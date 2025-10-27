Magyar Péter újra Gyurcsány Ferenctől merített ihletet

Magyar Péter legújabb szlogenje az, hogy „Mi vagyunk a többség!”. Természetesen ez sem eredeti ötlet, sokaknak ismerős lehet: ugyanezt a szlogent használta a baloldal a 2018-as parlamenti választás után, amelyen szintén kétharmados győzelmet aratott a Fidesz – emlékeztetett közösségi oldalán Deák Dániel.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint az ellenzék nehezen tudta megemészteni a Fidesz győzelmét 2018-ban is, ezért hónapokon át tartó tüntetéssorozatot szerveztek, több tízezres tüntetést is tartottak.

„A hangoskodás ellenére a Fidesz nyerte a választást 2018-ban és 2022-ben is, ugyanis a többséget nem a szlogenek szintjén kell pufogtatni, hanem a szavazatok számában kell megszerezni. Ahogy október 23-án is kétszer annyian voltak a Békemeneten, mint Magyar Péter rendezvényén” – zárta bejegyzését Deák Dániel.

Magyar Péter a hosszú hétvégén is merített már ihletet Gyurcsány Ferencéktől, amikor a külhoni magyarokba szállt bele páros lábbal.