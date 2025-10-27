Rendkívüli

Orbán Viktor békemissziója folytatódott, a pápa fogadta a miniszterelnököt

Magyar PéterOktóber 23Békemenetországgyűlés

Parlament: Magyar Péter október 23-án a háború, az erőszak és a bosszú politikáját hirdette

Az Országgyűlés hétfői ülésén szó esett az október 23-i Békemenet fontosságáról, valamint Magyar Péter háborús menetéről. De szóba került, hogy az Európai Unió továbbra is a háború pártján áll.

Máté Patrik
2025. 10. 27. 12:45
Magyar Péter Fotó: Csudai Sándor
– Minden eddiginél fontosabb, hogy a magyarok kinyilvánítsák, hogy a béke és a szabadság mellett állnak – fogalmazott Juhász Hajnalka a parlamentben az 1956-os forradalom emléknapja és a Békemenet kapcsán. A KDNP-s politikus napirend előtti felszólalásban jelezte, hogy Brüsszel továbbra is háborús lázban ég, Ukrajnát pedig gyorsított eljárásban vennék fel az EU-ba. Mint mondta, egy ó- és újbaloldali tömörülés is kiszolgálná itthon a brüsszeli érdekeket. 

Egyiknek az élén Dobrev Klára, a másiknak az élén Magyar Péter áll

– tette hozzá.

Budapest, 2025. október 7. Az Országgyűlés kézfeltartással szavaz a napirendről a rendkívüli plenáris ülésen 2025. október 7-én. MTI/Szigetváry Zsolt
Újra ülésezik a parlament (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A gyűlölet nagykövete, Magyar Péter október 23-án is a háború, az erőszak és a bosszú politikáját hirdette

– fogalmazott a képviselő.

Leszögezte, hogy aki magyar, az békét akar, majd kiemelte, hogy a Békemenet jelentősége most nagyobb, mint valaha. Szerinte most kellett megmutatni, hogy Magyarország a béke szigete.

Válaszában Panyi Miklós elmondta, hogy a magyarok tudják, hogy egy totális háború milyen súlyos következményekkel jár. Ezért is támogatják a békét, és szerveznek háborúellenes koalíciót. A Miniszterelnökség stratégiai és parlamenti államtitkára rögzítette, hogy 

Európa már nyakig benne van a háborúban, Brüsszel egyre több pénzt és fegyvert küld Ukrajnába.

Jelezte, hogy Oroszország egy atomhatalom, amivel szemben háborút viselni öngyilkosság.

A háború végét a békerendezés hozhatja el. A mihamarabbi béke Európa és Magyarország érdeke

– tette hozzá Panyi Miklós.

Megjegyezte, hogy Brüsszel olyan kormányt akar hazánkban, ami végrehajtja az utasításait és Magyarországot is bevonják a háborúba. Azonban leszögezte, hogy Magyarországnak nem lehet brüsszeli bábkormánya.

Tessely Zoltán, a Fidesz képviselője napirend előtt kiemelte, hogy felemelő érzés volt részt venni október 23-án a valaha volt legnagyobb Békemeneten, amivel megmutatták, hogy ők a józan többség hazánkban.

A mesterterv most az, hogy Brüsszel egy nyolcszázmilliárdos csomagot akar elfogadtatni a katonai kiadásokra

– hívta fel a figyelmet a politikus, kiemelve, hogy az EU leépítené a kohéziós forrásokat és az agrártámogatásokat.

Szerinte az unió vezetőinek érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy nekik miért nem lesz hely a tárgyalóasztalnál, miközben hazánkat kritizálják a budapesti békecsúcs miatt.

Ha eljön az ideje, Budapest örömmel ad teret egy magas szintű találkozónak

– válaszolta Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára.

Kitért a múlt heti EU-csúcsra is, amelyen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felszólította az uniós vezetőket, hogy nagy hatótávolságú fegyvereket juttassanak neki. A kormánypárti politikus szerint

ez hatalmas kockázatot jelent és háborúba sodorná egész Európát.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Csudai Sándor)

 

