Íme a debreceni BMW legkomolyabb kihívója

A Müncheni Autószalonon (IAA Mobility 2025) mutatta be a Mercedes a vadonatúj, teljesen elektromos SUV modelljét, a GLC with EQ Technologyt. A Brémában készülő 4,84 méteres szabadidő-autó nem csupán

a csillagos márka legnépszerűbb modelljének új generációja,

hanem egyben az elektromos modellpaletta megújulását jelző első fecske is.

A 0,26-os alaktényező nem élvonalbeli, de a GLC így is hatékony

(Fotó: Mercedes-Benz Group AG / Mercedes-Benz)

A 942 LED-del megvilágított, programozható „hűtőmaszkkal” díszített GLC a Mercedes első, dedikáltan elektromos hajtásra tervezett platformra (MB.EA) épített modellje, vagyis nem egy belső égésű motorral hajtott modell átdogozásából született. Jelenlegi csúcsváltozata, a GLC 400 4MATIC a két villanymotorjával 490 lóerős rendszerteljesítményt kínál,

94kWh-s lítium-ion akkumulátora akár a WLTP szerinti 713 kilométeres, hatótávra elég.

Tíz perc alatt akár 303 kilométer hatótávot képes magába tölteni a kocsi, köszönhetően a 800 voltos architektúrának és a 330 kW-os maximális töltési teljesítménynek és a 93 százalékos hatékonyságnak.

A világító hűtőmaszk látványos, de kissé harsány. Mercedes-csillagok a fényszórókban is vannak

(Fotó: Mercedes-Benz)

Összehasonlításképp, a Debrecenben készülő, a GLC-vel egyszerre debütált, 469 lóerő rendszerteljesítményű BMW iX3 50 xDrive 63 mm-rel rövidebb a Mercedesnél, a csomagtartója pedig 50 literrel (520 l), az első frunkja pedig 69 literrel (58 l) kisebb. Viszont a hatótávja a 108,7 kWh-s, hengeres cellákból álló NMC akkumulátorral jóval több, akár 805 km is lehet a WLTP szerint, amivel Európa-rekordernek számít. Abban is jobb a BMW, hogy tíz perc alatt 372 km hatótávot képes gyűjteni, mivel a maximális töltési teljesítménye 400 kW. Egyébként a BMW is 800 voltos architektúrára épül, de a Mercedesszel ellentétben a hátsó villanymotorhoz nem illesztett kétfokozatú sebességváltót.

A műszerfal valójában egyetlen óriási kijelző, sok helyen visszatértek a hagyományos gombok

(Fotó: Mercedes-Benz)

A sváb villany-SUV az S-osztályból ismert légrugózással és hátsókerék-kormányzással érkezik, ami vélhetően kiváló menetkomfortot és fordulékonyságot biztosít számára, míg a BMW csak adaptív lengéscsillapítókat kap. Mivel az új Mercedes-fékrendszer akár 300 kW teljesítménnyel képes lassítani és visszatölteni, 99 százalékban visszanyeri az energiát lassítás közben.

A GLC vontatási kapacitása eléri a 2,4 tonnát (BMW: 2 tonna),

így lakókocsi, hajó vagy ló szállítása sem jelent gondot neki, ráadásul a fedélzeti számítógépe a hatótávbecslését is módosítja a vontatmánytól függően.