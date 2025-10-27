Magyar PéterTisza PártBékemenet

Magyar Péter újra Gyurcsány Ferenctől merített ihletet

Igazán eredeti kampányszlogennel állt elő a Tisza Párt elnöke.

Magyar Nemzet
2025. 10. 27. 10:52
Magyar Péter legújabb szlogenje az, hogy „Mi vagyunk a többség!”. Természetesen ez sem eredeti ötlet, sokaknak ismerős lehet: ugyanezt a szlogent használta a baloldal a 2018-as parlamenti választás után, amelyen szintén kétharmados győzelmet aratott a Fidesz – emlékeztetett közösségi oldalán Deák Dániel.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint az ellenzék nehezen tudta megemészteni a Fidesz győzelmét 2018-ban is, ezért hónapokon át tartó tüntetéssorozatot szerveztek, több tízezres tüntetést is tartottak. 

„A hangoskodás ellenére a Fidesz nyerte a választást 2018-ban és 2022-ben is, ugyanis a többséget nem a szlogenek szintjén kell pufogtatni, hanem a szavazatok számában kell megszerezni. Ahogy október 23-án is kétszer annyian voltak a Békemeneten, mint Magyar Péter rendezvényén” – zárta bejegyzését Deák Dániel. 

Magyar Péter a hosszú hétvégén is merített már ihletet Gyurcsány Ferencéktől, amikor a külhoni magyarokba szállt bele páros lábbal. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: Facebook)

 

 

