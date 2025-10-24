Rendkívüli

A cellainformációk nem hazudnak: eldőlt, hogy hol voltak többen október 23-án

Érzi a vesztét a Tisza: térképhamisítással fednék el a háborús menet kudarcát

Az ELTE szociológusa „csak” a lényeget kalkulálta félre.

Forrás: Ellenpont2025. 10. 24. 16:11
Október 23-án nagyságrendekkel többen voltak a Békemeneten, mint Magyar Péter rendezvényén, ami a helyszíneken készült fotókon is jól látszik, ráadásul a közvetítésekben az ellenzéki propagandamédiumok (Telex, HVG, stb.) kénytelenek voltak elismerni, hogy feltűnően szellős a sor a Tisza rendezvényén – világított rá az Ellenpont

Mint írták, csütörtök estére előkerült Szabó Andrea, az ELTE Társadalomtudományi Kutatóintézetének ellenzéki szociológusa, aki egy nevetséges becslést tett közzé, ami szerint majdnem kétszer annyian lettek volna a Tisza Pártnál, mint a Békemeneten. 

A „becsléshez” egy feltűnően durván hamisított térképet használt, amivel valótlanul azt állította, hogy a Hősök terétől a Bajcsy-Zsilinszky útig folyamatosan sűrűn állt a tömeg.

 

Csakhogy ez annyira nem igaz, hogy Magyar Péter beszéde közben az Oktogonnál már újraindulhattak a villamosok, mivel a közelben nem volt senki, a Tisza Párt közvetítésébe időnként egy-egy másodpercre

az Andrássy útról véletlenül bevágott légifelvételekből pedig jól látható volt, hogy már az Andrássy út-Dózsa György út sarkán is alig álltak az emberek Magyar Péter beszéde alatt. 

Nyilvánvaló, hogy óriási csalódást okozott a Tisza Pártnál, hogy a Békemeneten jóval többen voltak, különben nem terjesztené a propagandasajtójuk a durván hamisított térképet – értékelt az Ellenpont.

 

A tiszások javára hamisított térkép

Szabó Andrea szerint közel 1,7-1,8-szor többen voltak a Tisza rendezvényén, a szubjektív, csúsztatásoktól hemzsegő állítást azonnal csúcsra járatta a baloldali sajtó. 

Az állítás azonban feltűnő hazugság, ami az eltés szociológus által hamisított térképen alapszik. Ez durván alábecsüli a Békemenet résztvevőinek számát, és durván eltúlozza a Tisza rendezvényéét.

Szabó állítása szerint ugyanis a Tisza rendezvényén a Hősök terétől az onnan majdnem 2,5 kilométerre lévő Bajcsy-Zsilinszky útig ért a tömeg, végig, az út teljes szélességében (1,7 fő/ négyzetmétert számolt a szociológus). 

Ezt azonban korábban még az ellenzéki megszólalók sem merték állítani. Jámbor András például – még Magyar Péter a közönséget elidegenítő, távozásra sarkallóan unalmas beszéde előtt, vonulás közben – a Kodály kőröndről posztolt képet, a sor végéről, ami már eleve másfél kilométerrel (!) rövidebb szakasz,  és itt még meg sem érkeztek a beszédre. A valóságban – ahogy az még az ellenzéki portálok közvetítéseiből is kiderült – szinte mindenki befért a Hősök terére, azon túl, az Andrássy úton már alig állt valaki. Vagyis: hosszú tömött sor nem hogy két és fél kilométeren keresztül nem létezett, de még 50 méteren keresztül sem. A Magyar Nemzet helyszínen lévő kollégája szintén ugyanezt tapasztalta.

 

Még a színvonaltalan balos propagandisták is elismerték a hatalmas hézagokat a közönségben

Magyar Péter beszéde közben ugyanis még a Tisza-párti propagandát szégyentelenül terjesztő Telex is azt írta, hogy „”

az utolsó emberek a Kodály kőröndnél voltak, posztjukból pedig kiderült: ők is az út közepén csoportosultak, az út két oldalán könnyedén lehetett közlekedni.

A szintén ellenzéki 24.hu 17.38-kor (Magyar Péter beszédének mintegy a felénél) viszont még azt is elárulta, hogy a Rippl-Rónai utcánál már nincs senki. A Rippl-Rónai utca a legelső (!) kereszteződés az Andrássy úton a Hősök tere előtt, száz méterre sincs a tértől, nem hogy két és fél kilométerre, szöges ellentétben azzal, amit Szabó Andrea vizionált. Már csak azért sem állhatott a sor a Bajcsy-Zsilinszky útig, mert Magyar Péter beszéde közben – ahogy az Index élő közvetítéséből kiderült – már közlekedhettek a villamosok az Oktogonon.

 

Két hazugság a liberális szociológus térképén

 

A térképen két feltűnő hazugság van: egyrészt a rendezvény résztvevőinek hossza, másrészt a sűrűsége.

Nem, hogy nem volt két és fél kilométer a beszédet hallgatók sora, de már alig száz méterre a tértől sem álltak emberek, másrészt az 1,7 fő/nm sűrűség sem igaz, arról nem is beszélve, hogy az eső hatására a tiszások folyamatosan távoztak a térről, a pártvezér beszédéből eltelt fél óra után pedig hirtelen nagy létszámban vették a sátorfájukat. Szabó Andrea hamisítása azon alapszik, hogy a Tisza sétájának teljes útvonalára, ahol egyáltalán jártak, berajzolt mindenkit, mintha egyszerre lettek volna a teljes szakaszon. Pedig – ahogy az a Partizán közvetítésében látszott – a Bajcsy-Zsilinszky útnál már négy óra előtt néhány perccel, Magyar Péter beszéde előtt több, mint egy órával sem volt senki.

 

A 24.hu szerint az Andrássy úton egy rövid szakaszon, a Kodály kőröndig csak a kivetítők környékén voltak emberek Magyar Péter beszéde közben, ott is csak – ahogy a Telex írta – az út közepén. Aztán több tíz méter hosszan megint senki. Vagyis ezen a szakaszon valójában az öt négyzetméterenként számított egy ember is barátságos becslés lenne, azaz az igazság úgy néz ki, hogy az 1,7 fő/nm helyett a 0,2 fő/nm a valósághoz közel álló számítás.

Ezenfelül érdemes megnézni Deák Dániel becslését, és a hozzá mellékelt fotót, amely már Magyar Péter beszéde közben készült. Ezen jól látszik, hogy a Hősök tere sem telt meg teljesen, valamint hogy valójában az Andrássy út és a Hősök tere találkozásánál (!) is már alig állnak emberek. Vagyis 

a Deák Dániel által becsült 35 ezres adat járhat nagyon közel a valósághoz.

Összegzésképpen elmondható: nyilvánvalóan óriási csalódást okozott a Tisza párti szimpatizánsoknak és médiájuknak a két rendezvény, illetve az, hogy a Békemeneten jóval többen voltak. Ezért kezdhették el terjeszteni a nyilvánvalóan hamisított térképet, és a térkép alapján kiszámolt valótlan adatokat.

Borítókép: A Tisza háborús menete (Fotó: Havran Zoltán)

