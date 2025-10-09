  • Magyar Nemzet
Nagy-Britannia visszaszállította Franciaországba az illegálisan érkezett menedékkérők első csoportjait

A londoni belügyminisztérium csütörtök esti beszámolója szerint az elmúlt egy hét során két csoportban 19 embert vittek vissza Franciaországba repülőgépeken.

Forrás: MTI2025. 10. 09. 23:59
Keir Starmer brit miniszterelnök Fotó: STEFAN ROUSSEAU Forrás: POOL
A második csoport csütörtökön érkezett francia területre, ahonnan Kelet-Európába indulnak tovább – áll a tárca ismertetésében. A minisztérium nem részletezte, hogy a Nagy-Britanniából e program alapján elszállított emberek melyik kelet-európai ország felé folytatják útjukat. Erről a visszatoloncolási programról Keir Starmer brit miniszterelnök és Emmanuel Macron francia államfő írt alá egyezményt a júliusi londoni brit-francia csúcstalálkozón.

A két vezető az illegális bevándorlás elleni közös fellépés jegyében arról állapodott meg, hogy Nagy-Britannia a jövőben őrizetbe veszi és visszaküldheti Franciaországba a La Manche-csatornán, embercsempészek szervezésében csónakokkal illegálisan átkelő menedékkérőket.

Ennek fejében London vállalja, hogy ugyanennyi legális, nagy-britanniai tartózkodásra jogosult menedékkérőt szabályos úton, ellenőrzött körülmények között átvesz Franciaországtól. A brit belügyminisztérium csütörtöki tájékoztatása szerint e megoldás alapján ezen a héten eddig kilenc menedékkérő utazhatott törvényesen Nagy-Britanniába Franciaországból. 

Nagy-Britanniába évente több tízezren kelnek át illegálisan Franciaországból, és számuk az idei év eleje és szeptember vége között elérte a 33 ezret.

A La Manche-csatornán – a világ legforgalmasabb kereskedelmi víziútján – megkísérelt illegális átkelések során az idén eddig legalább 27-en vesztették életüket.

Borítókép: Keir Starmer brit miniszterelnök (Fotó: AFP)

