A DK és a Tisza Párt is háborúpárti, nem a magyarok érdekeit képviselik

A DK-t és a Tisza Pártot is háborúpártinak és ukránbarátnak nevezte a miniszterelnök pénteken, a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Fotó: Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor azt mondta: több apróbb kérdés mellett két nagy ügyben, a háború és a migráció ügyében van jelentős magyar ellenállás az európai politikában. Hangsúlyozta: ez egy nagy csata Brüsszellel, amelyben a magyar ellenzék, a DK és a Tisza is Brüsszel oldalán áll. Értékelése szerint itt nemcsak arról van szó, hogy a magyar kormány Brüsszelben szembetalálja magát a többi európai országgal, hanem

a DK-val és a Tiszával is, amelyek az Európai Parlamentben háborúpárti, ukránbarát álláspontot képviselnek.

A miniszterelnök a DK esetét régi történetnek nevezte, hozzátéve, hogy ha baloldali kormány van Magyarországon, akkor valójában Brüsszel kormányoz. De – folytatta –, ugyanez van a Tisza Pártnál is, amelyet értékelése szerint Brüsszelben hoztak létre, onnan is finanszíroznak, és két megbízása van: hogy megtörje a magyarok ellenállását a háború és a migráció ügyében.

Borítókép:Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió óbudai stúdiójában 2025. november 21-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Kaiser Ákos)