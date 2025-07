Szokatlanul merész formájú autót dobnak piacra Magyarországon

A Kia EV4 formája alig változott a 2023-as tanulmány óta, az űrhajónak kinéző villanyautó 4,73 méter hosszú négyajtós „fastback” limuzinként és 4,43 méteres ötajtós ferdehátúként is elérhető lesz szeptembertől. Mindkét modell alapjai az EV3-ból származnak, így az e-GMP gördeszka-platform, a 400 voltos architektúra, a 204 lóerős, elöl elhelyezett villanymotor és az 58,3, illetve 81,4 kWh kapacitású akkumulátorok is.

Kicsit a Cadillac formanyelvére emlékeztetnek a függőleges fényszórók, a lejtős géptető viszont egyenesen lambós

Fotó: Gulyás Péter

12 centivel hosszabb, 6 centivel szélesebb és 4 centivel magasabb az ötajtós EV4 a hamarosan nyugdíjba vonuló (nálunk a mexikói gyártású K4 váltja majd 2026-ban) ferdehátú Ceednél, a 282 centis tengelytávja 17 centivel nagyobb.

Jóval nagyobb nála a fastback nevű négyajtós, 30 centivel hosszabb azonos tengelytáv mellett.

473 centiméteres hosszúságával már a szinte középkategóriába tartozik, így olyan négyajtós villanyautókkal kell versenyeznie, mint a BMW i4, az új Mercedes-Benz CLA, vagy a Tesla Model 3. Az ötajtós EV4 Zsolnán készül a Sportage-dzsel az Xceeddel és a Ceeddel együtt, a Fastback viszont Koreából érkezik.

Hogy néz ki?

Nagyon széles, hogy a padlóba épített akkumulátor miatti magas építéssel is jók legyenek az arányai

Fotó: Gulyás Péter

Állítólag a Kia dizájnigazgatója, a korábban a BMW-nél és a Mercedesnél is megfordult Karim Habib maga is beismerte, hogy az EV4 Fastback formája megosztó, de ugyanakkor büszke is a munkára, mert úgy véli, „újradefiniálták”, hogy milyen lehet egy modern négyajtós. Egy interjúban azt is elárulta, hogy először a ferdehátú EV4-est alkották meg, és csak utána jött az ötlet, hogy készüljön lépcsős hátú karosszériaváltozat is, ami látszik a végeredményen. Egyébként

a nyúlánk forma légellenállás szempontjából kifejezetten az előnyére válik a Fastbacknek,

ugyanis az alaktényezője mindössze 0,23, vagyis pont olyan kicsi, mint a Tesla Model 3-asnak. A kategóriában egyedül az új Mercedes CLA tud jobbat, annak 0,21 az alaktényezője.

Nem mindenkinek fog tetszeni a Fastback hátulja, de az biztos, hogy ultramodern és egyedi

Fotó: Gulyás Péter

Szemből nézve tökéletesen egyforma az öt- és a négyajtós EV4, mindkettőn látszik, hogy nagyon modern, nagyon mai, és, hogy nagyon el akar térni a szabvány formáktól. Lehet, hogy furán hangzik, de a frontrész leginkább egy szupersportkocsira (Lamborghini?) emlékeztet, mégpedig amiatt, hogy a géptető és a szélvédő közel azonos szögben áll, és a LED fényszórók függőleges elrendezésűek. Elöl nincs kiegészítő csomagtartó, azaz frunk, mert az EV4 fronthajtású, így a villanymotor, az inverter, és az egyéb hajtásrendszer-komponensek töltik ki a rendelkezésre álló teret.

Milyen belül?

Szellősnek érződik a tér a sík padló és a hézagos középkonzol miatt. Kiválóak az anyagok és az összeszerelés

Fotó: Gulyás Péter

Beülve az első dolog, ami feltűnik, az a teljesen sík padló, amely a szokásosnál magasabban van a padlóba rejtett akkumulátor miatt. Ettől függetlenül így is mélyebben ül az ember, mint egy SUV-ban (például az EV3-ban), ami a villanyautóktól még szokatlan érzés.

A magas padló miatt a fejteret kissé szűkösnek éreztem a hátsó ülésen,

a tágas lábtérre azonban nem lehetett panaszom, de 2,82 méteres tengelytávtól nem is vártam mást. Hátul úgy kerülték el, hogy a magas padló miatt felhúzott combokkal kelljen ülni, hogy nagyon megdöntötték az ülőlapokat (kb. 30-35 fokos szöget zárhatnak be a padlóval). Az ötajtós csomagtere 60 literrel kisebb (435 literes) a Fastbackénél, de könnyebb megpakolni a nagyobb nyílás miatt, a fedél mindkettőnél elektromosan nyílik (kivéve az Air nevű alapfelszereltségnél, amely csak az ötajtóshoz választható).

Erősen döntöttek a hátsó ülőlapok, mert magasan van a padló

Fotó: Gulyás Péter

Egészséges arányban tartalmaz fizikai és virtuális gombokat EV4 műszerfala, a széles panoráma kijelző egy 12,3 colos műszerfal-kijelzőből, egy 12,3 colos érintőképernyőből és egy 5,5 colos kijelzőből áll, utóbbi a kétzónás klíma vezérlőpanele. Ebben a modellben már hiába keressük az EV6-ból ismert, sok vitát kiváltó panelt, amely egyszerre tudta a klímát és a médiarendszert vezérelni ugyanazon gombok funkciójának és feliratának megváltoztatásával. Vezeték nélkül érkező OTA frissítések és a Kia Upgrades platform biztosítják, hogy az EV4 eszköztára a jövőben is új funkciókkal és szolgáltatásokkal legyen bővíthető,

a töltés idejét beépített Disnery+, Netflix és Youtube alkalmazásokkal lehet elütni,

az Elite csomaggal megkapható, szellőztetett és fűtött első „relaxációs” ülések beépített lábtámasszal is rendelkeznek. A kényelmet és a biztonságot növeli az akár hét felhasználó által, okostelefonnal használható digitális kulcs, amely céges és családi felhasználóknak is kényelmes megoldás. Hasznos újítás, hogy a fedélzeti USB-csatlakozó 100 wattal tölt, így már akár laptopok, tabletek gyorstöltésére is alkalmas.

Mit tud az elektromos technika?

204 lóerőt és 283 Nm-t képes küldeni az első kerekekre a villanymotor

Fotó: Gulyás Péter

A belépő szintű EV4 egy 58,3 kWh-s CATL akkumulátorcsomagot kap, amely ferdehátú változatban 425, a Fastbackben 456 km (WLTP) hatótávolságot biztosít.

1,6 millió forinttal drágább a 81,4 kWh-s akkumulátor, amellyel 633, illetve 625 km-re nő meg a két töltés között megtehető távolság

(gyakorlati WLTP-tapasztalataink alapján a kisebb akkuval kb. 350, a nagyobbal kb. 500 km hatótávval érdemes számolni). Váltóáramról a piaci bevezetés idején 11 kW-tal tud töltést fogadni az EV4, de 2026-ban ezt 22 kW-ra emelik, ami nagyjából megfelel a magyar töltőoszlopok tudásának. Egyenáramról a kisebb akkut 100, a nagyobbat 125 kW teljesítménnyel lehet tölteni, ezt kihasználva a 10-80%-os töltés 29 percet vesz igénybe a kisebb, és 31 percet a nagyobb akkumulátor esetében. Minkét akkuval 170 km/h a végsebesség, a kisebb akkus azonban valamivel fürgébben gyorsul fel 100 km/h-ra (7,4 vs. 7,7 mp). A több mint 300 lóerős, dupla motoros, összkerekes csúcsváltozat csak később lesz kapható, várhatóan GT néven.

435 literes az ötajtós jól pakolható csomagtere, pótkerék nincs a padló alatt

Fotó: Gulyás Péter

Van lehetőség egypedálos vezetésre (ilyenkor a gázt felengedve magától erőteljes lassulásba kezd az EV5, akár megállásig), a koreai villanyautó az online, felhő-alapú navigációs rendszer adatai alapján automatikusan igazítja a fékezést és a sebességet kereszteződésekhez, sebességkorlátozásokhoz és egyéb helyzetekhez. Az elektromos Hyundai/Kia modellektől megszokott kétirányú a töltési funkció, a 3,6 kW teljesítményű Vehicle-to-Load (V2L) az EV4 esetében is lehetővé teszi, hogy az akkumulátort külső eszközök áramellátására, töltésére használják. De az új Kia Vehicle-to-Grid (V2G) hardverrel is rendelkezik, így áramszünet esetén akár egy ház energiaellátását is képes biztosítani pár napig.

Mennyibe kerül?

Az alapváltozat 17, a csúcsváltozat 19 colos felniket kap

Fotó: Gulyás Péter

Nyilván nem lesz olyan elterjed népautó az EV4, mint a 8,75 milliótól megvehető benzines Ceed, mivel a ferdehátú belépőmodell (a fűtési szezonban a hatótávra jó hatással lévő hőszivattyú nélkül),

a kisebb akkumulátorral is 15,35 millió forintba kerül,

ami nem éppen kevés, tekintve, hogy egy hasonló helykínálatú, igaz, „csak” 388 km hatótávú, és „csak” 170 lóerős Volkswagen ID3-ast már 12,59 millióért is el lehet hozni, de házon belül az azonos technikájú, de 13 centivel rövidebb Kia EV3 is eljön akciósan 14 millióért. Aki a nagy akkut és full extrás felszereltséget választja, annak pedig 19,45 milliót kell kicsengetnie a koreai villanyautóért, ami több mint félmillióval több, mint a 702 km hatótávú, 286 lóerős Tesla Model 3 Long Range ára. Egyébként a Kia hazai importőre arra számít, hogy nálunk 5:1 arányban fog fogyni az ötajtós és Fastback EV4. Ezt nem csak arra alapozzák, hogy az utóbbi formája bizony megszokást igényel, hanem arra is, azonos hajtáslánccal és felszereltséggel 750 ezer forinttal többe is kerül.