Kocsis Máté: A digitális térben is közösségeket kell alkotnunk + videó

–A digitális térben is erő vagyunk! – hangsúlyozta a Facebook-oldalán Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, aki egy frissen közzétett videóban arról beszélt, hogy a kormánypártot támogató embereket a közösségi médiában rendszeresen sértegetik és támadják.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője (Forrás: Kocsis Máté Facebook-oldala)

„Azok az emberek, akik bennünket támogatnak, a mi politikánkat támogatják, és fölmennek a közösségimédia-felületekre, és mellettünk érvelnek, és nem politikusok, azokat gyakorlatilag a legmocskosabb, legundorítóbb, legvisszataszítóbb módon szétgyalázzák” – mondta Kocsis.

A politikus szerint ezek a támadások nem véletlenek, és a Tisza Párt hívei állnak mögöttük.

„Ezek a mocskos szájú, neveletlen, bunkó, primitív tiszás álprofilok” – fogalmazott a frakcióvezető.

Szerinte fontos, hogy a Fidesz támogatóinak is legyen erejük és bátorságuk a közösségi térben megszólalni. „

Én azt is javaslom mindenkinek, hogy ha föl akarunk lépni ez ellen, akkor igenis közösségeket kell alkotnunk a digitális térben

– hangsúlyozta.