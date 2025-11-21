A Tisza Párt a bankárok oldalán áll, számokat látnak, nem embereket

A kormányoldal számára a gazdaság az emberekről szól – emelte ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken, a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Kaiser Ákos

Hangsúlyozta: a Tisza Párt gazdasági főmuftija (Kármán András – szerk.) egy bankár, aki tagja volt ugyan egy korábbi kormányának, de azért váltak el útjaik, mert bankárként gondolkodott a gazdaságpolitikáról,

nem támogatta az IMF hazaküldését vagy a családi adókedvezmények bevezetését, mert ő számokat lát, nem embereket.

Közölte, a Tisza Párt ilyen, ezért akarja megadóztatni a nyugdíjakat, megemelni a személyi jövedelemadót, egyáltalán, egy bankárlogikában több pénzt akarnak elvenni az emberektől egy elgondolt, nagyobb makrogazdasági pénzügyi stabilitás érdekében.

Lehet így gondolkodni, de ez egy másik világ, a baloldal világa

– fogalmazott. Orbán Viktor kiemelte: pénzügyi egyensúlynak, működési biztonságnak lennie kell, de a pénzügyi rendszer sem arra való, hogy sok pénzt keressenek a bankárok, hanem arra, hogy a gazdaságban legyen elegendő forrás, és aki dolgozni akar, az munkahelyhez tudjon jutni, értéket tudjon termelni és biztosítsa önmaga számára, hogy jól éljen.

Boprítókép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió óbudai stúdiójában 2025. november 21-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Kaiser Ákos)