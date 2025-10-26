Szánthó MiklósAlapjogokért KözpontBékemenetjobboldalMagyar Péter

Szánthó Miklós: A Békemenet mint a trendforduló valósága

Öt pontban foglalta össze véleményét az Alapjogokért Központ főigazgatója.

Magyar Nemzet
2025. 10. 26. 17:33
Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
Öt pontban foglalta össze Szánthó Miklós a közösségi oldalán, miért is mutatja a hazai politikai trendek változását a Békemenet sikere.

Budapest, 2025. augusztus 19. Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója beszédet mond a Marslakók - Magyar Tudósok és Nobel-díjasok címmel a magyar tudományos élet kiválóságait, köztük Nobel-díjasainkat bemutató interaktív vándorkiállítás megnyitóján Budapesten, a Vörösmarty téri Gerbeaud Cukrászdában 2025. augusztus 19-én. A vándorkiállítás szeptember 28-ig tekinthető meg a Vörösmarty téren, ezt követően magyar, európai és amerikai helyszíneken is látható lesz. MTI/Illyés Tibor
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója
Fotó: Illyés Tibor/MTI

Nyár vége óta megváltozott a dinamika a magyar belpolitikában – állapította meg az Alapjogokért Központ főigazgatója az első pontban. „Az addig – valljuk be, erőteljes külső, brüsszeli, információs és médiabeli támogatással – növekvő Tisza megtorpant, a Fidesz átvette a kezdeményezést. Míg előbbinel kémbotrány, az ukrán szál felfeslése, újságírók bántalmazása és legfőképp az adóemelési és nyugdíjcsökkentési tervek kiszivárgása írta felül a robotikusan erősített trendi-fenszi-slimfites külcsínt, a jobboldal – főleg a digitális térbe berobbanó – kommunikációs mozgásokkal, valamint cselekvő tartalmakkal (családi adókedvezmény és az édesanyák szja-mentességének bővítése, Otthon start program, kkv-hitelezés stb.) vette át a kezdeményezést” – fogalmazott Szánthó Miklós.

A Magyar Péter lejtmenetbe kerülését detektáló balos nyilvánosság a Szőlő utcai álhírbotránnyal igyekezett (volna) megfordítani a trendet, de a bolseviki módszereket felvillantó koncepciós eljárás visszafele sült el, bizonyítva, hogy a magát »függetlenobjektívnek« hirdető médiagépezet a legalantasabb eszközöktől sem riad vissza, ha gyámolítottjáról van szó. Egyféleképp maguk árazták be előre, mire is lehet tőlük számítani a következőkben

– hívta fel a figyelmet a főigazgató.

A Tisza hazugságokra építő látszólagos előnye az volt, hogy igyekezett elhitetni magáról a választókkal: ők a változás, ha valakitől, csak tőlük lehet újat várni a »megmerevedett rendszerrel« szemben – írta a második pontban Szánthó Miklós. Rámutatott, az elmúlt hónapokban kiderült: a jobboldal valóban képes újat mutatni, új és jó lehetőségeket kínálni – melyek sikeres megvalósítására bizonyítékképp ott vannak az eddigi 15 év programjai, a rezsicsökkentéstől elkezdve a családpolitikán át a 13. havi nyugdíjig.

Magyar Péterékről viszont kiderült: ők, bár tényleg magukban hordozzák a változást, csak éppen annak a rossz verzióját, melyet minden magyar állampolgár a pénztárcáján érezne. A »mocskosfideszezés« katartikusnak hitt élményéből Tarr Zoltán (»nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk«) meg »szakértőik« nyilatkozatai sokakat gyorsan visszarántottak a rögvalóságba

– szögezte le Alapjogokért Központ főigazgatója.

Az Alapjogokért Központ méréseiben 47–42-re vezet a Fidesz, más mérvadó intézetek is hasonlókat mérnek.

„Ennek a trendfordulásnak a szimbolikus – és persze valós térben történő – leképződése a Békemenet, illetve a Magyar Péter háborús menetének statisztikai mérésekkel és cellainformációkkal is alátámasztott, drámai létszámbeli különbsége – ami kétszeres tömeget jelent, már a Békemenet javára. Erre tesz rá, hogy a Békemenet a digitális térben is aratott, nagyságrendekkel több interakciót generálva, mint Hősök terei tiszás performansz” – hangsúlyozta a harmadik pontban Szánthó Miklós.

A jobboldal kezdeményez, egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy pontosan az eddigi ciklusok teljesítménye a garancia arra, hogy amit most Orbán Viktor elindít vagy ígér, azt meg is lehet csinálni – hívta fel figyelmet a negyedik pontban a főigazgató. Jelezte, Magyar Péter eközben kétségbeesett „kopipészt-funkcióba” kapcsolt: a „szerelem mindenre képes” jeligére eddig is folyamatos fáziskéséssel másolta Orbánt (ha konzultál, akkor ő is; ha Tusványos, akkor ő is; ha Kötcse, akkor ő is) – most viszont önmaga paródiáját adva a Békemenet után bejelentett DPK-s országjárásra reagálva közölte, hogy ugyanazokon a napokon és ugyanazokban a városokban ő is fórumot tart. Ez a ctrl+C, ctrl+V kamupolitikája – tette hozzá.

Sok külcsín, kevés belbecs. Célja – mint korábban is – a provokáció, a balhézás, a konfliktuskeresés. Ennek, Magyar Péter színre lépésének köszönhető a magyar nyilvánosság színvonalának zuhanórepülése az elmúlt másfél évben, és a fizikai agresszió napi szintű megjelenése

– mutatott rá Szánthó Miklós az ötödik pontban. „Ha szimpatizánsainak nem lett volna eddig világos: amit korábban a családjában és a családjával csinált, azt csinálja most a magyar társadalommal is” – hívta fel a figyelmet.

Bizony: aki a kicsiben hűtlen, az hűtlen a nagyban is. És jövő áprilisban megy majd »a hűtlen nehéz fejjel, tudja jól, hogy ő már nem kell«

– zárta bejegyzését az Alapjogokért Központ főigazgatója.

Borítókép: Gyülekeznek a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány Békemenetének résztvevői az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a Margit hídon 2025. október 23-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)


