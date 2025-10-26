Dömötör CsabaDPKbalhévágyprovokációMagyar Péter

Magyar Péter a kötekedési lehetőségeket keresi, a balhévágy hajtja, a konfliktusokból él

Majd áprilisban válaszolunk a provokációra, üzente a Tisza-vezérnek Dömötör Csaba.

Munkatársunktól
2025. 10. 26. 12:28
„Magyar Péter szándékosan ugyanoda és ugyanarra a napra szervezi a gyűléseit, mint a Fidesz. Ugyanezt csinálta Kötcsén is” – reagált Dömötör Csaba Magyar Péter legújabb húzására.

Dömötör Csaba
Dömötör Csaba közölte, hogy áprilisban válaszol a Fidesz a Tisza provokációjára. Forrás: Facebook/Dömötör Csaba

Mint ismeretes, miután Orbán Viktor meghirdette a digitális polgári körök országjárását, a Tisza-elnök gyorsan rászervezett  az eseménysorozatra: ő is ott és akkor tartja országjáró állomásait, ahol a DPK állomásozik majd éppen.

Ez az ember a kötekedési lehetőségeket keresi, a balhévágy hajtja, a konfliktusokból él. Ezt csinálta a családjában, és most ezt borítja rá a magyar közéletre is.

„Nem válaszolunk a provokációra. Illetve nem most. Majd áprilisban” – fűzte hozzá az EP képviselő.

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)

 

