Mostantól ezt a merész formájú autót gyártják Szlovákiában a Kia Ceed helyett

Az ötajtós EV4 a Kia első elektromos járműve, amelyet Európában gyártanak. A kifejezetten az európai piacra tervezett ferdehátú karosszériaváltozatot

kizárólag Zsolnán szerelik össze,

a négyajtós Fastback verzió viszont Dél-Koreából kerül Európába.

Zsolna az évi 350 ezer járműves és 540 ezer motoros kapacitásával a megnyitása óta több mint ötmillió Kia járművet és motort gyártott

(Fotó: Kia)

„Az EV4 gyártásának megkezdése hatalmas mérföldkő számunkra. Ez jól mutatja európai tevékenységünk műszaki képességeit és rugalmasságát” – mondta Marc Hedrich, a Kia Europe elnök-vezérigazgatója. „Augusztus 20-tól Szlovákia a hibrid és belső égésű motoros hajtásláncokkal rendelkező modellek mellett teljesen elektromos autókat is gyárt. Gyártási kapacitásunk bővítésével még jobban támogatjuk sokszínű európai ügyfélkörünket.”

Az EV4 vásárlói nyolc külső színből álló palettából választhatnak, köztük egy exkluzív matt felületű árnyalattal

(Fotó: Kia)

A Hyundai-csoport elektromos globális moduláris platformjára (E-GMP) épülő EV4 kétféle karosszériával és kétféle akkumulátorral kapható: egy standard 58,3 kWh-s akkumulátorral és egy megnövelt hatótávolságú 81,4 kWh-s változattal.

Előbbivel 14,5, utóbbival 16,95 millió forintba kerül a belépő szintű Air felszereltséggel.

Az EV4 fejlett energetikai innovációkkal büszkélkedhet, például energiaforrásként is lehet használni más járművek és elektromos eszközök számára (V2L funkció) és a hálózatba is képes áramot juttatni (V2G).

Alumínium motorháztetővel rendelkezik a súlycsökkentés érdekében, de így is közel 1,9 tonnát nyom az akku miatt

(Fotó: Gulyás Péter)

A Kia zsolnai gyára a vállalat európai tevékenységének központja. A 2004-ben megnyílt, két négyzetkilométeres üzem stratégiai helyen található, így kulcsfontosságú európai piacokat szolgál ki. Körülbelül 3700 embert foglalkoztat, és több mint 600 fejlett robottal működik. Öt fő termelési területen – préselés, karosszériagyártás, fényezés, motorgyártás és összeszerelés – képes egyszerre több modellt is gyártani. Nemrég egy 108 millió eurós (43 milliárd forint) beruházást követően a gyártósorokat új technológiákkal korszerűsítették, beleértve az elektromos járművek akkumulátor-szállítószalagját az összeszerelő részlegen.

Zsolna a Kia globális járműtermelésének körülbelül 11 százalékát teszik ki

(Fotó: Kia)

Zsolnán az EV4 mellett belső égésű motorral szerelt modelleket is gyártanak, például az Xceed crossovert és a Sportage szabadidő-autót, utóbbi a gyártási mennyiség kétharmadát teszi ki. Viszont

a sokáig sikermodellnek számító Ceed gyártása már idén májusban befejeződött.

Az EV4 12 centivel hosszabb, 6 centivel szélesebb és 4 centivel magasabb a nyugdíjazott sikermodellnél, a 282 centis tengelytávja 17 centivel nagyobb. Európában a Ceedet a mexikói gyártású, benzinmotorokkal hajtott K4 váltja majd 2026-ban.