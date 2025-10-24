DPKKocsis MátéTisza PártHarcosok Klubjadigitális tér

Kocsis Máté: A digitális térben is közösségeket kell alkotnunk + videó

A tiszás álprofilok és támadások elleni fellépés fontosságát hangsúlyozta a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 24. 17:07
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

–A digitális térben is erő vagyunk! – hangsúlyozta a Facebook-oldalán Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, aki egy frissen közzétett videóban arról beszélt, hogy a kormánypártot támogató embereket a közösségi médiában rendszeresen sértegetik és támadják.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője (Forrás: Kocsis Máté Facebook-oldala)

„Azok az emberek, akik bennünket támogatnak, a mi politikánkat támogatják, és fölmennek a közösségimédia-felületekre, és mellettünk érvelnek, és nem politikusok, azokat gyakorlatilag a legmocskosabb, legundorítóbb, legvisszataszítóbb módon szétgyalázzák” – mondta Kocsis.

A politikus szerint ezek a támadások nem véletlenek, és a Tisza Párt hívei állnak mögöttük.

„Ezek a mocskos szájú, neveletlen, bunkó, primitív tiszás álprofilok” – fogalmazott a frakcióvezető.

Szerinte fontos, hogy a Fidesz támogatóinak is legyen erejük és bátorságuk a közösségi térben megszólalni. „

Én azt is javaslom mindenkinek, hogy ha föl akarunk lépni ez ellen, akkor igenis közösségeket kell alkotnunk a digitális térben

 – hangsúlyozta.

A politikus példaként említette a Fideszhez kötődő online közösségeket is.

„Erre például a DPK, meg a Harcosok Klubja nagyon jó kezdeményezések”  

– mondta, hozzátéve, hogy „azért ír róla mindig az ellenfél, hogy milyen rossz, meg nem működik, mert zavarja, hogy van.”

Borítókép: Kocsis Máté (Forrás: Facebook)

                   
        
        
        

            További játékainkhoz kattintson ide!         

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekBékemenet

A Békemenet a nemzeti tábor látványos győzelme volt

Bánó Attila avatarja

Brüsszel célja világos: a háborút behozni Európába, a pénzt kivinni Ukrajnába.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu