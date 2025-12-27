Vezetési élmény hatótávpara nélkül: kipróbáltuk a Debrecenben gyártott BMW-t

A menetdinamikai számítógép korábbinál tízszer nagyobb számítási kapacitása és villámgyors, ezredmásodpercekben mérhető reakcióideje olyan apróságokon érhető tetten, mint az elképesztően finom, bólintás nélküli megállás (aki ült már rosszul kalibrált fékrendszerű villanyautóban, az értékelni fogja), az önbizalmat növelő,masszív fékpedál-érzet (a fékezések időtartamának 98 százalékában a villanymotorok lassítanak, nem a tárcsafékek) az erős fékhatás, az észrevétlenül, mégis hatékonyan dolgozó kipörgésgátló és menetstabilizáló, valamint a nem túl direkt, de valódi visszajelzéseket adó, pontos kormányzás.

Akár 210 km/h-val is képes menni, ami egy villanyautótól szép teljesítmény

Fotó: BMW

Mindennek az alapja a merev kasztni és a jól hangolt futómű, amiben érezhető a BMW mérnöki tapasztalata: négykerék-kormányzás, aktív kanyarstabilizátorok, légrugó, de még adaptív lengéscsillapítók nélkül is

alig billeg és kifejezetten finoman rugózik az iX3.

Nagyjából olyan a vezetési élmény, mint egy 3-as kombiban, leszámítva, hogy finomabban szabályozható a hajtás és sokkal jobbak a gázreakciók. Persze a túl gyorsan vett éles kanyarokban némi alulkormányzottság érezhető, de a hátsókerék-orientált nyomatékelosztás miatt ezt gázadással könnyen lehet ellensúlyozni. A kiegyensúlyozott viselkedéshez a tökéletesen semleges, 50-50 százalékos súlyelosztás és az alacsony tömegközéppont is hozzájárul.

A szintén magyar Hankook abroncsok 12%-kal csökkentik a gördülési ellenállást, 40 km extra hatótávolságot biztosítva

Fotó: BMW

A Hans Zimmer által komponált szintetikus menethangok nem tolakódóak, de a szél- és gördülési zaj is csak akkor tűnik fel, ha a műhangokat kikapcsoltuk. A Mercedes GLC 400 4MATIC csak 20 lóerővel erősebb, viszont 175 kilóval nehezebb, mégis fürgébben gyorsul százig (4,3 mp), ami a kétfokozatú váltójának köszönhető. Persze a 4,9 másodperces gyorsulásával az iX3 sem nevezhető lomhának, de ami fontosabb, hogy kanyarban, fékezéskor olyan könnyed a mozgása, hogy fél tonnát simán letagadhatna a közel 2,3 tonnás tömegéből.

Az intelligens töltőfedél mesterséges intelligenciát használva felismeri az vezető szándékát, és automatikusan nyitja és zárja magát

Fotó: BMW

A német prémiumautók egyik legnagyobb erőssége a konkurenciához, és főleg a kínai autókhoz képest, hogy európai úthálózathoz tervezett, kifinomult, precízen működő vezetéstámogató rendszerekkel vannak felszerelve, ami az iX3-ra fokozottan igaz. Ha a rendszerek be vannak kapcsolva, akkor sem érzi azt a sofőr, hogy azok átvennék az irányítást a kormány és a gázpedál felett, inkább csak finoman együttműködnek és segítenek. Például ha a belső kamera látja, hogy előre néz, akkor életszerűen úgy is bevehet egy kanyart, hogy kissé átlépi a fehér vonalat – közel az ideális ívhez. Ha irányjelzés nélkül vált sávot, de előtte benéz a tükörbe, akkor nem rángat a kormány és nem szólal meg az idegesítő hangjelzés. A sebességtartó automatika nem kapcsol ki azonnal egy kis fékezés vagy gázadás hatására. Ha lassabb autó mögé kerül a sofőr, és belenéz a külső tükörbe, az iX3 automatikusan, sávot váltva előz. Ha van egy akadály, például egy parkoló autó, amely elzárja a sávot a városban, akkor a BMW finoman fékez, majd ha van hely, önállóan kikerüli. A városi vezetőasszisztens új funkciói közé tartozik a közlekedési lámpák felismerése is: az iX3 piros jelzésre automatikusan megáll, majd zöldre újra elindul.

Mennyibe kerül?

Közvetlenül a padlólemezhez csavarozzák az akkut, ami növeli a merevséget, pénzt takarít meg és csökkenti a súlyt

Fotó: Gulyás Péter

Persze ilyen tudással a BMW iX3 50 xDrive nem lehet olcsó:

az alapára 27,75 millió forint, az első példányokat jövő tavasszal vehetik át a vásárlók.

Egy alap és ötféle metál fényezéssel (405-482 ezer forint) lesz elérhető, az alapfelszereltségébe beletartozik a Panoramic Vision kijelző, a 2-es szintű önvezető rendszer AI-támogatással, a digitális kulcs, az online navigáció, a LED-es lámpa elöl-hátul, a kétzónás automata klíma, a vezetőülés és az első utasülés elektromos állítása és fűthetősége, az elektromosan mozgó csomagtérajtó, a riasztó, a tolatókamera, a 2x45 wattos vezeték nélküli telefontöltő és a 20 colos könnyűfém felni.

A 2285 kg tömegű iX3 50 xDrive terhelhetősége 540 kg, és akár kéttonnás utánfutót is vontathat

Fotó: Gulyás Péter

Felárat kell viszont fizetni a nagyobb kerekekért, a háromzónás klímáért, az adaptív fényszórókért, a világító vesékért, a 13 hangszórós Harman Kardon hifiért, a kormányfűtésért, a műbőr-kárpitozásért, az M sportcsomagokért és a panoráma üvegtetőért. A nagy rivális, a Mercedes GLC 400 4MATIC 29,816 millió forintba kerül extrák nélkül, a korosodó, 600 km hatótávú Tesla Model X Long Range-et viszont 21,68 millióért is el lehet hozni, és nála már extrákra sem nagyon lehet költeni.