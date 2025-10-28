Rendkívüli

Lezuhant egy kisrepülőgép Kenyában, nyolc magyar meghalt

Szakmán belülről szálltak vitába Alföldi Róberttel, miután hitet tett Magyar Péter mellett

Botrányos hangvételű bejegyzést tett közzé a Facebookon Alföldi Róbert, akit Czakó Julianna színművész szembesített az ellentmondásos véleményével.

2025. 10. 28. 13:55
Alföldi Róbert Bánkúti Sándor
Czakó Julianna színművész a digitális polgári kör tagjainak írt bejegyzésben válaszolt Alföldi Róbertnek, aki a kormánypártok, valamint a Tisza Párt október 23-i rendezvényei kapcsán formált véleményt a közösségi oldalán. Alföldi szerint a kormányoldal hazaárulónak bélyegezte őt, a Fidesz politikája pedig megosztja a magyarokat és egymás ellen fordítja az embereket. Alföldi, a Nemzeti Színház korábbi igazgatója, aki annak idején megengedte volna, hogy a színházban ünnepeljék a románok nemzeti ünnepét, vagyis Erdély 1918-as Romániához csatolását, határozottan visszautasította a hazaárulás vádját.

Alföldi Róbert (Forrás: Facebook)

Bejegyzése végén Alföldi Róbert támogatásáról biztosította Magyar Pétert, aki ugyan beszédeiben gyakran hangsúlyozza, hogy „nincs jobb- és baloldal, csak magyar”, ám a gyakorlatban sokszor a kormánypárti szavazókkal szemben uszítja hallgatóságát, és rendszeresen bizonyítékok nélkül vádol meg kormánypárti politikusokat és közszereplőket.

 

Ellentmondások vihara Alföldinél

Czakó Julianna azt írta, hogy

a főszereplő középen állónak álcázva magát, áldozati pozícióból támad!

Alföldi azon véleménye kapcsán, hogy nem érdekli, melyik volt nagyobb rendezvény, Czakó Julianna megjegyezte, hogy ugyanaz a jól megszokott fogalom-kisajátítási kísérlet történik, amit már számtalanszor láttunk.

Ha kicsit jobban kibontom, akkor a középen álló, normális életre, békére vágyó ember fogalma került a célkeresztbe. Most ezt ugyanúgy tartod magad előtt, mint a tolerancia védőpajzsát, ha szükségesnek érzed vagy ha látják

– jelezte Czakó Julianna.

Alföldi úgy fogalmazott, hogy kikéri magának, hogy „támogatom a gyilkosságokat, a nemi erőszakokat, az emberek megcsonkítását, a gyerekek lebombázását. A pusztítást!”

Akkor miért nem azt a pártot támogatod, amelyik éppen békekonferenciát szervez Budapestre? Miért annak a pártnak rendezvényét emeled ki, amelyiken kerülik a háború kérdését?

– tudakolta Czakó Julianna.

Szerinte az áldozati póz azon túlmenően, hogy minden áldozatot sért, amikor Alföldi ebben próbál feltűnni, különösen furcsa egy olyan embertől, aki láthatott már áldozatot, csak nem a tükörben.

Az ellentmondások viharának mégis az a csúcspontja, amikor »most már végre együtt, egymást szeretve, szépen, kedvesen« felkiáltással aktiválod az empátia csodafegyverét, csak a mondat eleje mindig egy »fideszesek nélküli világgal« kezdődik

– tette hozzá Czakó Julianna.

Borítókép: Alföldi Róbert (Fotó: Bánkúti Sándor)


