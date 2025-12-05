Rapid – Orbán Viktor nézőpontja: Brüsszel cinkelt lapokkal játszik + videó

Főszerkesztőnk és vendége a miniszterelnöki interjú záró gondolataival kezdték podcastműsorunkat, ugyanis ma volt 21 éve, hogy a kettős állampolgárságról szavaztak az anyaországban. Néző László szerint optimistán fogalmazott a miniszterelnök, aki elmondta, hogy ugyan akkor nem lett érvényes a népszavazás az alacsony részvétel miatt, de mégis többen voltak, akik támogatták azt, érezte a társadalmi szolidaritást, és amikor 2010-ben megkapták a kétharmados felhatalmazást, meg is valósították a kettős állampolgárság intézményét. A műsorban emlékeztettek arra, hogy a szocialisták ellenkampányt folytattak és 23 millió román betelepülésével riogatták a magyar társadalmat. Boros Bánk Levente úgy fogalmazott, hiába mondták azt a kommunisták, hogy majd trükkös módon a románok felveszik az állampolgárságot, bedől a nyugdíjrendszer és az egészségügy, a kettős állampolgárságot felvett honfitársaink nem éltek vissza a lehetőségekkel. Ugyanakkor azt látja,

az internacionalista, bolsevik gondolat továbbra is jelen van a politikai életben, amely kibővült a liberálisokkal, ugyanis az alapvető gondolat az, hogy nem tudnak és nem is szabad nemzetben gondolkodni, amit nem tudtak meghaladni az elmúlt 15 évben sem, bár voltak rá próbálkozások.

Emlékeztetett, ilyen volt, amikor Mesterházy Attila bocsánatot kért a szocialisták nevében az erdélyi magyaroktól. Beillesztette a sorba Magyar Péter zarándoklatát „román földre”, de a Tisza-vezér megmozdulása nem volt őszinte, a határon túli magyarok szavazataiért érkezett a Partiumba. Hozzátett, nagyon fontos, hogy a kettős állampolgárság megadása nem csak szimbolikus volt, hanem segítség is honfitársainknak, gondoljunk csak az orosz-ukrán háborúra, ahonnan rengeteg magyar állampolgár tudott elmenekülni mondhatni legálisan elsősorban Kárpátaljáról, az elől, hogy besorozzák őket és életüket adják a fronton.

Néző László azzal folytatta a beszélgetést, ha már a baloldalról van szó, az elmúlt két hét belpolitikájának tematikáját a Tisza Párt kiszivárgott brutális adócsomagja, annak megszorító tervezete uralta. Feltette a kérdést, mire kell nekik ez a sok pénz, amit elvesznek az emberektől?

A miniszterelnök erre két választ adott reggeli interjújában, egyrészt a baloldal jobban szereti, ha náluk van a pénz, másrészt ebből akarja Magyar Péter támogatni Ukrajnát.

Boros Bánk Levente szerint van még egy harmadik olvasat is, de amit a kormányfő mondott, az igaz, ugyanis a baloldalon ott van az újraelosztás gondolata, hogy beszedik a pénzt és majd eldöntik, mire fordítják, valamint eleget akarnak tenni Brüsszelnek. Harmadrészt azért szedik be az emberek pénzét, hogy majd ők eldöntik kinek és mennyit osztanak vissza. Emlékeztetett, a baloldal mindig sajátjaként tekintett az ilyen összegekre.

A Tisza Pártnál véleménye szerint az a helyzet, hogy Magyar Pétert a személyes bosszú hajtja és abban bízik, hogy majd a balliberális közgazdászok ellavírozzák őt a gazdaság útján.

Áttértek arra a brüsszelita gondolatra, hogy az EU a Belgiumra bízott, azóta zárolt orosz vagyonból finanszírozná a háborút, amivel a belga miniszterelnök nem ért egyet. Nem mellékesen ez az eljárás példátlan lenne a nemzetközi jogban. Boros Bánk Levente szerint ez egy csel lenne az oroszok ellen, hogy mire is gondolt, részletesen kifejtette a Rapidban,valamint az ukrán és a brüsszeli korrupciót is elemezte.