Akár 800 km-es hatótávolsággal, 400 kW-os villámtöltéssel jön a BMW iX3

Egyre közelebb vagyunk a magyarországi BMW-gyár első termékének, a villanymotoros iX3-as leleplezésének időpontjához, de még nem végeztek a végső finomhangolással a mérnökök, így csak álcázott képeket és videókat közöltek most az újdonságról abból az alkalomból, hogy néhány nagyon fontos számot elárultak vele kapcsolatban. Például hogy az elsőként, még az idei év vége előtt Debrecenben gyártásba kerülő BMW iX3 50 xDrive modell szabványos hatótávolsága eléri a 800 km-t (WLTP), az engedékenyebb kínai szabvány szerint (CLTC) a 900 km-t, illetve az USA-beli mérési módszer (EPA) alapján a 400 mérföldet, azaz 643 km-t.

A bajorok 6. generációs hajtáslánc-technológiája a korábbinál 20%-kal nagyobb energiasűrűségű hengeres lítium-ion cellákat használ, a 800 voltos nagyfeszültségű akkumulátort a karosszéria teherhordó részeként építik be a padló alá. Utóbbi a fejlett hőháztartással együtt lehetőséget biztosít az akár 400 kW teljesítményű villámtöltésre, ami azt jelenti, hogy megfelelő töltőoszlopon 10 perc alatt 350 km-nyi energia vételezhető, a párosított okostelefonon élőben lehet követni a töltés alakulását. A fedélzeti töltő lehetőséget biztosít arra is, hogy 400 voltos feszültségű töltőoszlopon is használja az ember a villámtöltést, ilyenkor persze kisebb a töltési teljesítmény. A fedélzeti töltő kétirányú, tehát akár hálózati energiatárolóként is használható a BMW iX3-as, de arról érdemi sebességgel akár másik villanyautót is lehet tölteni – Európában 3,7 kW kimenő teljesítményt tud nyújtani az autó. A 6. generációs villanymotoros hajtáshoz új Wallbox-töltőt is fejlesztettek, ami 19,2 kW teljesítményű töltést tud leadni és fogadni, hiszen hálózati energiatárolóként is használható az autó akkumulátora.

Fotó: www.daniel-kraus.com

A 800 voltos nagyfeszültségű technológia miatt teljesen újratervezték a hátsó tengelyre épített szinkronmotort és az összkerékhajtású változatokban az első tengelyre kerülő aszinkron motort, amelyeknél az inverter már a házban található. Az ötödik generációs hajtáshoz képest a hajtómotorok energiaveszteségét 40%-kal, a gyártási költséget 20%-kal, a tömeget 10%-kal csökkentették.

Új vezetési élményt ígérnek a BMW Panoramic Vision nevű megoldással, amely a szélvédő tövében, az utastér teljes szélességét elfoglaló fekete betétet jelent, amelyre hátulról vetítik rá a személyre szabható információkat. A trapéz alakú központi érintőképernyőt a kormánykerék közelébe tették, opciósan 3D-s megjelenítésre képes fel-a-fejjel kijelző is elérhető lesz. A BMW Operation System X távoli frissítésekkel lesz naprakészen tartható, a villámgyors működésről négy darab nagy teljesítményű számítógép gondoskodik.

A BMW Dynamic Performance Control az első, autógyártó és nem beszállító által kifejlesztett menetdinamikai vezérlés, amelynél a hajtómotor és a felfüggesztés vezérlés egy egységben történik, ennek a vezérlőegysége az elődnél hússzor (!) nagyobb számítási teljesítménnyel rendelkezik. Az, hogy a manapság általános kettő helyett csak egy vezérlőegységet használ a menetdinamika-szabályozás önmagában tízszer gyorsabb működést garantál, ráadásként az elektromos rendszer felépítése is egyszerűbb. Mindebből a használó semmit nem vesz majd észre, mert a jelenleginél, gyorsabban és finomabban szabályozza a rendszer a fék (energia-visszatermelés és/vagy hidraulikus rendszer – az esetek 98%-ban fékenergia-visszatermeléssel képes megállásig lassulni az autó), a kormányzás, a lengéscsillapítás és a hajtás vezérlését.

Fotó: www.daniel-kraus.com

Új funkciókkal bővül a vezetőtámogató rendszer tudása, elérhető lesz automatikus sávváltásra képes segéd is a BMW iX3-ashoz, ami bonyolult helyzeteken képes pontosan átnavigálni az embert, de az autó például magától képes megállásig lelassítani kereszteződéseknél és piros lámpánál, utóbbinál automatikusan elindul zöld jelzésre. Lesz mesterséges intelligencia segítéségével történő parkolóhely-felismerés is, ahová aztán a Parkolósegéd képes benavigálni. A BMW iX3-as álcázott prototípusainak végső finomhangolását a dél-franciaországi, a bajorok tulajdonában lévő Miramas tesztközpontban végzik, a hivatalos leleplezés szeptemberben lesz, a gyártásindításra idén kerül sor.