magyar pétervarga juditszily nórainterjú

Ezért duplán hányinger Szily Nóra interjúja Magyar Péterrel

Hatalmas botrányt váltott ki Szily Nórának a Magyar Péterrel készült interjúja, amelyben a Tisza Párt vezére ecsetelte, hogy az ő életében mennyire meghatározó szerepet töltenek be a nők. Az elhangzottakat Varga Judit sem hagyta szó nélkül, aki egyetlen szóval reagálva hányingernek nevezte az interjút. Juhász Hajnalka szerint pedig ha valaki szakmailag hiteles, akkor először a bántalmazottat kérdezi meg.

Magyar Nemzet
2025. 12. 30. 17:00
Fotó: Máté Krisztián
Juhász Hajnalka, a KDNP országgyűlési képviselője a közösségi oldalán reagált Szily Nóra interjújára Magyar Péterrel. 

Szily Nóra és Magyar Péter (Fotó: Képernyőkép/Youtube)

A kormánypárti politikus szerint szüksége volt a türelemre és a higgadtságra, amikor szembejött vele az interjú.

Ha valaki szakmailag hiteles, akkor először a bántalmazottat kérdezi meg, a bántalmazóval le sem ül, szóba sem áll, főleg nőként

– jegyezte meg. Juhász Hajnalka kiemelte, hogy ha már Szily Nóra odáig süllyedt, hogy egyéni érdekből egy nőgyűlölő, nárcisztikus férfit, Magyar Pétert „nőtisztelőként” mutat be, legalább ne magyarázkodjon, hogy ő Varga Judittal is készítene interjút, ha lehetne. 

Ugyan ki akarna leülni vele ezek után? Pláne, akinek igazán fontos a nőket ért erőszak elleni küzdelem? Ha valakinek igazán fontos a női jogokért való kiállás, az nem Szily Nórával fog beszélgetni a jövőben

– tette hozzá.

A KDNP képviselője szerint sokan soha többé nem fognak Szily Nóra által készített interjúkat nézni. Úgy véli, hogy ez nem harag, nem gyűlölet, szimplán megszűnt hiteles riporterként létezni. 

Kitért arra is, hogy nagyon tiszteli Varga Juditot, és az a véleménye, hogy a világ legtehetségtelenebb férfiújának kell lenni, aki egy ilyen szuper nőt elveszít. Juhász Hajnalka megjegyezte, hogy Magyar Péter százezer „felkérdezős” interjút is adhat, akkor sem lesz sem hiteles férfi, sem hiteles politikus.

Összefoglalva: dupla hányinger és tartós émelygés Szily Nóra Magyar Péter-interjúja, aki lát a pályán, az lát és pont

– fogalmazott.

 

Magyar Péter valódi arca

Mint megírtuk, Magyar Péter bicskanyitogató módon álszenteskedett egy karácsonyi interjúban, amelyet Szily Nóra készített vele. Azóta kiderült az is, hogy lényegében PR-interjú volt, maga Szily Nóra vallotta be a közösségi médiában, hogy Magyar Péterék kérték meg őt a beszélgetésre.

Hatalmas botrányt váltott ki, hogy a Tisza Párt elnöke az interjúban azt ecsetelte,  hogy az ő életében mennyire meghatározó szerepet töltenek be a nők. – Alapvetően az én életemet például a nők határozzák meg. Legyen az az édesanyám, a nagymamám, a dédnagymamám, a volt feleségem, a volt menyasszonyom, a körülöttem lévő nők, a jelenlegi barátnőm. És én nagyon hálás vagyok a közéletben is, meg mindenhol – magyarázta a Tisza Párt elnöke.

Hányinger

– ennyit üzent Facebook-bejegyzésében Varga Judit volt férjének, Magyar Péternek. 

Annak megállapítására azonban, hogy ezek a meghatónak szánt szavak mennyire állják ki az igazság próbáját, érdemes felidézni pár olyan ügyet, amelyben Magyar Péter valóban kimutatta a foga fehérjét. Például egykori felesége korábban felidézte, hogy milyen verbális és fizikai erőszak áldozata volt.

Az egyik ilyen eset alkalmával, miközben Varga a nővérénél töltötte az estét, Magyar Péter valahol máshol, egy társaságban szórakozott éppen. Varga Judit arra ébredt, hogy őrjöngve ment haza férje, felkapcsolta a villanyt és erősen ittas hanghordozással, válogatott szidalmakkal ostorozta, hogy hogyan képzelte, hogy lejáratta a barátai előtt, mert nem tudta telefonon elérni.

Magyar Péter üvöltözés és szidalmazás közben sorban lerángatta az ágytámla tetején lévő könyveket és a hátához vágta őket. Aztán levette a nadrágját és az övvel együtt azt is hozzá vágta.

Éreztem a csatot, ahogy a hátamat megüti

– mondta Varga Judit. Magyar Péter kiment a nappaliba és lefeküdt a kanapéra, ahol végül elaludt.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Máté Krisztián)


