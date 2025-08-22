Mostantól ezt a merész formájú autót gyártják Szlovákiában a Kia Ceed helyett

Az ötajtós EV4 a Kia első elektromos járműve, amelyet Európában gyártanak. A kifejezetten az európai piacra tervezett ferdehátú karosszériaváltozatot
kizárólag Zsolnán szerelik össze,
a négyajtós Fastback verzió viszont Dél-Koreából kerül Európába.
„Az EV4 gyártásának megkezdése hatalmas mérföldkő számunkra. Ez jól mutatja európai tevékenységünk műszaki képességeit és rugalmasságát” – mondta Marc Hedrich, a Kia Europe elnök-vezérigazgatója. „Augusztus 20-tól Szlovákia a hibrid és belső égésű motoros hajtásláncokkal rendelkező modellek mellett teljesen elektromos autókat is gyárt. Gyártási kapacitásunk bővítésével még jobban támogatjuk sokszínű európai ügyfélkörünket.”
A Hyundai-csoport elektromos globális moduláris platformjára (E-GMP) épülő EV4 kétféle karosszériával és kétféle akkumulátorral kapható: egy standard 58,3 kWh-s akkumulátorral és egy megnövelt hatótávolságú 81,4 kWh-s változattal.
Előbbivel 14,5, utóbbival 16,95 millió forintba kerül a belépő szintű Air felszereltséggel.
Az EV4 fejlett energetikai innovációkkal büszkélkedhet, például energiaforrásként is lehet használni más járművek és elektromos eszközök számára (V2L funkció) és a hálózatba is képes áramot juttatni (V2G).
A Kia zsolnai gyára a vállalat európai tevékenységének központja. A 2004-ben megnyílt, két négyzetkilométeres üzem stratégiai helyen található, így kulcsfontosságú európai piacokat szolgál ki. Körülbelül 3700 embert foglalkoztat, és több mint 600 fejlett robottal működik. Öt fő termelési területen – préselés, karosszériagyártás, fényezés, motorgyártás és összeszerelés – képes egyszerre több modellt is gyártani. Nemrég egy 108 millió eurós (43 milliárd forint) beruházást követően a gyártósorokat új technológiákkal korszerűsítették, beleértve az elektromos járművek akkumulátor-szállítószalagját az összeszerelő részlegen.
Zsolnán az EV4 mellett belső égésű motorral szerelt modelleket is gyártanak, például az Xceed crossovert és a Sportage szabadidő-autót, utóbbi a gyártási mennyiség kétharmadát teszi ki. Viszont
a sokáig sikermodellnek számító Ceed gyártása már idén májusban befejeződött.
Az EV4 12 centivel hosszabb, 6 centivel szélesebb és 4 centivel magasabb a nyugdíjazott sikermodellnél, a 282 centis tengelytávja 17 centivel nagyobb. Európában a Ceedet a mexikói gyártású, benzinmotorokkal hajtott K4 váltja majd 2026-ban.