötő szerelvények üzemeltetője kedden délután bejelentette, hogy a La Manche-csatorna alatti alagútban meghibásodott a felsővezeték, és az ebből eredő áramellátási kiesés miatt kedden az összes Eurostar-járatot törölték. Az 1994-ben megnyílt Csatorna-alagútban háromféle vonat közlekedik. 

A Eurostar társaság óránként 300 kilométeres sebességgel haladó szuperexpresszei utasokat szállítanak, a Eurotunnel által működtetett Le Shuttle-szerelvényeken személyautók, motorkerékpárok és buszok kelhetnek át a délkelet-angliai Folkestone-ból a franciaországi Calais-ba és vissza, emellett teherautók szállítására kialakított, konténerszerű vasúti kocsikat vontató szerelvények is közlekednek a két part között.

A keddi áramellátási probléma miatt egy Le Shuttle-szerelvény is meghibásodott; a Csatorna-alagutat ezután lezárták és a forgalmat felfüggesztették.

A Eurostar és a Eurotunnel azt javasolta az utasoknak, hogy

 más időpontokra foglalják át menetjegyüket, vagy teljes visszatérítés ellenében töröljék foglalásukat.

A Dover és az európai kontinens között közlekedő komptársaságok kedd délután közölték, hogy pótlólagos kompok forgalomba állításával tudják fogadni az átkelő járműveket.

A Le Shuttle-szerelvények folkestone-i termináljához vezető M20-as autópályán ugyanakkor jelentős torlódás alakult ki a Csatorna-alagút lezárása miatt.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

