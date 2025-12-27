Vezetési élmény hatótávpara nélkül: kipróbáltuk a Debrecenben gyártott BMW-t

Miután részt vettem a nemzetközi menetpróbán, már nem tűnik olyan valóságtól elrugaszkodottnak a BMW állítása, hogy az új iX3-assal, a tisztán elektromos Neue Klasse modellcsalád első tagjával
akkorát léptek előre, mintha kimaradt volna egy komplett, hét évig készülő generáció.
A hátsókerék-meghajtású, régi iX3 ugyanis még nem volt sokkal több, mint egy lefalazott hűtőmaszkú X3-as, amelynek elektromosra cserélték a hajtásláncát. Egyetlen, hátul elhelyezett villanymotorja 286 lóerőt és 400 Nm-t adott le, 6,8 másodperc volt a gyorsulása, 180 km/h a végsebessége, a nettó 74 kWh-s akkujával 461 km volt a hivatalos WLTP hatótávja, és 156 kW-tal lehetett tölteni.
A Debrecenben készülő, 2026 márciustól megvásárolható új iX3 viszont dedikáltan villanyautókra tervezett platformra épül, és 400 helyett 800 voltos elektromos architektúrát használ, aminek előnyei már a puszta számadatokon is látszódnak. A bevezetéskor elérhető egyetlen kivitelnél, az 50 xDrive-nál két villanymotorral megvalósul az összkerékhajtás,
469 lóerő a rendszerteljesítmény és 645 Nm a nyomaték, 4,9 másodpercig tart a százas sprint, 210 km/h a végsebesség.
Nettó 108,7 kWh-s az akkumulátor, amely 805 km hatótávot biztosít, és villámgyorsan, akár 400 kW-tal is lehet tölteni.
Tehát annyit fejlődött a technika, hogy
az újdonság 46 százalékkal nagyobb kapacitású akkuval 75 százalékkal nagyobb hatótávot ér el
úgy, hogy 64 százalékkal nagyobb a teljesítménye, továbbá két és félszer gyorsabban lehet tölteni. De olyan előnyei is vannak, mint a kétirányú töltés lehetősége, a teljesen sík padló, a vagy a gondosan szigetelt első csomagtartó (frunk), amelyek a régiből hiányoztak. Ráadásul a hipermodern debreceni gyárnak is köszönhetően bő 30 százalékkal csökkent a teljes életciklusra vetített szén-dioxid-lábnyoma az első generációs iX3-hoz képest.
A Neue Klasse sorozat sikere kulcsfontosságú a BMW jövője szempontjából, amit az is jelez, hogy csak ennek a modellcsaládnak a kifejlesztésére kb. 7600 milliárd forintnyi eurót költöttek el. Még a müncheni mérnökök is bevallották, hogy nagyjából két évtizedenként egyszer van lehetőségük teljesen tiszta lappal indítani egy modellcsalád fejlesztését, és ezúttal pontosan ez volt a helyzet. Ma már azt is tudjuk, hogy az iX3 után valamikor 2026 közepén érkezik az azonos alapokra épülő, 3-as BMW-méretű új villanyszedán is, amelyet az eltérő koncepció és technika ellenére ugyanúgy i3-asnak fognak nevezni, mint a 2013 és 2020 között gyártott városi kisautót.
