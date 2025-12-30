Műszaki hiba bénította meg a Csalagút forgalmát, minden Eurostar-járatot töröltek

Műszaki hiba miatt leállították kedden a Eurostar szuperexpresszek közlekedését a Nagy-Britanniát Franciaországgal összekötő Csatorna-alagútban.

Fotó: Benson Truong / Shutterstock

A Londont Párizzsal, Brüsszellel, Amszterdammal és több köztes célállomással összekötő szerelvények üzemeltetője kedden délután bejelentette, hogy a La Manche-csatorna alatti alagútban meghibásodott a felsővezeték, és az ebből eredő áramellátási kiesés miatt kedden az összes Eurostar-járatot törölték. Az 1994-ben megnyílt Csatorna-alagútban háromféle vonat közlekedik.

A Eurostar társaság óránként 300 kilométeres sebességgel haladó szuperexpresszei utasokat szállítanak, a Eurotunnel által működtetett Le Shuttle-szerelvényeken személyautók, motorkerékpárok és buszok kelhetnek át a délkelet-angliai Folkestone-ból a franciaországi Calais-ba és vissza, emellett teherautók szállítására kialakított, konténerszerű vasúti kocsikat vontató szerelvények is közlekednek a két part között.

A keddi áramellátási probléma miatt egy Le Shuttle-szerelvény is meghibásodott; a Csatorna-alagutat ezután lezárták és a forgalmat felfüggesztették.

A Eurostar és a Eurotunnel azt javasolta az utasoknak, hogy

más időpontokra foglalják át menetjegyüket, vagy teljes visszatérítés ellenében töröljék foglalásukat.

A Dover és az európai kontinens között közlekedő komptársaságok kedd délután közölték, hogy pótlólagos kompok forgalomba állításával tudják fogadni az átkelő járműveket.

A Le Shuttle-szerelvények folkestone-i termináljához vezető M20-as autópályán ugyanakkor jelentős torlódás alakult ki a Csatorna-alagút lezárása miatt.