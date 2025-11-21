Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

DKTisza PártOrbán Viktor

A DK és a Tisza Párt is háborúpárti, nem a magyarok érdekeit képviselik

Brüsszel szövetségeseként, háborúpárti és ukránbarát formációként jellemezte a DK-t és a Tisza Pártot Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjújában. A kormányfő hangsúlyozta: az ellenzéki pártok a két nagy európai vitában – a háború és a migráció ügyében – nem a magyar érdekeket képviselik.

Magyar Nemzet
2025. 11. 21. 8:59
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
A DK-t és a Tisza Pártot is háborúpártinak és ukránbarátnak nevezte a miniszterelnök pénteken, a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Budapest, 2025. november 21. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió óbudai stúdiójában 2025. november 21-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Fotó: Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Kaiser Ákos 

Orbán Viktor azt mondta: több apróbb kérdés mellett két nagy ügyben, a háború és a migráció ügyében van jelentős magyar ellenállás az európai politikában. Hangsúlyozta: ez egy nagy csata Brüsszellel, amelyben a magyar ellenzék, a DK és a Tisza is Brüsszel oldalán áll. Értékelése szerint itt nemcsak arról van szó, hogy a magyar kormány Brüsszelben szembetalálja magát a többi európai országgal, hanem 

a DK-val és a Tiszával is, amelyek az Európai Parlamentben háborúpárti, ukránbarát álláspontot képviselnek.

A miniszterelnök a DK esetét régi történetnek nevezte, hozzátéve, hogy ha baloldali kormány van Magyarországon, akkor valójában Brüsszel kormányoz. De – folytatta –, ugyanez van a Tisza Pártnál is, amelyet értékelése szerint Brüsszelben hoztak létre, onnan is finanszíroznak, és két megbízása van: hogy megtörje a magyarok ellenállását a háború és a migráció ügyében.

Borítókép:Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió óbudai stúdiójában 2025. november 21-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Kaiser Ákos)


