Íme a debreceni BMW legkomolyabb kihívója

Az iX3-assal egyszerre debütált Münchenben a Mercedes-Benz GLC elektromos változata.

Gulyás Péter
2025. 09. 11. 10:41
A külső nagy újdonsága a programozható, világítő maszk, amely igen látványos Forrás: Mercedes-Benz
A Müncheni Autószalonon (IAA Mobility 2025) mutatta be a Mercedes a vadonatúj, teljesen elektromos SUV modelljét, a GLC with EQ Technologyt. A Brémában készülő 4,84 méteres szabadidő-autó nem csupán 

a csillagos márka legnépszerűbb modelljének új generációja,

hanem egyben az elektromos modellpaletta megújulását jelző első fecske is.

Mercedes GLC
A 0,26-os alaktényező nem élvonalbeli, de a GLC így is hatékony
(Fotó: Mercedes-Benz Group AG / Mercedes-Benz)

A 942 LED-del megvilágított, programozható „hűtőmaszkkal” díszített GLC a Mercedes első, dedikáltan elektromos hajtásra tervezett platformra (MB.EA) épített modellje, vagyis nem egy belső égésű motorral hajtott modell átdogozásából született. Jelenlegi csúcsváltozata, a GLC 400 4MATIC a két villanymotorjával 490 lóerős rendszerteljesítményt kínál, 

94kWh-s lítium-ion akkumulátora akár a WLTP szerinti 713 kilométeres, hatótávra elég.

Tíz perc alatt akár 303 kilométer hatótávot képes magába tölteni a kocsi, köszönhetően a 800 voltos architektúrának és a 330 kW-os maximális töltési teljesítménynek és a 93 százalékos hatékonyságnak.

Mercedes GLC
A világító hűtőmaszk látványos, de kissé harsány. Mercedes-csillagok a fényszórókban is vannak
(Fotó: Mercedes-Benz)

Összehasonlításképp, a Debrecenben készülő, a GLC-vel egyszerre debütált, 469 lóerő rendszerteljesítményű BMW iX3 50 xDrive 63 mm-rel rövidebb a Mercedesnél, a csomagtartója pedig 50 literrel (520 l), az első frunkja pedig 69 literrel (58 l) kisebb. Viszont a hatótávja a 108,7 kWh-s, hengeres cellákból álló NMC akkumulátorral jóval több, akár 805 km is lehet a WLTP szerint, amivel Európa-rekordernek számít. Abban is jobb a BMW, hogy tíz perc alatt 372 km hatótávot képes gyűjteni, mivel a maximális töltési teljesítménye 400 kW. Egyébként a BMW is 800 voltos architektúrára épül, de a Mercedesszel ellentétben a hátsó villanymotorhoz nem illesztett kétfokozatú sebességváltót.

Mercedes GLC
A műszerfal valójában egyetlen óriási kijelző, sok helyen visszatértek a hagyományos gombok
(Fotó: Mercedes-Benz)

A sváb villany-SUV az S-osztályból ismert légrugózással és hátsókerék-kormányzással érkezik, ami vélhetően kiváló menetkomfortot és fordulékonyságot biztosít számára, míg a BMW csak adaptív lengéscsillapítókat kap. Mivel az új Mercedes-fékrendszer akár 300 kW teljesítménnyel képes lassítani és visszatölteni, 99 százalékban visszanyeri az energiát lassítás közben. 

A GLC vontatási kapacitása eléri a 2,4 tonnát (BMW: 2 tonna),

így lakókocsi, hajó vagy ló szállítása sem jelent gondot neki, ráadásul a fedélzeti számítógépe a hatótávbecslését is módosítja a vontatmánytól függően.

Mercedes GLC
Meglepően nagy, 158 literes az első csomagtartó
(Fotó: Mercedes-Benz)

Bent a Mercedes eddigi legnagyobb kijelzője, a 99,3 cm széles MBUX Hyperscreen uralja a műszerfalat, amely egyesíti a műszerblokkot, a központi kijelzőt és az utas kijelzőjét. 

A panoráma üvegtető 162 csillaggal világítja meg az utasteret,

az első üléspróba alapján a felhasznált anyagok és az összeszerelés a Mercedeshez méltó belső minőségérzetet biztosítanak. Az új GLC szíve a Mercedes-Benz Operating System (MB.OS), amely másodpercenként 254 billió műveletre képes, nem kis részben a vízhűtéses processzoroknak köszönhetően. Ez a mesterséges intelligenciával felvértezett „szuperagy” vezérli a jármű összes funkcióját – az infotainmenttől az energiamenedzsmenten át a vezetéstámogató rendszerekig.

Mercedes GLC
A hátsó lámpák formáját szokni kell
(Fotó: Gulyás Péter)

Az új MBUX fedélzeti menürendszer integrálja a Microsoft és a Google mesterséges intelligencia megoldásait, lehetővé téve a természetes, közvetlen párbeszédet autó és utasa között – persze ezt már sok éve hallgatjuk minden új prémiumautó bemutatóján. Az viszont tényleg új, hogy az MBUX Virtuális Asszisztens képes az utasításokat kontextustól függően is értelmezni, tanulni a vezető szokásaiból, így idővel személyre szabott válaszokat tud majd adni állítólag. Ráadásul 

a virtuális asszisztensek különböző avatárok formájában meg is jelennek a képernyőn.

Több mint 40 alkalmazás, például a Disney+ streamingszolgáltató, vagy a belső kamerát is használni képes Microsoft Teams, valamint az – immár CarPlayen keresztül streamelt hangforrásnál is rendelkezésre álló – Dolby Atmos hangzás gondoskodik arról, hogy töltés közben se kelljen unatkozni a fedélzeten.

Mercedes GLC
A sajtónapon Ola Källeniust, a Mercedes vezérét nehéz volt kirobbantani az egyetlen kiállított GLC-ből
( Fotó: Gulyás Péter)

A GLC tíz külső kamera, öt radar és tizenkét ultrahangos szenzor segítségével valós idejű képet alkot környezetéről, a legújabb generációs fényszóróinak a – kamerainformációk és térképadatok kombinációját használó – kanyarfénye precízebb lett, a vezetéstámogatás még olyan apróságokat is magában foglal, mint a parkoláskor aktivált felnivédő figyelmeztetés. Hatféle hangzásvilág választható, a rendszer álló helyzetben is aktív, vagyis akár „túráztatni” is lehet a villanymotort, de a nyitást-zárást és a töltést is hang kíséri, a 4D-s Burmester pedig még az ülésekben is érzékelhetővé teszi a hanghatásokat.

