Az Orbán-interjú miatt kap halálos fenyegetéseket az ATV műsorvezetője

Rónai Egon több mint egy hete készített interjút Orbán Viktor miniszterelnökkel az ATV Mérleg című műsorában. A beszélgetést azóta több mint egymillióan látták. Sajnálatos tény azonban, hogy az interjú megjelenése óta a műsorvezető halálos fenyegetéseket is kapott, közölte a 24.hu.

Orbán Viktor és Rónai Egon (Forrás: Facebook)

Rónai a múlt héten még arról beszélt: mára már az újságírói munka részévé vált, hogy a közösségi médiában a legszélsőségesebb pozitív és negatív reakciók érkeznek egy-egy interjú kapcsán. Akkor még csak a negatív reakciók mennyiségét tekintette kiugrónak a műsorvezető – a helyzet azonban azóta elfajult.

Nem tűri el az ATV, hogy az egymilliós nézettségű Orbán-interjút készítő Rónai Egon halálos fenyegetéseket kap az interneten. A tévécsatorna minden ilyen esetben feljelentést tesz

– közölte az ATV a Blikkel, amely arról is beszámol: a csatorna munkatársait az szomorította el a legjobban, mikor szembesültek azzal, hogy más lapnál dolgozó kollégák is megfogalmaztak olyan kijelentéseket, amelyek az ATV vezetése szerint kimerítik a bűncselekmény fogalmát.

„Rónai meg most nyilván fél méterrel a föld felett jár, a pályafutása tetőpontjának tartja, hogy időtlen-idők óta ő lett az első »ellenzéki«, akivel Orbán szóba állt, ahelyett, hogy egy végigmanipulált szakmai élet csúcsára jutva, a felismeréstől gyötörve főbe lőné magát, vagy legalább beadná a felmondását” – írta Bruck András, az Élet és Irodalom publicistája egy szombaton megjelent Facebook-posztban, ami miatt az ATV vezérigazgatója, Németh S. Szilárd úgy döntött, jogi lépéseket tesz.

Megvédjük a kollégáinkat azoktól a támadásoktól, amelyeket már nem kötelesek elszenvedni, ezért a Rónai Egont érő halálos fenyegetések miatt feljelentést teszünk

– tudatta a vezérigazgató, hozzátéve: több olyan folyamatban lévő ügy is van, amelyben a csatorna valamelyik műsorvezetője vált meglátása szerint bűncselekmény áldozatává.

Az ATV a büntető törvénykönyv január elseje óta érvényben lévő, 332/A szabályát veszi alapul, amely szerint aki nagy nyilvánosság előtt elektronikus hírközlő hálózat útján olyan kifejezést, ábrázolást vagy kép- és hangfelvételt használ vagy tesz közzé, amely beazonosítható személlyel vagy személyekkel szembeni erőszakos, halált okozó, vagy különös kegyetlenséggel elkövetett büntetendő cselekményre irányuló szándékot vagy kívánságot fejez ki, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.