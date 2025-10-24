Érzi a vesztét a Tisza: térképhamisítással fednék el a háborús menet kudarcát

Október 23-án nagyságrendekkel többen voltak a Békemeneten, mint Magyar Péter rendezvényén, ami a helyszíneken készült fotókon is jól látszik, ráadásul a közvetítésekben az ellenzéki propagandamédiumok (Telex, HVG, stb.) kénytelenek voltak elismerni, hogy feltűnően szellős a sor a Tisza rendezvényén – világított rá az Ellenpont.

Mint írták, csütörtök estére előkerült Szabó Andrea, az ELTE Társadalomtudományi Kutatóintézetének ellenzéki szociológusa, aki egy nevetséges becslést tett közzé, ami szerint majdnem kétszer annyian lettek volna a Tisza Pártnál, mint a Békemeneten.

A „becsléshez” egy feltűnően durván hamisított térképet használt, amivel valótlanul azt állította, hogy a Hősök terétől a Bajcsy-Zsilinszky útig folyamatosan sűrűn állt a tömeg.

Csakhogy ez annyira nem igaz, hogy Magyar Péter beszéde közben az Oktogonnál már újraindulhattak a villamosok, mivel a közelben nem volt senki, a Tisza Párt közvetítésébe időnként egy-egy másodpercre

az Andrássy útról véletlenül bevágott légifelvételekből pedig jól látható volt, hogy már az Andrássy út-Dózsa György út sarkán is alig álltak az emberek Magyar Péter beszéde alatt.

Nyilvánvaló, hogy óriási csalódást okozott a Tisza Pártnál, hogy a Békemeneten jóval többen voltak, különben nem terjesztené a propagandasajtójuk a durván hamisított térképet – értékelt az Ellenpont.

A tiszások javára hamisított térkép

Szabó Andrea szerint közel 1,7-1,8-szor többen voltak a Tisza rendezvényén, a szubjektív, csúsztatásoktól hemzsegő állítást azonnal csúcsra járatta a baloldali sajtó.

Az állítás azonban feltűnő hazugság, ami az eltés szociológus által hamisított térképen alapszik. Ez durván alábecsüli a Békemenet résztvevőinek számát, és durván eltúlozza a Tisza rendezvényéét.

Szabó állítása szerint ugyanis a Tisza rendezvényén a Hősök terétől az onnan majdnem 2,5 kilométerre lévő Bajcsy-Zsilinszky útig ért a tömeg, végig, az út teljes szélességében (1,7 fő/ négyzetmétert számolt a szociológus).

Ezt azonban korábban még az ellenzéki megszólalók sem merték állítani. Jámbor András például – még Magyar Péter a közönséget elidegenítő, távozásra sarkallóan unalmas beszéde előtt, vonulás közben – a Kodály kőröndről posztolt képet, a sor végéről, ami már eleve másfél kilométerrel (!) rövidebb szakasz, és itt még meg sem érkeztek a beszédre. A valóságban – ahogy az még az ellenzéki portálok közvetítéseiből is kiderült – szinte mindenki befért a Hősök terére, azon túl, az Andrássy úton már alig állt valaki. Vagyis: hosszú tömött sor nem hogy két és fél kilométeren keresztül nem létezett, de még 50 méteren keresztül sem. A Magyar Nemzet helyszínen lévő kollégája szintén ugyanezt tapasztalta.